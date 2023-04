Omar De Marchi rompió Juntos por el Cambio y lanzó la “Unión Mendocina” para desafiar a Alfredo Cornejo

escuchar

MENDOZA.- Tras develar el misterio de competir por la gobernación por afuera de la alianza oficialista Cambia Mendoza, el brazo político de Juntos por el Cambio en la provincia, Omar De Marchi, líder de Pro en tierra cuyana, finalmente lanzó “La Unión Mendocina”, el frente electoral con el que quiere llegar al Sillón de San Martín. Sabe que la tarea no será nada sencilla, ya que enfrente tiene al rival de mayor peso y que más mide en las encuestas: Alfredo Cornejo, senador nacional y exgobernador. Eso sí, De Marchi obtuvo el acompañamiento, a nivel local, de agrupaciones importantes, que tienen conexiones y referentes nacionales de evergadura: Javier Milei, Elisa Carrió y Sergio Massa.

El diputado nacional y exintendente de Luján de Cuyo, quien intenta mantener los lazos con Horacio Rodríguez Larreta, va por su sueño, a contramano de los pedidos del partido amarillo a nivel nacional, que en los últimos días decidió intervenir el Pro local, para mantener el sello de la agrupación dentro de Cambia Mendoza, algo que deberá resolver la Justicia, ya que el partido quedó inscripto en ambos frentes.

Así las cosas, cumpliendo con los plazos establecidos en el cronograma electoral, De Marchi hizo realidad su apuesta de construir una coalición mayoritaria, aunque habrá que esperar el peso que tenga en la campaña y, por supuesto, en las urnas, en medio de la confusión que observan los ciudadanos al querer diferenciar los comicios provinciales de los nacionales. Por caso, este viernes llega a la provincia Larreta, quien se mostrará junto a Cornejo para presentar Cambia Mendoza, y difícilmente se vea las caras con De Marchi.

Lo que sí quedó en claro es que el lujanino pudo generar un frente amplio, atrayendo a antiguos integrantes de su actual oponente, y convertirlo en el bloque más grande presentado ante la Junta Electoral para las próximas elecciones PASO del 11 de junio y las generales del 24 de septiembre, mientras que Cambia Mendoza logró frenar la sangría, incorporando a dos partidos departamentales.

“Es un frente que nace para unir a los mendocinos. A su vez, el foco principal es la provincia, que ha sido fuertemente tironeada por la Nación. Por eso, está apoyado en el desdoblamiento electoral. Y apostamos al futuro, que no es un abstracto, sino lo que nos une. Vemos que muchos siguen apoyados en el pasado. Nosotros miramos hacia adelante; estamos con la expectativa de gobernar la provincia, con un frente que tiene una contextura muy fuerte. Evidentemente, por lejos, es el frente mas potente en Mendoza”, expresó De Marchi a LA NACION.

De esta manera, de acuerdo con la información oficial registradas en el organismo competente, “La Unión Mendocina” está conformada por 24 partidos y agrupaciones; mientras que Cambia Mendoza quedó establecida con 14 partidos y adherentes. En tanto, el justicialista Frente de Todos, se conformó bajo la denominación Frente Elegí, aunque todavía no define quién será el candidato a gobernador. El cierre de listas está previsto para el sábado 22 de abril. Mientras, hubo otra inscripción de coaliciones: el Frente de Izquierda. Vale aclarar que el Partido Verde y Mas Fe, del pastor Héctor Bonarrico, participarán de los comicios pero no conformaron alianzas, por lo que no tuvieron que hacer presentación oficial en esta instancia.

Una alianza variopinta

En el caso de “La Unión Mendocina”, que tiene a De Marchi como principal referente, lo componen los partidos Pro; Partido Libertario, referenciado en Milei; la Coalición Cívica ARI, con el apoyo de Carrió, tras la intervención del partido; el histórico Partido Demócrata; el Partido de los Jubilados; Compromiso Federal; Partido Fe, fundado por el dirigente sindical Gerónimo “Momo” Venegas; Unión Popular Federal, del ex legislador provincial Jorge Difonso, con vínculos con Massa; Encuentro por San Carlos; Más Luján y Nuevo Tupungato. En tanto, las agrupaciones políticas que se plegaron son Encuentro, del ex titular de Coninagro, Carlos Iannizzotto; Éxito, de Hugo Laricchia, impulsor del “Mendoexit”; UCR Futuro, liderado por el ex legisaldor Jorge Palero; Unión del Centro Democrático; Mesa Gremial; Ser Parte; Partido de la Ciudad en Acción; Vientos de Cambio; Partido Unidad Latina; Partido UNIR; Cruzada Renovadora; Grupo Arístides y Unidos por Luján.

Por su parte, Cambia Mendoza incorporó dos partidos departamentales a la nómina que ya había firmado la constitución del Frente el pasado 28 de febrero, con miras a las elecciones anticipadas previstas para 7 departamentos, que se disputarán el 30 de abril. Así, previo al cierre, se sumaron los espacios departamentales Todos por la Ciudad y Unidad en Acción por Junín, sellando el cronograma electoral 2023, junto a la incorporación de Pro, realizada por el interventor Humberto Schiavoni. Por su parte, integrantes de la mesa ejecutiva de la Coalición Cívica ARI firmaron la adhesión a Cambia Mendoza, luego de manifestar su rechazo a la intervención nacional del partido. De esta forma, la UCR, Libres del Sur, Partido Socialista, Partido Federal, Partido Fe, Partido Renovador Federal y Pro son quienes constituyen el Frente. Y son adherentes, PDP, Republicanos Unidos, + República, MID, Activá Mendoza, PD y Encuentro Federal para el Desarrollo de Mendoza.

El Frente Elegí, además de liderarlo el PJ, está conformado por Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad, Partido del Trabajo y el Pueblo, Partido Solidario, Partido Intransigente, Partido de la Victoria, Instrumento Electoral por la Unidad Popular, Kolina, Partido de la Concertación Forja y Protectora, del legislador José Luis Ramón.En el caso del Frente de Izquierda lo componen el Partido Obrero, Partido Trabajadores por el Socialismo, Podemos con la Izquierda y Movimiento Socialista de los Trabajadores.

La agenda electoral

El 22 de abril se cerrarán las listas, por lo que se definirán las precandidaturas a la gobernación y a las intendencias de los 11 municipios que no adelantaron las elecciones. Por su parte, el 11 de junio se desarrollarán las PASO y el 24 de septiembre se elegirá al nuevo gobernador y su vice, además de los 11 intendentes, concejales, 19 senadores provinciales y 24 diputados provinciales.

Hay un turno electoral previo: el 30 de abril, Maipú, San Rafael, San Carlos, La Paz, Santa Rosa, Tunuyán y Lavalle votarán en las PASO y el 3 de septiembre serán los comicios generales en esas comunas.

Temas Elecciones 2023