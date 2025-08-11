El Turco García anunció que será candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires en octubre

Claudio “el Turco” García anunció este lunes que será candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires por el Partido Integrar. Ocupará el tercer lugar en la lista, que encabeza Daniel Amoroso, ex legislador porteño del Pro y Unión Federal, y ex titular del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (ALEARA).

Fue Amoroso quien oficializó la postulación de García con un video en X y la leyenda: “La Ciudad está perdiendo y con el Turco García venimos a dar vuelta el partido“. En las imágenes, el ex futbolista de la selección argentina, Racing y Vélez, entre otros, ahonda sobre los motivos que lo llevaron a buscar un escaño en el Congreso.

“Lo conozco a Daniel Amoroso hace más de 40 años. Sé con la persona que estoy. Si no no me hubiera metido. Hoy la realidad es que hay mucha gente durmiendo en la calle. La capital está muy parecida a la Provincia”, sostuvo.

El Turco García anunció que será candidato a diputado nacional en octubre: “Este partido jugalo con nosotros”

Y acotó el titular del espacio político: “Tomé la decisión política de volver y por eso convoqué a gente amiga, a quienes podemos aportar algo de distintos lugares. Él [Claudio García] aporta desde el deporte, lo social, la inclusión, las adicciones. Desgraciadamente gente como él pasó por estas etapas. ¿Quién mejor que él para contarlo?“.

El posteo tuvo una respuesta también de García, quien sentenció: “En octubre, con mi amigo Daniel Amoroso, salimos a la cancha como candidatos a diputados por el Partido Integrar. ¡Este partido jugalo con nosotros!“.

No se trata sin embargo de la primera vez que el Turco se postula como candidato a legislador. En 2005, integró la lista del Partido Esperanza Porteña -encabezado por la actriz Zulma Faiad-, donde ocupó el lugar N°28. Años más tarde, en Polémica en el Bar, dijo que se trató de una experiencia simbólica: “No nos votó nadie”.

Claudio "Turco" García, exfutbolista de la selección argentina, Racing, Huracán y Vélez

Junto a García, Héctor “El Negro” Enrique también formará parte de la contienda electoral este 2025: el campeón del mundo con la Argentina en 1986 será tercer candidato a concejal en Lanús por el frente Somos Buenos Aires. La lista la preside Emiliano Bursese, quien busca posicionarse como una alternativa opositora.

Un repaso sobre la trayectoria del “Turco” García

Nacido el 11 de mayo de 1964 en Buenos Aires, El Turco desarrolló una destacada carrera deportiva como delantero y mediocampista ofensivo. Se formó en las divisiones juveniles de Huracán, club con el que debutó profesionalmente en 1980 y donde se convirtió en ídolo por su habilidad, picardía y goles.

Su trayectoria incluyó pasos por Racing Club, Vélez Sarsfield, Colón de Santa Fe y Ferro Carril Oeste en el fútbol argentino, además de experiencias en el exterior con el Olympique de Lyon de Francia y el Deportivo Español de Chile. Fue parte de la selección argentina durante el ciclo de Carlos Bilardo y participó en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. Tras su retiro como jugador, incursionó en la dirección técnica y formación de juveniles.

Mariano Dalla Rivera y Claudio García compartieron una tapa de El Gráfico en sus épocas juntos en Racing Instagram @locodallarivera

En la última década amplió su presencia en los medios, participando tanto en programas de televisión como en plataformas digitales. Ganó notoriedad en el streaming como parte del ciclo Paren La Mano de Luquitas Rodríguez, Germán Beder y Alfredo Montes de Oca, donde su comentarios sin filtro le hicieron ganarse el cariño de la gente.

Actualmente, García conduce su propio ciclo en YouTube llamado Lo del Turco, estrenado en octubre de 2023 y producido por La Canchita TV. El programa transcurre en un ambiente distendido que recrea su loft, donde recibe a distintas figuras públicas argentinas. Allí comparte anécdotas de su vida y de su carrera, interactúa con su esposa y con el comediante Jesús (Andrés Aramburu), y combina charlas informales con momentos de humor.