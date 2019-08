Vidal durante su participación en el programa de Mirtha Legrand, donde cuestionó el frente que conduce Axel Kicillof Crédito: Rodrigo Mendoza/StoryLab

5 de agosto de 2019 • 14:06

Un video que captura una enfática crítica de la gobernadora María Eugenia Vidal contra la oposición circulaba con fuerza en redes sociales, cuando faltan pocos días para las elecciones primarias.

El video, que cosechó decenas de miles de likes y compartidos en Twitter y Facebook, muestra a la gobernadora durante su participación en el programa de Mirtha Legrand, con una alocución muy dura contra el frente opositor kirchnerista en la provincia .

Vidal: la fuerte crítica al FDT que se viralizó: "¿Durante 28 años no lo vieron?"

"Todos los que están en la lista del Frente de Todos gobernaron durante 28 años en la Provincia. ¿Por qué durante 28 años no hicieron las cloacas, no facilitaron el acceso al agua potable, no dejaron que la policía se autorregulara con el delito?", se preguntó la gobernadora.

"¿Por qué dejaron que crecieran mafias como la del Pata Medina, como las bandas narco que hemos perseguido y detenido? Por nombrar algunas, 'El rey Arturo' en Esteban Echeverría, 'La Mara' en La Matanza y Ezeiza, 'Los reyes de norte' dentro de Nordelta... ¿esto no lo veían?", siguió preguntándose Vidal, que e ste domingo compite como precandidata por la reelección por el frente Juntos por el Cambio.

Y concluyó con una reflexión: "Durante 28 años, ¿esto no pasaba? ¿Por qué los mismos que durante 28 años dejaron que esto pasara, ahora van a resolverle los problemas a la gente?".

En las redes sociales, el corte del video, que cuestiona el frente que lidera el exministro de Economía de Cristina Kirchner, Axel Kicillof, se difundió con fuerza.