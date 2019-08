Vidal: "Volver atrás es viajar en un tren sin freno automático que provoque la tragedia de Once" Crédito: Rodrigo Mendoza/StoryLab

En el último tramo de la campaña para las PASO, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal defendió la gestión de Cambiemos, hizo autocrítica y volvió a cuestionar al kirchnerismo.

Durante una entrevista que concedió al canal América TV, la mandataria y candidata de Juntos por el Cambio reconoció el impacto de la crisis en Buenos Aires, pero advirtió que "el camino no es volver para atrás".

"No desconozco que fueron años difíciles. Fueron años duros y los bonaerenses tuvieron que poner mucho el cuerpo, pero desde el gobierno estamos acompañando", indicó.

Para atrás es viajar en un tren sin freno automático que provoque la tragedia de Once

Y apuntó contra el gobierno anterior por la tragedia ferroviaria de Once. "Para atrás es viajar en un tren sin freno automático que provoque la tragedia de Once", lanzó.

Luego, repasó los logros que la gestión de Cambiemos intenta mostrar durante la campaña. Según Vidal, "hubo avances concretos en la lucha contra el narcotráfico, obras que se pueden ver y tocar, sin corrupción". "Lo importante es que este domingo, cada uno vote con el corazón y con la boca del estómago", dijo.

"Cuando la gente esté en el cuarto oscuro, sabrá quién lo va a cuidar, quién va a dar las peleas que hay que dar y quién le miente", aseveró. Y señaló que "no hay que subestimar al bonaerense".

Cuando la gente esté en el cuarto oscuro, sabrá quién lo va a cuidar, quién va a dar las peleas que hay que dar y quién le miente

Vidal dijo que la pobreza y la inflación "son problemas que no empezaron en 2015", aunque remarcó que "tampoco empezaron con el kirchnerismo".

"Lamentablemente, la Argentina lleva muchos años con esos problemas. Pero no es volviendo para atrás como se va a resolver, sino yendo para adelante", subrayó.

"Mauricio Macri empezó un camino. Estos años fueron los años más duros de este camino", explicó. "No desconozco que han sido años difíciles, pero siendo amigos de Venezuela e Irán no vamos a crecer. No es volviendo para atrás cómo se va a resolver, la gente que quiere mejorar su futuro va para adelante", añadió.

Según Vidal, las PASO "son una oportunidad para ver qué piensa la gente". "El bonaerense no quiere volver al sometimiento, a la mentira y sabe que cuando no le alcanzó, este gobierno