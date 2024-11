El video que posteó Milei a un año de ganar las elecciones

Hace un año, Javier Milei ganó el balotaje contra el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, y -en lo que se consideró un batacazo- accedió a la Casa Rosada para dar paso al primer gobierno libertario desde la vuelta de la democracia. Desde Brasil, adonde viajó para participar de la cumbre del G20, este martes el Presidente compartió un video para recordar aquella jornada. El breve film repasa momentos de ese día, aunque tiene una ausencia notoria en las imágenes: su vice, Victoria Villarruel, quien tiene fuertes fricciones con la hermana presidencial, la secretaria general, Karina Milei, también protagonista de la grabación.

En su cuenta de X, Milei escribió: “El inicio de la reconstrucción. Viva la libertad carajo”. Y a eso sumó este video de un minuto, que comienza con recortes de los medios de aquel 19 de noviembre de 2023. Así se ve el momento en que Milei fue a votar, acompañado por Karina, y una multitud se agolpó afuera de la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), donde emitió su sufragio. Se sumaron otras postales, como la de quienes llegaron al exterior del búnker de La Libertad Avanza (LLA), que se montó en el Hotel Libertador, donde Milei vivió durante la campaña, hasta antes de mudarse a la Quinta de Olivos.

También en el video que compartió el Presidente se plasmó el momento en que Massa subió al escenario que Unión por la Patria (UP) tenía en el Complejo C de Chacarita, junto a su esposa, la entonces titular de AYSA, Malena Galmarini, y su compañero de fórmula, Agustín Rossi. “Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años”, decía Massa en aquel momento, para admitir la derrota.

Asimismo, al material agregaron el instante en que Karina Milei presentó a su hermano como presidente electo, vestida con una camisa roja frente a una pantalla con el logo que después utilizarían ya para distinguir a esta administración frente a la Casa Rosada. También quedó registrado el momento del abrazo entre los hermanos y segmentos del discurso del actual mandatario tanto dentro del búnker como en la tarima que montaron en el exterior. “Hoy comienza el fin de la decadencia argentina”, aseguraba aquel 19 de noviembre de 2023 Milei.

“Eligieron la fórmula Milei-Villarruel”

La imagen de Villarruel no se vio en ningún momento, solo en una parte donde aparecen las dos boletas, pero con su cara que casi ni se distingue. Tras la publicación del video, la vice sin embargo utilizó su cuenta de X para recordar aquel día.

Junto a una foto de ella abrazada a Milei, Villarruel escribió que la gente optó por los dos. “Hace un año los argentinos depositaban sus esperanzas eligiendo con su voto la fórmula Milei-Villarruel para gobernar Argentina hasta el 2027. Con Javier Milei desde julio de 2021 peleamos como David contra Goliat en lo que fue una proeza de esfuerzo y cambio de paradigmas que nos puso en la posición más alta a la que pueden llegar dos ciudadanos”, indicó. Se refirió así a cuando ambos desembarcaron en la vida política, al asumir sus bancas en la Cámara de Diputados, elegidos por la ciudad de Buenos Aires, dos años antes de llegar a la Casa Rosada.

“Hoy quiero agradecer al Presidente por haberme elegido como su compañera de fórmula y a los argentinos por decidir terminar con el oprobio del kirchnerismo. ¡Gracias argentinos por confiar en nosotros!”, cerró la vice.

Hace un año los argentinos depositaban sus esperanzas eligiendo con su voto la fórmula Milei-Villarruel para gobernar Argentina hasta el 2027.

Con @JMilei desde julio de 2021 peleamos como David contra Goliath en lo que fue una proeza de esfuerzo y cambio de paradigmas que nos… pic.twitter.com/96g8CNCnBJ — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) November 19, 2024

