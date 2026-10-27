El vocero presidencial aseguró que los dichos de Milei sobre mandar periodistas a la hoguera fueron “una metáfora”

El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que los dichos del primer mandatario Javier Milei sobre mandar a “la hoguera” a los periodistas que investigaron su participación en el caso $LIBRA fueron “una metáfora”.

“El día que me presenté en esta sala señalé la diferencia que hay entre el periodismo y el pseudoperiodismo. Javier Milei y este gobierno respetan la libertad de expresión, respetan al periodismo de verdad, que trabaja con transparencia, con respeto hacia lo que comunica, con respeto a la búsqueda de la verdad. Distinguimos a esos periodistas de los que operan, de los que mienten y de los que han usado la causa $LIBRA para perjudicar la reputación y la imagen de nuestro presidente”, señaló Ravier en su habitual conferencia de prensa de los martes en Casa Rosada.

Ravier en la conferencia de prensa de este martes

“El Presidente cuando se expresó la hizo con enojo, un enojo justificado después de más de un año de todo tipo de operaciones donde se mintió sistemáticamente con el objetivo de perjudicar su imagen. No creo que esas palabras que dijo se puedan tomar literales, es una metáfora, claramente nunca este presidente ni este gobierno han tomado ningún tipo de acción contra el que piensa diferente. Respetamos la libertad de expresión , lo pueden ver en los medios, en la radio, en la televisión, en las redes sociales la cantidad de críticas que recibe el Presidente. Nunca este gobierno tomó ninguna acción”, afirmó el vocero presidencial ante la consulta del periodista acreditado en Casa Rosada de LA NACION.

“Recordemos que en otro tiempo (en referencia a los gobiernos kirchneristas) sí hubo todo tipo de sanciones, envíos de AFIP para generar auditorías a empresas, a personas, a analistas. Este gobierno nunca tomó ninguna represalia contra ningún periodista. En todo caso se expresó con el enojo que le genera una situación en la cual durante más de un año sistemáticamente se mintió, se operó, en algunos casos de manera personal, en otros desde un medio de comunicación para perjudicar su imagen. Creo que no es correcto lo que hicieron algunos medios de tomar sus palabras en forma literal, que alguien va a terminar en la hoguera, es una expresión de enojo, producto del daño que le han causado no solo al Presidente sino a este gobierno y también a la Argentina”, cerró Ravier.

El discurso del Presidente

Durante su discurso del viernes en la Fundación Faro, el Presidente señaló por sus nombres a los periodistas Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio, a quienes descalificó por su trabajo periodístico, tildándolos de ‘ensobrados, corruptos, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones’. Luego, en el mismo discurso, sostuvo que “los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”.