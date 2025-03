El yate de Insaurralde: el caso de “El Bandido” cambió de juez y el fiscal ya señaló irregularidades

La causa contra el exintendente de Lomas de Zamora Martin Insaurralde por supuesto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, luego de su paseo por el Mediterráneo con el yate El Bandido cambió de juez. Hasta ahora el caso estaba en manos del juez Ernesto Kreplak, quien subrogaba el juzgado federal de Lomas de Zamora, y la Cámara Federal de La Plata designó a Luis Armella, el juez federal de Quilmes.

Kreplak, cercano al peronismo bonaerense, dejó la causa al vencerse su suplencia, sin llamar a declaración indagatoria a Insaurralde, como había pedido el fiscal Sergio Mola.

Así se ve el Bandido 90, el yate que alquiló Martín Insaurralde. (Foto:https://marbellaboatcharter.com)

El fiscal había presentado, junto con la procuraduría especializada en lavado (Procelac), a cargo de Diego Velasco, un informe en el que se describían posibles testaferros del exintendente de Lomas de Zamora, maniobras para adquirir propiedades y autos sin su nombre y gastos injustificados con sus ingresos, incluidos casi un centenar de viajes internacionales.

Entre ellos estaba el viaje de 2023 realizado con su a”acompañante” Sofía Clerici a Marbella, donde navegaron en “El Bandido”, mientras tomaban champagne frances Veuve Clicquot y comían langostas., lo que encendió una fuerte polémica-

Martín Insaurralde: "La Salada no tiene nada de kirchnerista" Archivo

En la causa está imputada Jésica Cirio, la exesposa de Insaurralde, y Clérici. La fiscalía pidió investigar además, al sobrino y a los hijos del exintendente y exdiputado nacional, además de un grupo de empresarios, supuestos testaferros.

Clérici, que se presentó en la causa como “acompañante de viajes”, reapareció en los medios tras postear sus fotos con Insaurralde a bordo del “El Bandido”, para anunciar que será madre, aún sin pareja.

El juez federal de Quilmes, Luis Armella, será investigado por el Consejo de la Magistratura Archivo

““Es un proyecto que vengo pensando desde hace bastante tiempo. Hice un tratamiento, congelé óvulos, pero no porque no pueda quedar embarazada, sino porque no encontré el padre ideal para mi hijo. Soy muy exigente en ese sentido”, reveló. Dijo que decidió “hacerlo sola, con muestras dinamarquesas. Va a salir un vikingo”, expresó risueña.

El juez Kreplak, había dispuesto dar intervención a la Universidad de Buenos Aires (UBA) para realizar el peritaje cuestionado por el fiscal Mola y la querella, que estuvo a cargo de la asociación civil Poder Ciudadano y de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Ante el nuevo juez Armella, la fiscalía pidió la nulidad de ese peritaje y señaló “supuestas irregularidades” al disponerlo, ya que no se optó por algún organismo oficial, como el cuerpo de peritos de la Corte Suprema o del Ministerio Público, ni tampoco de peritos oficiales designados previamente.

Asimismo, criticó que se hubiera designado a la UBA para hacer un peritaje sin que se definiera el objeto del estudio. Cuestionó que no se hubieran seguido las disposiciones del Código en materia de peritajes.

Martín Insaurralde y Sofía Clerici

La fiscalía advirtió que el juez designó un perito sin disponer puntos de pericia, ni determinar el objeto a analizar.

Mola ya había objetado este estudio, en una decisión que Kreplak rechazó con críticas al fiscal, porque consideraba que era una maniobra dilatoria. Mola le respondió que la dilación fue del juzgado, que demoró los allanamientos pedidos y no dispuso casi ninguna medida durante su actuación en la causa.

Ahora la fiscalía pretende que el magistrado Armela anule esa indicación de su antecesor. Asimismo, apeló ante la Cámara Federal de La Plata la incorporación de la UBA como perito.

Esta son solo partes de las medidas con las que la acusación particular y las querellas quieren dar un nuevo impulso a la investigación, que no tuvo más avances en dos años.

Armella es el juez federal de Quilmes y está subrogando en Lomas de Zamora. Su nombre viene rodeado de controversias. Fue el juez federal que llevó adelante hasta 2012 la causa Riachuelo. Ese año, la Corte Suprema lo apartó por irregularidades en las contrataciones y solicitó a la Justicia y al Consejo de la Magistratura que investiguen sus responsabilidades. En 2012, una denuncia del diario Página 12 reveló que algunas de las empresas contratadas para el saneamiento del Riachuelo tenían entre sus titulares a familiares del juez.

Último día de alegatos en la causa Vialidad. Fiscal Sergio Mola

La Corte reaccionó ante la publicación y requirió a la Auditoría General de la Nación (AGN) un informe que detalle todas las contrataciones, apartó a Armella y ordenó al Consejo que lo investigue.

El magistrado fue denunciado por el kirchnerismo en el caso de la “Gestapo sindical”, acusado de coordinar con agentes de la SIDE durante el gobierno macrista las causas contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina. Fue sobreseído en un fallo que está firme y el proceso contra Medina, que se había anulado, se reactivó

Armella se recibió de abogado en la Universidad Nacional de La Plata y realizó una maestría en Ciencias Penales en la Universidad Católica de La Plata. Ya había trabajado en la Justicia de Quilmes, pero en el fuero ordinario: fue fiscal en el departamento judicial de Quilmes y ocupó cargos en distintos juzgados penales de este partido.

En 2003 se inscribió en el Concurso 90 para cubrir la vacante en el Juzgado Federal de Quilmes y quedó en tercer lugar en la terna aprobada por el Consejo, detrás de Beatriz Torterola y Domingo Montanaro. El Poder Ejecutivo envió su pliego al Senado y, tras la aprobación, asumió como titular del juzgado en agosto de 2004.

Hernán Cappiello Por