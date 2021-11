Elecciones 2021. Con espíritu triunfalista, JxC discute la puesta en escena en el búnker para evitar tensiones

Juntos por el Cambio se alista para las legislativas bajo un clima de creciente triunfalismo. Cuando faltan tres días para la batalla electoral, los jerarcas de la coalición opositora lidian con dos desafíos. Por un lado, aspiran a ampliar la ventaja de 9 puntos que la fuerza le sacó en las PASO al Frente de Todos. Están convencidos de que el estruendo de un nuevo revés oficialista podría propagarse por todo el país y se ilusionan con imponerse en 17 provincias. Y, a su vez, aceleran las gestiones para capitalizar esa posible victoria nacional sin sembrar tensiones entre las distintas tribus del espacio. Está claro que el inicio de la carrera hacia 2023 se asoma como una amenaza para la cohesión interna del conglomerado opositor.

Con la premisa de blindar la unidad, las autoridades de Pro, la UCR, la CC y Peronismo Republicano comenzaron a negociar durante las últimas horas la hoja de ruta del próximo domingo. A sabiendas de que a partir del lunes, tras el veredicto de las urnas, se activarán los planes presidenciables de las principales figuras de JxC, como Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich o Gerardo Morales y Facundo Manes, entre otros, emisarios de los partidos que integran la alianza a nivel nacional se reunieron ayer para coordinar la puesta en escena de la jornada electoral. Para debatir el operativo “búnker”, se juntaron Gerardo Milman, ladero de Patricia Bullrich, y Eduardo Macchiavelli, alfil de Larreta, en representación de Pro; el apoderado de la UCR, Mariano Genovesi; los referentes de la CC, el partido de Elisa Carrió, Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López; y Miguel Ángel Toma, de Peronismo Republicano, la fuerza que lidera Miguel Ángel Pichetto.

A diferencia de lo que ocurrió la noche de las PASO, los integrantes de la mesa nacional de JxC no tendrán un comando propio en Palermo, sino que permanecerán en Costa Salguero, donde Larreta volverá a montar el búnker porteño de la fuerza. Para no provocar enconos internos -y que Larreta capitalice el rédito del triunfo en su búnker-, Bullrich (Pro), Ferraro (CC), Alfredo Cornejo (UCR) y Pichetto (Peronismo Republicano), entre otros, tendrán reservada una “sala de situación” en el predio. Allí, también estarán el expresidente Mauricio Macri, Larreta, María Eugenia Vidal y Martín Lousteau, entre otros referentes y autoridades parlamentarias de Pro y la UCR. La idea de los organizadores es que los gobernadores radicales Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza) -el propio Cornejo, candidato a senador nacional en su distrito-, y Gustavo Valdés (Corrientes) viajen a la Capital una vez que se conozcan los resultados en sus provincias. El objetivo es exhibir una postal de unidad, con referentes de cada sector, en el escenario de Costa Salguero cerca de la medianoche. “Hay que mostrar que la unidad tuvo que ver con el triunfo”, apuntan desde el larretismo.

La mesa nacional de Juntos por el Cambio Santiago Filipuzzi - LA NACION

Cuando aparezcan los referentes de la mesa nacional para repasar la performance de la alianza en todo el país, se cambiará el fondo de las pantallas LED para diferenciar la puesta en escena la estética de la campaña de la Ciudad. Aún no se definió quiénes serán los oradores en el escenario, aunque en Pro nadie descarta que Macri o Larreta, rivales en la interna por el liderazgo opositor, conserven un bajo perfil y no hablen el domingo ante los militantes para cuidar la unidad. Sería una escena similar a la de las primarias. A su vez, en JxC anticipan que el festejo, en caso de que se alcen con un triunfo, será moderado debido al creciente malestar social por la crisis económica y la inseguridad. Tanto “halcones” como “palomas” de la coalición opositora coinciden en un punto: no saben cómo podría reaccionar el kirchnerismo ante una nueva derrota en las urnas. “Hay que ser responsables. No podemos fogonear ni tener discursos incendiarios”, evalúan en Uspallata, la sede del gobierno porteño.

Si bien se verán las caras el domingo, los jefes de la mesa nacional de JxC acordaron que se reunirán el próximo lunes para evaluar con mayor profundidad el resultado de las elecciones.

El búnker en La Plata

Mientras la cúpula de la JxC se reunirá en Costa Salguero, Diego Santilli y el médico radical Facundo Manes, principales candidatos de Juntos en la provincia de Buenos Aires, esperarán los resultados de los comicios en el Salón Vonharv, en Gonnet, rodeados por intendentes bonaerenses y jerarcas de Pro, la UCR y la CC en el distrito. Esta vez, a tono con la sinergia entre Santilli y Manes post-PASO, no hubo tironeos entre macristas y radicales por el búnker.

Hasta ahora, Larreta no tiene previsto trasladarse hasta La Plata para celebrar un eventual triunfo de su gran apuesta electoral. En cambio, en el larretismo especulan con la chance de que Santilli viaje a Costa Salguero para subirse al escenario junto a su jefe político. Manes, en tanto, tiene previsto permanecer en Gonnet. Golpeado por el crimen del kiosquero en Ramos Mejía, el médico considera que la oposición deberá enviar un mensaje sobrio y moderado el próximo domingo ante la situación social.