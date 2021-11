María Eugenia Vidal cierra la campaña escoltada por Larreta y Macri: el factor Milei y su meta para el domingo

Rodeada por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el expresidente Mauricio Macri, entre otros referentes de la coalición opositora, María Eugenia Vidal encabeza el cierre de campaña de Juntos por el Cambio para elecciones legislativas del domingo. La candidata a diputada nacional se alista para sortear el test más trascedente desde que volvió a la primera línea de batalla: la pelea con el kirchnerismo por el control del Congreso.

Con esa meta en la mira, Vidal inició su discurso con duras críticas al gobierno de Alberto Fernández. Dijo que el oficialismo no escuchó el mensaje de las PASO: “Basta de cinismo, abuso y sometimiento. El basta del domingo tiene que ser atronador”.

La candidata lanzó una batería de dardos contra el kirchnerismo. Primero, rechazó que Cristina Kirchner cobre una doble jubilación de casi 3 millones de pesos. Luego, cuestionó la reacción del ministro de Seguridad (su rival bonaerense en 2015), Aníbal Fernández, frente al asesinato del kiosquero en Ramos Mejía. También apuntó contra el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Minutos antes, Larreta también había puesto el foco en la inseguridad: “Que no nos digan que no se puede mejorar la seguridad, que no nos gane la desesperanza”.

A la pesca de votos, Vidal pidió acompañar a Juntos por el Cambio para conformar un bloque de diputados que aporte “sentido común en medio de tanto caos”, y enfatizó: “En esta elección se juega el poder del kirchnerismo. Necesitamos una oposición fuerte”. En la misma senda, buscó interpelar a los votantes: “Lo que pase el 15 depende de lo que vos hagas el 14 de noviembre”.

En el cierre de su mensaje, Vidal llamó a ponerle un límite al kirchnerismo en las urnas. “Gritemos fuerte el domingo. No pudieron con nosotros, que no nos saquen la Argentina que merecemos”, concluyó.

En la antesala de la contienda en las urnas, Juntos por el Cambio busca exhibir una postal de unidad en la ciudad con un acto en la Plaza Naciones Unidas, en el barrio de Recoleta. Allí estuvieron presentes todas las figuras de Pro y los aliados del macrismo en el distrito.

Ante candidatos, dirigentes y militantes del espacio, Vidal fue la principal oradora del cierre de Juntos por el Cambio. Y estuvo escoltada en el escenario por Larreta, Macri, la titular de Pro, Patricia Bullrich, y el senador nacional y referente de la UCR porteña, Martín Lousteau. También el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, Diego García Vilas (Confianza Pública) y Roy Cortina (Partido Socialista), entre otros.

María Eugenia Vidal encabeza un acto en Recoleta rodeada de referentes de Pro, la UCR y la Coalición Cívica Santiago Filipuzzi - LA NACION

Antes que Vidal hablaron las principales figuras de la coalición opositora. “El domingo Juntos por el Cambio va a ganar en más de 16 provincias, vamos a hacer una elección histórica”, arengó Bullrich, que llamó a cuidar la unidad de la coalición para ir por la presidencia en 2023. La interrumpieron militantes de la CC y la UCR, al grito de “con Milei no se habla”. Les tuvieron que pedir que se calmaran. Macri, sentado en primera fila, se rio.

A su turno, Lousteau dijo que Juntos por el Cambio aspira a ganar en todo el país, para “terminar con el quorum de Cristina en el Senado” y ser la “primera minoría” en la Cámara de Diputados. “Hasta ahora solo se pueden discutir las obsesiones de Cristina Kirchner”, lanzó, y advirtió: “Si queremos contribuir a esa primera minoría en diputados, hagamos todos los esfuerzos que hagan falta hasta contar el último voto para que la elección sea histórica”.

Patricia Bullrich en el acto llevado a cabo en Recoleta, con María Eugenia Vidal, referentes de Pro, la UCR y la Coalición Cívica Santiago Filipuzzi - LA NACION

“El domingo tenemos que decirle al kirchnerismo basta de la inseguridad, la inflación y de atropellos”, arengó por su parte Larreta, quien también apuntó contra la vicepresidenta, al señalar que Cristina “hace lo que se le canta en el Senado”. Cuando hablaba Larreta, que le dedicó guiños a Macri, su antecesor en la Ciudad, la militancia de Juntos por el Cambio cantó: “Volveremos, volveremos, volveremos a ser gobierno en el 2023″. Macri saltó de la silla y agitó con sus brazos a los militantes. Fue el único momento en que se mostró eufórico.

El alcalde porteño destacó la gestión de la pandemia -pidió aplausos para el ministro de Salud, Fernán Quirós- y levantó la bandera de la educación, al recordar la pelea con el Gobierno por la presencialidad escolar. “Queremos volver a gobernar en el 23″, lanzó, antes de presentar a Vidal.

La amenaza de Milei

Vidal llega a las elecciones generales con el objetivo de contener los votos que cosecharon en las primarias sus rivales en la interna de Juntos por el Cambio, Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) y el radical Adolfo Rubinstein –quien no pasó el filtro y quedó fuera de la lista final–. En las PASO, la alianza del oficialismo porteño se alzó con el 48,17% de los votos y superó por más de veinte puntos a Leandro Santoro (Frente de Todos), quien se ubicó en segundo puesto con el 24,71% de los sufragios. Si bien el triunfo fue amplio, el experimento de Larreta, quien apostó por un perfil moderado con Vidal y una oferta heterogénea, dejó dudas entre los “halcones” de Pro y escuderos de Macri. “Fue una elección pobretona”, dice una espada del macrismo.

Además, Vidal necesita mejorar la performance del espacio para garantizarle a la coalición opositora al menos ocho de las diez bancas que se ponen en juego en el distrito. Para eso, necesita recolectar cerca del 50% de los votos.

La postulante impulsada por Larreta en la Capital, donde el Pro mantiene su predomino desde 2007, lidia con el desafío de evitar una eventual fuga de votos del macrismo duro a la boleta del economista Javier Milei (La Libertad Avanza), quien quedó tercero en las PASO con el 13,70% de los sufragios. En un sector del Pro capitalino mascullaron bronca cuando escucharon a Macri expresar su deseo de incorporar a Milei en 2023. “Las ideas de Milei son las que siempre expresé yo”, planteó, mientras el larretismo redobla sus esfuerzos para seducir al sector liberal.

María Eugenia Vidal encabeza un acto en Recoleta rodeada de referentes de Pro, la UCR y la Coalición Cívica Santiago Filipuzzi - LA NACION

En el sprint final de la campaña para las legislativas, los armadores de Larreta y Vidal intentaron reforzar el “enfoque nacional” de la elección -machacaron con el eslogan “basta”- y exhibir “complementariedad” entre Vidal, López Murphy o Martín Tetaz, la carta que aportó Lousteau. Más allá de los ruidos internos que generaron las declaraciones de Larreta a favor de la eliminación de las indemnizaciones por despido o el impuesto a la vivienda ociosa, los estrategas de la ciudad consideran que lograron mostrar un “equipo” tras la integración de las nóminas.

Parte de la estrategia proselitista fue exhibir a Juntos por el Cambio como la única fuerza capaz de ponerle un “freno” al kirchnerismo en el Congreso. “Estamos logrando sumar los votos de las tres listas. La idea es mostrar que somos una oposición consolidada y efectiva”, apuntan fuentes porteñas. En las últimas semanas, Tetaz se enfocó en el sur, donde están los barrios más postergados de la ciudad, los alfiles de la UCR y la CC caminaron la zona centro y López Murphy priorizó el norte: “Cada uno le habló a sus audiencias”, dicen desde Uspallata. A su vez, el larretismo procuró darle protagonismo a los ciudadanos -los candidatos escucharon o debatieron propuestas con vecinos- e intentaron seducir al segmento joven.

La candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio encabeza un acto en Recoleta

La meta de Vidal

Si bien el objetivo del larretismo es garantizar ocho de los diez diputados, Vidal se muestra más ambiciosa: quiere revertir la derrota que sufrió Juntos por el Cambio en la comuna 8 (la única donde perdió el oficialismo) y subir seis puntos el caudal de votos que cosechó la alianza en las PASO para llegar al 53%. De esa manera, la coalición opositora le garantizaría un escaño a Sandra Pitta, quien quedó novena en la boleta tras el ensamble con la lista de Republicanos Unidos. Para seducir a votantes que apostaron por otras fuerzas en las primarias, Vidal insistió con un mensaje: “Podría entrar Pitta en el Congreso en lugar de Carlos Heller (postulante del Frente de Todos), que ya sabemos quién es. Lo último que conocemos de él es un discurso defendiendo a Cuba”.

Con la intención de resurgir con miras a la pelea por la Casa Rosada en 2023, Vidal buscó darle su impronta a la campaña para las legislativas -hubo diferencias con el larretismo- e incorporó como asesor externo a Marcos Peña, quien sugirió darle “un mayor protagonismo a la gente”.

María Eugenia Vidal encabeza un acto en Recoleta rodeada de referentes de Pro, la UCR y la Coalición Cívica Santiago Filipuzzi - LA NACION

En el nutrido equipo de campaña de la Ciudad, que comanda Fernando Straface, uno de los principales laderos de Larreta, confían en que podrán retener los votos de López Murphy y Rubinstein. Es más, especulan con que el oficialismo porteño podría beneficiarse de un eventual suba de la participación electoral respecto de las PASO. Depositan sus esperanzas en un segmento del electorado de la zona centro y norte del distrito que no concurrió a votar en las primarias y podría inclinarse por la boleta de Vidal. Repiten que las últimas encuestas que analizan en Uspallata reflejan un escenario similar al de las PASO.

La exgobernadora bonaerense se medirá en las elecciones generales con Santoro (FDT), Milei (La Libertad Avanza), Myriam Bregman (FIT), quien quedó cuarta con el 6,2%, y Luis Zamora (Autodeterminación y Libertad), quinto con el 2,64%.

En las legislativas del próximo domingo Juntos por el Cambio renueva diez diputados nacionales y veinte legisladores de la Ciudad. Se trata de los representantes de Pro, la CC, Confianza Pública, el socialismo y Evolución Radical, el espacio de Lousteau, que fueron electos en las elecciones de 2017. Por lo tanto, para retener todas las bancas que pondrá en juego, Juntos por el Cambio necesita sacar el 62% de los votos (lo que sumaron por separado Larreta y Lousteau en 2017).