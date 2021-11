Elecciones 2021: dura respuesta de la Coalición Cívica a Javier Milei, a quien acusó de ser funcional al kirchnerismo

El enfrentamiento entre Javier Milei y Juntos por el Cambio sumó un nuevo capítulo. Tras una entrevista con LA NACION en la cual el candidato a diputado nacional por la Ciudad de La Libertad Avanza aseguro que “los radicales, la Coalición Cívica y las palomas de Pro son tan nefastos como el kirchnerismo”, desestimó cualquier posible futuro acuerdo y los consideró “parte del problema”, varios referentes del espacio encabezado por Lilita Carrió salieron a contestarle. Remarcaron que enfrentan al kirchnerismo desde hace años y lo acusaron de “ser funcional” a esa fuerza política.

“Es evidente que Milei desconoce que fue Elisa Carrió y la Coalición Cívica la que durante los doce años del kirchnerismo denunció poniendo el cuerpo y la firma frente cada uno de los hechos de corrupción. No tenemos que dar explicaciones a este comediante violento que desconoce veinte años de historia, en los que enfrentamos, en base a sostener y una matriz moral, la libertad, el humanismo y la Republica, el saqueo del Estado. La actitud de Milei es imprescindible para el kirchnerismo y empresarios que se vieron beneficiados por esa gestión. Antes de hablar de Elisa Carrió y la CC, Milei debe explicar su silencio durante todos esos años”, afirmó el diputado nacional Maximiliano Ferraro.

Ferraro que además preside la Coalición Cívica agregó: “El Congreso necesita personas que enfrenten la corrupción y respeten valores que Milei desconoce, como el respeto por la democracia, la diversidad y el humanismo. Los personajes mediáticos son un entretenimiento. No confundamos violencia con vehemencia. De violentos y funcionales a los K estamos cansados”.

Por su parte, el jefe del bloque de diputados nacionales de la CC, Juan Manuel López acusó a Milei de ser “funcional a los k”. “Calmate, Milei. Si todavía Cristina Kirchner, Julio De Vido y otros valijeros pasean por Tribunales es porque la Coalición Cívica laburó sin especular. Quedate con el kirchnerismo. Ya te voy a ver en el Congreso siéndole funcional a los K”, lanzó el también candidato en la lista bonaerense encabezada por Diego Santilli a través de Twitter.

Los mediáticos siempre buscan cámara. Lo peligroso es cuando la cámara que buscan es la de Diputados. Argentina no necesita más ficción, ni nuevos relatos, ni personajes, necesita personas que trabajen para construir una realidad mejor. Sin violencia, ni descalifcación. #EsJuntos pic.twitter.com/kXiodz6nwg — maxi ferraro (@Maxiferraro) November 9, 2021

En la misma línea la candidata a diputada provincial Maricel Etchecoin, candidata a diputada provincial por la CC: “Este domingo la verdadera oposición es JxC y a la CC, nos respaldan años de coherencia y lucha en soledad. Contame cómo se puede ser más funcional y hacerle los deberes a los k…Te paso un ejemplo”.

El candidato a legislador porteño Hernán Reyes fue otro de los que reaccionó contra los dichos del candidato de La Libertad Avanza: “Tras casi veinte años de kirchnerismo se despertó Milei. No fue fácil denunciarlos en soledad. Tampoco fue fácil ganarles y costó mucho la unidad. Fracturar JxC es la idea que persiguen el kirchnerismo y sus amigos, pero no es el camino que queremos para el país. Nos costó un montón la unidad y no estoy hablando de la política, me refiero a la sociedad. Ya entendimos que es muy importante. Tanto es así que ampliamos, se sumo gente, se sumaron partidos y se sumaron ideas.

También venís insistiendo que querés afuera a la mitad del PRO, a todo el radicalismo y obviamente a nosotros de la Coalición Cívica. Fracturarnos parece buena idea para vos, para algunos amigos tuyos y para los k, pero no para el país. — Hernán Reyes (@HernanLReyes) November 9, 2021

“La tenes reclara en muchas cosas, pero dejame decirte que sospecho que no te va a alcanzar solo. Hay cosas que deberías revisar, la violencia política, negar el cambio climático, poner en duda la democracia, no bancar el matrimonio igualitario o bardear mujeres, atrasa un siglo. Sinceramente sos entretenido, pero no te daría a manejar ni un kiosco. No te creo nada, te das de antisistema, pero fuiste asesor del Bussi y serviste profesionalmente a empresarios que vivieron del Estado. Dos cucardas de un auténtico antisistema”, lanzó Reyes

El legislador aprovechó para reforzar el objetivo que remarcó María Eugenia Vidal en las últimas semanas para conseguir 120 diputados y cerró: “El domingo hay que armar mayoría para frenar al kirchnerismo. Tenemos que juntar 120 diputados y la Ciudad tiene que aportar su granito de arena a la pelea fenomenal que se está dando en todo el país”.