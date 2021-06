Elecciones 2021: el Gobierno apuesta a sacar provecho de la división opositora

“Algún costo van a tener que pagar por los garrochazos”, dijo un miembro del comando electoral del Gobierno, ilusionado con sacar el máximo provecho de los reacomodamientos y la interna de la oposición, con la mira puesta en María Eugenia Vidal y su posible pase a la ciudad luego de gobernar la provincia de Buenos Aires, y al desembarco de Diego Santilli en tierra bonaerenses, ambos con el aval de Horacio Rodríguez Larreta y con la resistencia de los “halcones” que reconocen como líder al ex presidente Mauricio Macri.

En La Plata, sede del gobierno bonaerense, respiraban además satisfacción por el “regreso de la jefa”: la reaparición pública de Cristina Kirchner luego de los traspiés discursivos del presidente Alberto Fernández. Esperan que se sume a la campaña.

“A nosotros todavía nos facturan las candidaturas testimoniales de 2013. Ellos se mudan de distrito sin que se les mueva un pelo”, afirman desde el Gobierno.

La resistencia dentro de las filas de Juntos por el Cambio a esas postulaciones, que ya expresaron entre otros Patricia Bullrich y Jorge Macri, alienta la mirada especulativa de la Casa Rosada. “Ellos tuvieron internas en 2015, pero fueron amables y educadas. Estas pareciera que van a ser feroces y a los gritos, y quienes los votan no quieren eso”, evalúan desde la mesa platense que integran el diputado Máximo Kirchner, el gobernador Axel Kicillof, el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, entre otros. ¿En el Frente de Todos no habrá peleas entre camporistas, albertistas y massistas por las candidaturas? “Hay discusiones, pero se van a ordenar. No vamos a tener problemas”, contestan cerca del Presidente.

Cristina Kirchner durante el acto que encabezó ayer junto al gobernador Axel Kicillof. Prensa Cristina Fernández de Kirchner - La Nación

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo que todos deberán “rendir cuentas”; no solo el Gobierno. El oficialismo hará hincapié en Vidal, si es que se concreta su “retorno” a la ciudad. “Dijo que no iba a abandonar a los bonaerenses”, recordó un funcionario con conocimiento de la campaña que se viene. “Le va a costar explicar esos vaivenes... sobre todo porque Patricia Bullrich mide más que ella”, se entusiasmaban desde un despacho cercano al del Presidente.

Kicillof y Cristina

Cerca de Kicillof no descartan que Cristina Kirchner participe de manera activa de la campaña, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. “Siempre que se inaugura una obra que comenzó ella se la invita. Aunque ella tiene también su agenda”, respondieron, escuetos pero sin ocultar su alegría, desde la gobernación bonaerense. Ayer, Cristina Kirchner cargó contra la oposición. Sin menciones particulares, aludió a quienes “envenenaron a la gente” con su oposición a la vacunación y les pidió que “ayuden” en nombre “de tantos que no se vacunaron por miedo y hoy ya no están”. “Cristina fue previsible, poniendo en valor la vacunación y cuidando su base electoral”, definieron desde el sector albertista, sin reparos ni disidencias aparentes.

Además de los ataques a la oposición, en el Gobierno apuestan a cumplir con el “no todos somos lo mismo” lanzado ayer por la vicepresidenta en dos planos: el de la vacunación y en el de las obras y beneficios para la clase media con “alivios” para reforzar el consumo en los meses que vienen.

Las encuestas

En el oficialismo también relativizan encuestas recientes que darían a Juntos por el Cambio una mínima ventaja electoral en la provincia. “Los datos que vemos no dicen eso. Además, no creemos que tengan mucho para ofrecer. Se fueron del Gobierno hace poco y la gente se acuerda”, aguijonea un leal al Presidente.

Victoria Tolosa Paz podría ser candidata en las próximas elecciones legislativas. "Voy a estar donde Alberto y Cristina quieran que esté", dijo.

¿Quiénes serán los candidatos en provincia? Sin confirmar ni desmentir, el nombre de Fernanda Raverta, la titular de Anses, comienza a diluirse porque, alegan, “está trabajando muy bien”, mientras suben las acciones de Victoria Tolosa Paz, platense y titular del Consejo de Políticas Sociales, quien a pesar de negar sus aspiraciones afirmó que estará “donde Alberto y Cristina quieran que esté”. Podría ser ella, comentan por lo bajo en otro despacho, el “DNI y la foto” formales que necesita el Gobierno para dar la batalla más importante, aunque pocos dudan de que “los candidatos van a ser Alberto, Kicillof y también Cristina”. Sin internas, claro, ordenados por la “lapicera” oficial.