Elecciones 2021: por qué no tiene sustento la denuncia de presunto fraude de Javier Milei

Javier Milei encabeza la lista de precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la agrupación Libertad Avanza y hace algunos días publicó un tuit, que luego replicó en su cuenta de Instagram, en el que esbozó una denuncia de fraude con vistas a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 12 de septiembre.

“Me cuentan por la cucaracha que una gran proporción de jóvenes con edad en torno a los 16 años figuran como argentinos residentes en el exterior. El intento de fraude electoral es cada vez mucho más alevoso”, señaló el economista en sus redes sociales. En esta nota te contamos por qué su denuncia no tiene sustento.

El voto en el exterior

Todas las personas que tienen DNI argentino y domicilio en el exterior están automáticamente habilitadas para votar . Antes debían hacer un trámite para ser incluidos en el Registro de Electores Residentes en el Exterior, pero desde 2017 -durante la gestión de Mauricio Macri (Cambiemos)- la inclusión es automática para todos los que hayan realizado el cambio de domicilio en el documento.

De todas formas, para quienes viven fuera del país el voto es optativo, a diferencia de lo que ocurre con quienes residen en la Argentina, donde es obligatorio. Y, además, se utiliza el sistema de boleta única.

Cuántos votan

El padrón de este tipo de votantes aún no está listo. Esto se debe a que los argentinos del extranjero no votan en las PASO . Solo lo hacen en las elecciones generales. Es decir que el próximo 12 de septiembre no habrá ninguna injerencia del voto de residentes en el exterior. Cancillería estima, según informó a Reverso, que son cerca de 500 mil los argentinos que viven en el exterior y están habilitados para votar el próximo 14 de noviembre. Esto representa cerca del 1,5% del padrón total de la Argentina (34,3 millones).

Pero, ¿cuán real es esta proporción? La realidad es que la participación electoral de quienes residen en el exterior es baja . Las elecciones presidenciales de 2019 representaron un récord histórico de votantes. Respecto de la cifra de la elección presidencial de 2015, el número de votos en el exterior se quintuplicó. Pero la participación fue, de todas formas, marginal. De los 385 mil electores habilitados, votó solo el 13%, alrededor de 50 mil personas, según datos de la Cancillería argentina.

En 2015 había cerca de 40 mil empadronados y votaron poco más de 10 mil. La cifra de empadronados creció de manera significativa en 2017, cuando dejó de ser necesario el trámite de empadronamiento. Pero la participación fue de solo el 4%. El récord de votantes de 2019 se vio favorecido, además, por la habilitación del voto por correo, que fue derogado este año por la gestión de Alberto Fernández (Frente de Todos).

La denuncia y los datos

Entonces, es difícil verificar lo dicho por Milei, ya que el chequeo de la información del padrón es algo que debe hacer cada persona y, en caso de haber errores, denunciarlo ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) . Pero se pueden aportar algunos datos que muestran que lo dijo el precandidato no tiene sustento.

Milei afirma que “una gran proporción de jóvenes con edad en torno a los 16 años figuran como argentinos residentes en el exterior”. Según informa la CNE, están habilitados para votar en todo el país 861 mil jóvenes de entre 16 y 17 años. Y, por otro lado, según informó la Cámara a Reverso de acuerdo al padrón que aún no está cerrado, hay 1.668 jóvenes de entre 16 y 17 años inscriptos en el Registro de Electores Residentes en el Exterior. Como se mencionó, quienes viven en el exterior quedan empadronados de manera automática una vez que tramitan el cambio de domicilio en su documento.

Por lo tanto, si todos los jóvenes que integran este registro estuvieran empadronados de forma irregular (algo improbable), la “gran proporción” a la que refiere Milei sería del 0,19% del total de jóvenes que votan en nuestro país.

Silvana Yazbek, abogada y directora Ejecutiva del Instituto de la Democracia y Elecciones (IDEMOE), señaló a Reverso que la hipótesis carece de sustento: “Primero, los residentes en el exterior no votan en las PASO, solo lo hacen en las generales de noviembre. Luego, por tratarse de una elección legislativa (no hay cargos ejecutivos en juego de distrito único) la cifra de residentes en el exterior -o de mayores de 16- es proporcionalmente insignificante para configurar un fraude, que además debería darse en 24 distritos electorales, en razón que la oferta electoral para cada residente es la de su último domicilio en Argentina”.

Por otro lado, según datos de la CNE, desde el 18 de mayo último hasta hoy el tribunal recibió cerca de 35 mil reclamos por errores en el padrón . Esto, puesto en perspectiva, es también una cifra muy poco representativa: sobre el total del padrón (34,3 millones de electores), solo el 0,1% presentó reclamos por errores.

Manuel Tarricone Equipo de chequeado.com