Publicidad en redes: cuentas vinculadas a Fuerza Patria y la de la Fundación Faro son las que más gastaron en la previa de las elecciones Buenos Aires 2025

Dos cuentas que apoyan al Gobierno nacional son las que más gastaron en publicidad electoral en Meta (Facebook e Instagram) en los meses previos a las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires: una cuenta que pertenece a la Fundación Faro, del politólogo Agustín Laje, y la cuenta oficial de La Libertad Avanza.

Sin embargo, entre los primeros 25 máximos auspiciantes predominan cuentas que apoyan a intendentes peronistas de Fuerza Patria.

Los datos surgen de un análisis realizado por el Centro de Datos de Chequeado en base a la Biblioteca de Anuncios de Meta. Se analizaron los 100 principales anunciantes en temas políticos de la provincia de Buenos Aires de los últimos 3 meses. Si bien la base registra más de 2.700 cuentas que publicitan sobre temas políticos y electorales, los 100 primeros concentran el 75% del dinero gastado.

Fuerza Patria y cuentas vinculadas al peronismo bonaerense, las que más invirtieron en total

De las 100 cuentas analizadas, al menos 41 están vinculadas a Fuerza Patria. En total, se gastaron $ 652 millones.

El tercer puesto del ranking (los primeros 2 lugares son cuentas ligadas a La Libertad Avanza) es una cuenta no oficial llamada “La Fuerza de la Patria”, que gastó en los últimos 3 meses más de $ 80,4 millones en publicidad en Meta, y que promociona a los candidatos de Fuerza Patria y las políticas del gobierno de Axel Kicillof.

Además, entre los primeros 25 lugares del ranking hay varias cuentas oficiales y no oficiales que apoyan y promocionan a intendentes peronistas del Conurbano bonaerense y otros rincones de la provincia. Por ejemplo, las cuentas oficiales de los municipios de Lanús ($ 46,5 millones), La Plata ($ 27,1 millones) y Quilmes ($ 11,3 millones) y las cuentas personales de los intendentes Mario Ishii -José C. Paz- ($ 26,2 millones), Fernando Gray -Esteban Echeverría- ($ 12,1 millones) y Mariano Cascallares -Almirante Brown- ($ 11,5 millones).

Agustín Frizzera, director Ejecutivo de la ONG Democracia en Red, expresó sus dudas sobre estas prácticas, al sostener que, si bien se trata de publicidades de gestión, “están construyendo un capital propio en sus perfiles -que luego les queda- a partir de publicidad oficial”.

Además, en ese primer grupo del ranking figuran medios de comunicación que promocionan al intendente de Pilar, Federico Achával ($ 46 millones), y al propio Ishii ($ 31 millones), una cuenta que promociona la candidatura de Gabriel Katopodis -actual ministro de Infraestructura bonaerense y cabeza de lista de Fuerza Patria en la Primera Sección Electoral- ($ 54,9 millones), y las cuentas oficiales del Gobierno provincial ($ 39,6 millones) y de Fuerza Patria PBA ($ 29,6 millones).

La Fundación Faro, de Agustín Laje, es la que más dinero gastó en publicidad

En los últimos 3 meses, la cuenta Ratio gastó $ 93,6 millones para promocionar posteos que Meta califica como publicidad política o electoral. Ocupa el primer puesto del ranking.

El sitio web Ratio pertenece a la Fundación Faro, como lo indica su propia página, y se presenta como “una plataforma digital que tiene como objetivo dar la batalla cultural desde las redes sociales, dando las herramientas necesarias a personas que quieren alzar su voz, para poder contrarrestar el relato progresista que abunda en nuestra sociedad y que tanto daño le ha hecho al país”. La fundación la dirige Agustín Laje, un politólogo cercano a Milei.

Entre los posteos promocionados aparecen cuestionamientos por la inseguridad en el partido de La Matanza y en toda la provincia, críticas a la infraestructura provincial, al estado de las escuelas bonaerenses y al sistema educativo, al gasto en pauta oficial del gobierno provincial y al costo de desdoblar las elecciones. Pero también figuran posteos sobre temas nacionales o de otros distritos.

En las elecciones porteñas, esta cuenta también fue la que más gastó: fueron $ 173 millones en anuncios en la plataforma en los 30 días previos a los comicios del 18 de mayo.

El segundo puesto del ranking le corresponde a la cuenta oficial de La Libertad Avanza a nivel nacional, con una erogación de $ 91,8 millones en el trimestre analizado.

Las cuentas afines al gobierno de Javier Milei gastaron más de $ 431 millones

De los primeros 5 puestos del ranking de mayor publicidad pagada en Meta, 4 promocionan apoyos al partido fundado por Milei: Ratio ($ 93,6 millones), la página oficial de La Libertad Avanza a nivel nacional ($ 91,8 millones), la página oficial del partido en la provincia de Buenos Aires ($ 60,9 millones), y la cuenta oficial de Jefatura de Gabinete de Ministros nacional ($ 58,9 millones), que sólo promociona avisos pagos sobre la Boleta Única de Papel, el nuevo sistema de votación a nivel nacional.

Entre los primeros 20 puestos además figura la cuenta oficial de Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero y cabeza de lista de La Libertad Avanza en la Primera Sección. Registra un gasto en publicidad de $ 15,9 millones. También aparece la cuenta de Juan Pablo Allan, candidato a concejal en La Plata, con un gasto de $ 4,1 millones.

El resto, en su mayoría, simulan ser medios de comunicación locales, pero promocionan posteos a favor de los candidatos de La Libertad Avanza, como José Luis Espert, que buscará renovar su banca en la Cámara baja el próximo 26 de octubre.

En total, contabilizando las cuentas institucionales, oficiales, personales y de medios de comunicación que apoyan a sus candidatos, La Libertad Avanza tiene 32 entre los primeros 100, con una inversión publicitaria total de $ 431 millones.

Las otras fuerzas que publicitaron en Meta

La cuenta de Nuevos Aires, que en la Tercera Sección lleva como cabeza de lista al abogado Mauricio D’ Alessandro, gastó $ 23,1 millones en publicidad en Meta, mientras que la cuenta de Nuevos Aires Mar del Plata gastó $ 5 millones y la de Nuevos Aires Pilar, $ 4,1 millones.

Por su parte, la cuenta personal de Julio Zamora, intendente de Tigre y candidato de Somos en la Primera Sección, gastó $ 7,4 millones. De este mismo frente, Pablo Domenichini, candidato en la Tercera, gastó $ 3,6 millones; y Daniel López, candidato a concejal en La Costa, $ 3,2 millones.

María Eugenia Talerico lidera el partido Potencia, que compite en las elecciones del 7 de septiembre, y gastó $ 7,1 millones en avisos en Meta. La cuenta oficial del Frente de Izquierda, $ 14 millones. Y la de Manuel Passaglia, intendente de San Nicolás y candidato de Hechos en la Segunda Sección, $ 5,9 millones.

Por Manuel Tarricone, Ignacio Ferreiro y Rosario Marina