Elecciones 2021: el minuto a minuto del cierre de listas

19.30 | El spot del Frente de Todos

El Frente de Todos estrenó hoy su campaña con un spot que se proyectó en el acto de Escobar y luego se compartió en redes sociales que, a través de un compilado de imágenes y frases, hace eje en la perspectiva de la recuperación: la esperanza de que “estamos empezando a salir”, como dice la consigna, para alcanzar “la vida que queremos”, que luego se transformó en hasthtag.

18.50 | El pedido y la arenga de Fernández

“En este contexto nosotros venimos a proponerles que nos sigan acompañando como lo hicieron en 2019. Venimos a traer a nuestros mejores hombres y mujeres. Todos han trabajado codo a codo. Victoria hizo un enorme trabajo con la Tarjeta Alimentar, con la Mesa de Hambre, en la búsqueda de que cada argentino tenga agua potable y recorrió todo el país. Daniel fue un gran ministro de Cristina y es un gran ministro de Axel”, dijo Alberto Fernández sobre los candidatos bonaerenses.

Luego agregó sobre Gollan: “Yo le tengo un enorme respeto. Debo confesar que lo he tratado poco, pero lo poco que lo traté, me ha generado una confianza y una calidad humana como pocas veces vi. Es un hombre íntegro”.

“Vamos a acompañar a cada uno de los candidatos en cada rincón del país. Porque estamos convencidos de que tenemos una oportunidad y que tanto sin sabor, que tanta pena, no puede ser en vano. Tenemos que convertir todo ese dolor en fuerza y como dijo Cristina ‘aquí todos hacen falta, nadie sobra’”, cerró el mandatario.

18.46 | El Presidente defendió la carta de Nicolini

“Escriben editoriales porque le mandamos una carta a un proveedor de vacunas porque no cumplieron con los compromisos. Y dicen que detrás de todo eso hay un conglomerado geopolítico”, dijo Fernández, y agregó: “Es el primer caso que yo le digo a un país que por favor cumpla con sus compromisos y yo me estoy sometiendo a él. No entiendo cómo ocurren estas cosas”.

18.44 | Alberto y el acuerdo con el FMI

“Esa pesadilla está de vuelta entre nosotros y no es por nosotros, es por lo que nos dicen ahora sobre cómo tenemos que arreglar con el Fondo. Ellos nos endeudaron y me explican cómo tenemos que arreglar con el Fondo”, se quejó Alberto Fernández sobre la deuda contraída durante la gestión de Mauricio Macri.

Fernández aseguró que “ya habrá una generación de argentinos que no deba preocuparse por saber qué es el FMI”, y apuntó a la oposición de Juntos por el Cambio, al señalar que “ellos nos endeudaron y ahora nos dicen cómo arreglar” con el Fondo Monetario Internacional.

“No podemos pedir sacrificios mayores a los argentinos”, agregó el Presidente sobre las condiciones de pago por la deuda con el FMI, al hablar en la presentación de los precandidatos del Frente de Todos que participarán de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en un acto que tuvo como escenario la fábrica Queruclor, en la localidad de Garín, partido de Escobar.

Alberto Fernández: "Recibimos un país en terapia intensiva". Presentación de listas del FdT.

18.41 | Las críticas a la gestión de Mauricio Macri

“Recibimos un país en terapia intensiva y después en tres meses nos contagiamos el Covid. Pero ahí seguimos pensando en los que trabajan y producen y fuimos a auxiliarlos... y felices de hacerlos”, recordó el Presidente.

“Así fue que pusimos en marcha el ATP, y con el IFE llegamos a los sectores más postergados del país porque la Argentina es para todos y siempre trabajamos con esa idea. Nos atrapó la pandemia una mañana del 18 de marzo que el virus había llegado al país y tuvimos que hacer un trabajo descomunal para poner en marcha un tema secundario para el gobierno anterior: la salud. No lo dije yo, lo dijo un ministro”, dijo Alberto Fernández.

18.37 | Comenzó el discurso de Alberto Fernández

“Una de las peores cosas es hablar después de Cristina, porque ella obliga a repensar las cosas. Pone las cosas sobre la mesa y a uno lo obliga a repensar”, arrancó su discurso el presidente, que agradeció la invitación del dueño de la fábrica situada en Garín.

Fernández aseguró que “no todo es lo mismo” y que el Frente de Todos cree en “una sociedad para todos”, al presentar a los precandidatos que el espacio político llevará a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), antesala de las elecciones legislativas de noviembre.

”No todo es lo mismo. Nosotros somos personas que concebimos la sociedad de otro modo. Concebimos una sociedad para todos”, dijo el jefe de Estado al hacer un repaso de las medidas tomadas por el Gobierno apenas asumió, cuando llegó el coronavirus al mundo y a la Argentina.

18.35 | La comparación de Cristina: la economía y la Selección

“No hace falta ir 28 años atrás, como la Selección. Hay que ir 15 años atrás. Los que nos decían que teníamos que hacer en 12,5 años lo hicieron en 4 años y fracasó. Que nadie intente decir que tenemos que ser lo que hicieron en 4 años, que casi nos lleva a tacho a todos”.

18.30 | “Creo que es la última oportunidad si no encontramos una solución conjunta”

“Acá se habla con beneficio de inventario. No, muchachos y muchachas, discutamos todo lo que hay que discutir. Creo que es la última oportunidad si no encontramos una solución conjunta”, expresó Cristina Kirchner. “Sabemos desde el gobierno, el Presidente mejor que nadie, que tiene que requerir el esfuerzo y la ayuda de todos”, resaltó.

La vicepresidenta aseguró hoy que de todas las campañas electorales que le tocó transitar en su vida política “no hay ninguna como esta”, traspasada por la pandemia, y pidió por respeto a los que murieron por Covid-19, “lejos de discutir de anécdotas, nombres y adjetivaciones”, se debata de “la política, de lo que vivimos, de lo que nos tocó pasar, de los aciertos y de los errores”.

En este sentido, la vicepresidenta agregó que “absolutamente todos los espacios políticos que van a elecciones, todos han gobernado la Argentina, en sus diferentes versiones”.

Cristina Kirchner: "Hay que discutir cómo se va a pagar la deuda"

18.26 | Cristina Kirchner cruzó al liberalismo

“Es una gran oportunidad para discutir políticas y no anécdotas. De aciertos y errores. En estas elecciones, todos, absolutamente todas las fuerzas políticas, todas han gobernado la Argentina”, resaltó la vicepresindenta. Y disparó: “Cuando los liberales dicen que no gobernaron este país, que era Cavallo. Vamos che. Háganse cargo”.

18.20 | Comienza el discurso de Cristina Kircher

“Debo reconocer algo. De todas las campañas electorales que me tocó participar, no hay ninguna como esta y miren que fui candidata en el 2001”, comenzó la vicepresidenta al inicio de su discurso.

En vivo desde Escobar, presentación de los candidatos y las candidatas de TOD☀️S.#LaVidaQueQueremos ☀️🇦🇷 https://t.co/0eDqzkNIQl — TOD☀️S (@FrenteDeTodos) July 24, 2021

18.15 | Kicillof: “La salida de la pandemia es la vacuna”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires se refirió a la pandemia y sostuvo: “Estamos en un momento bisagra. Estamos dando vuelta la página. La salida de la pandemia es la vacuna”. El mandatario bonaerence volvió a disparar contra la oposición que cuestionó la gestión del Gobierno en la relación a la adquisión de vacunas. “Hay que ser cabeza dura para criticar una vacuna por el lugar de donde vienen”, sentenció.

Kicillof: "Nos agarró la pandemia y demoró los proyectos de todos"

18.10 | Habla Axel Kicillof

El gobenador bonaerense comenzó su discurso y apuntóduramente contra la oposición. “Buscan candidatos desconocidos porque no quieren hacerse cargo de lo que pasó”, arremetió.

Cierre del listas del Frente de Todos

18.09 | Massa: “Vamos a elegir diputados para ayudar a nuestro Presidente”

El presidente de la Cámara de Diputados destacó hoy que con las elecciones legislativas, desde el Frente de Todos, “se van a elegir diputados para ayudar al presidente” Alberto Fernández a llevar adelante el proyecto de recuperación productiva y del trabajo, luego de una pandemia que postergó muchos objetivos de Gobierno en pos de lo urgente para mitigar los casos de coronavirus.

Sergio Massa: "Veo candidatos que pasan de un lugar a otro"

18.08 | El presidente de la Cámara de Diputados apoyó la candidatura de Gollán

Massa respaldó durante el encuentro la candidatura del ministro de Salud provincial, Daniel Gollán, quien será el segundo de la nómina. “A Daniel le toco pelear contra la muerte y ahora será por la vida”, destacó el presidente de la Cámara de Diputados. “Cuando le ganemos a la pandemia le vamos a ganar al exceptisimos”, sumó.

18.05 | Massa cuestionó el “pase” de candidatos entre Ciudad y Provincia

“Yo no me imagino a un salteño votando a un rionegrino”, señaló el presidente de la Cámara de Diputados durante el acto. Y agregó: “Con estos candidatos lo que vamos a debatir en el Congreso es la Argentina que viene”.

18.00 | Cristina Kirchner corrigió al intendente de Escobar

El intedente Ariel Sujarchuk presentó a Cristina Kirchner como “vicepresidente” y funcionaria rápidamente lo corrigió. “Vicepresidenta”, le dijo la exmandataria y el intendente visiblemente avergonzado le pidió disculpas.

17.55 | Comenzó el acto de presentación del Frente de Todos

17.50 | Los candidatos del Frente de Todos firman la lista en la Casa Rosada

Los principales candidatos legislativos del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires firmaron esta tarde su adhesión a la boleta oficialista en Casa Rosada

17.00 | Randazzo presentó su lista

El exministro de transporte presentó hoy a los primeros diez candidatos de su lista para diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, entre los que destacan lavagnistas, socialistas y un periodista de automovilismo.

En #VamosConVos sabemos que la única forma de salir del estancamiento es con trabajo y crecimiento en todos los sectores, por eso conformamos un espacio plural donde se refleja cada PyME, campo e industria.



La Argentina necesita cambios profundos y vinimos para eso. pic.twitter.com/WSTmDjNvSM — Florencio Randazzo (@RandazzoF) July 24, 2021

16.00 | Se definieron los nombres de quiénes acompañarán a María Eugenia Vidal

Horacio Rodríguez Larreta, cerró las listas de María Eugenia Vidal. La exgobernadora estará acompañada por Martín Tetaz (UCR), Paula Oliveto (CC), Fernando Iglesias (Pro), Carla Carrizo (UCR), Fernando Sánchez (CC), Sabrina Ajmechet, impulsada porPatricia Bullrich (Pro), y Pablo Walter, ladero de Esteban Bullrich, quien firmó ayer la paz con Larreta, luego de que dejara trascender su malestar por la táctica electoral del alcalde en Buenos Aires.

LA NACION