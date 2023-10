escuchar

Desde Mar del Plata, donse se celebra la 59° edición del Coloquio que organiza el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), la candidata a presidente de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, hizo referencia a la investigación del caso “Chocolate” llevada a cabo por el periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon, que develó que dos alfiles del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, intercedieron para “mejorar las condiciones de alojamiento” de Julio Rigau cuando este permanecía detenido en un calabozo de la Comisaría 2° de La Plata.

“Hoy hubo un dato muy importante que fue que el segundo del Ministerio de Seguridad [Javier Alonso] intentó proteger a Chocolate”, resaltó la referente de Pro en declaraciones a LN+. En compañía de su candidato a vicepresidente, Néstor Grindetti, y al intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, también implicó al titular del Palacio de Hacienda y aspirante a la Casa Rosada de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa.

“Hasta ahora, todos son kirchneristas los que lo ayudan. Empleados de [Sergio] Massa. Aportantes a su campaña. Todo esto es un sistema. Aportan a la campaña de Massa con la misma plata que sacan de los contratos del Estado”, denunció. E instó a la Justicia a “investigar hasta las últimas consecuencias”.

La candidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, durante el debate presidencial del pasado domingo Tomas F. Cuesta - Pool GETTY

“Estamos firmes todo el equipo de JxC para ir a fondo en el caso Chocolate”, remarcó a continuación. Y terminó por promocionar uno de los ejes de la reforma electoral y política que anunció el pasado miércoles su candidato a vicepresidente: “Néstor Grindetti presentó un cambio en la institucionalidad de la Provincia, para tener un Estado transparente que gaste lo que tiene que gastar y no las barbaridades que dan en las legislaturas de todo el país. Vamos a hacer una limpieza total y absoluta del gasto”.

Antes de aparecer en LN+, y una vez finalizada su intervención en el Coloquio de IDEA, la exministra de Seguridad planteó conceptos similares en el tradicional Club Quilmes. Delante de vecinos y militantes marplatenses, hizo referencia por primera vez al artículo de Alconada Mon y pidió al oficialismo “explicar que no son cómplices” en el ilícito. Luego, instó a los seguidores de la coalición opositora a ayudarla a “ganar la última batalla contra el kirchnerismo después de 20 años de lucha”.

“La mayoría de los argentinos votó por un cambio. Solamente el 27% votó por la continuidad del kirchnerismo. Para ganar esta elección tenemos que sacar toda nuestra convicción de adentro de que somos la única fuerza en condiciones de gobernar la Argentina con los intendentes, con los gobernadores, con los legisladores, con la fuerza política más importante que hay aquí en la Argentina, con capacidad, con temperamento, la Argentina sale adelante”, arengó.

Patricia Bullrich en el Club Quilmes de Mar del Plata Mauro V. Rizzi - LA NACION

“No sale adelante con una persona sola que lo rodearon y ya le metieron todo el massismo adentro. Yo estoy dispuesta desde el primer día a hacer todas las normas que tenemos que hacer para que no nos bloqueen más, para que no nos amenacen más, para que no nos hagan más piquetes que intenten no dejarnos gobernar”, cerró.

