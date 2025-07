El duro cruce entre Brancatelli y Aracre por los jubilados tras el proyecto que aprobó el Senado

Un ríspido cruce protagonizaron el exjefe de asesores de Alberto Fernández Antonio Aracre y el periodista Diego Brancatelli, al momento de discutir sobre el proyecto de aumento a los jubilados que votó el Senado, pero que el presidente Javier Milei anunció que vetará. “¡Sos genial! Sos una cosa de una miserabilidad absoluta”, se burló el conductor cuando su interlocutor habló sobre la reforma laboral.

“¡La plata no se inventa! No se hace magia, no es con la maquinita, sino que es incorporando gente informal a la formalidad”, dijo Aracre al opinar que la reforma laboral permitiría incluir en el sistema a los empleados que hoy están en la informalidad y que no tributan. “Con esa plata la vamos a poder repartir entre los jubilados actuales”, sumó.

Cuando el exfuncionario dijo que las empresas no tenían incentivos para contratar trabajadores y propuso que una solución sería, por ejemplo, que “no haya más indemnizaciones por despidos”, el estudio de C5N se envolvió en ironías. Brancatelli incluso se puso a aplaudir con vehemencia. “¡Sos genial! Sos una cosa de una miserabilidad absoluta”, le respondió a Aracre.

El exasesor de Fernández prosiguió en su defensa: “Así funciona en Estados Unidos. Allá se destruyen 3.000.000 de puestos todos los meses y se crean 3.200.000 todos los meses. Es creación neta del empleo”. Mientras hablaba, Brancatelli se superponía y le decía: “Vos querés que realmente te echen sin indemnización”.

“Nadie se asusta por perder el empleo porque al mes siguiente conseguiste otro. Hay una flexibilidad total”, agregó Aracre, a lo que el conductor del programa le respondió: “Pero no, Toni. No es la economía argentina […] Lo bueno es que ya lo dicen abiertamente”.

Brancatelli dijo entonces que el presidente Milei “prometió que si acompañaban el DNU íbamos a mejorar y no se mejoró”. “Que si lo seguían y le votaban la Ley Bases se iba a mejorar y no se mejoró; si firmamos el Pacto de Mayo ‘les juro que vamos a mejorar’, dijo. ¿Ahora querés que se llegue a diciembre y así vamos pateando para adelante?“, reforzó y reprochó: ”¿Cuándo arranca esto, hermano?“.

“¡Esa es la casta!“, le respondió el exfuncionario nacional, pero el periodista se lo cuestionó. Brancatelli prosiguió: ”Te estoy hablando de Milei. ¿Cuándo arranca, Toni? ¿Cuándo arranca el país? La gente la está pasando mal”.

Aracre le contestó: “Vos estás diciendo cuándo le vamos a poder mejorar el ingreso a los jubilados. Yo digo que cuando haya más para distribuir, y va a haber más cuando haya más gente que aporte”. Para Brancatelli, sin embargo, “hay otras maneras de recaudar”. “Distribuís miseria, Branca”, le dijo el exfuncionario.