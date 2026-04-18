Sorpresa: La Libertad Avanza ganó el primer centro de estudiantes de un colegio secundario

La agrupación estudiantil Bases, que había sido presentada en sociedad hace seis meses de la mano de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la legisladora porteña Pilar Ramírez, obtuvo en las últimas horas el triunfo en las elecciones del Centro de Estudiantes del Liceo N.º 4.

“Es muy importante para LLA este triunfo porque es el primero”, se entusiasmaron fuentes del partido libertario en diálogo con LA NACIÓN.

De esta manera, la agrupación Bases alcanzó su primera victoria de la mano del joven Gastón Pereyra luego de seis meses del lanzamiento del espacio.

“Bases nació con el objetivo de enfrentar el adoctrinamiento y promover una educación basada en la libertad”, indicó el partido libertario en un comunicado.

Karina Milei y Pilar Ramírez, con los jóvenes. Foto: prensa

Los representantes electos reafirmaron el “compromiso de seguir dando la batalla cultural en defensa de una educación libre de imposiciones ideológicas”.

Por eso la agrupación ya se prepara para las próximas elecciones en los establecimientos Escuela Técnica N.º 01 “Ingeniero Otto Krause”; Colegio N.º 07 “Juan Martín de Pueyrredón” (D.E. 03) y las escuelas técnicas Raggio.

También en las escuelas técnicas N.º 27 “Hipólito Yrigoyen” y N.º 35 “Ing. Eduardo Latzina”, además del Instituto Industrial “Luis A. Huergo”.

La proyección de Karina Milei

No es el único movimiento de los libertarios en la Ciudad. Como secretaria general de la Presidencia y titular del partido libertario a nivel nacional, Karina Milei ya le abrió el camino a la jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich, como eventual candidata a jefa de Gobierno porteño en 2027.

La hermana del Presidente se mostró el viernes último junto a la ex ministra de Seguridad durante una reunión en la sede partidaria de LLA en el distrito porteño, junto a Pilar Ramírez.

Apelaron a MAGA, el acrónimo que en inglés significa “hagamos América grande otra vez”, para ratificar que apuestan a desbancar a Pro de la Ciudad.

“Hagamos CABA grande otra vez”, arengó LLA en su comunicado oficial.