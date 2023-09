escuchar

Chorro, subhumano, montonera, ensobrado, basura, corrupto, fracasado… Javier Milei no ahorra adjetivos para describir a sus adversarios. Administra las palabras y la entonación como armas arrojadizas, en un ejercicio con el que pretende trazar una línea imaginaria entre el bien y el mal. En ese mundo particular de héroes y villanos hay un actor que escapa al encasillamiento: nada menos que Sergio Massa.

En sus apariciones públicas, Milei solo lo nombra en caso de que le pregunten, es extremadamente precavido a la hora de referirse a él y cuando critica sus políticas lo hace siempre acompañado de una acusación equivalente o peor a algún dirigente de Juntos por el Cambio.

En la última semana Milei dio ocho entrevistas en medios audiovisuales y plataformas, que ocuparon un total de 377 minutos. En esas más de seis horas netas de aire el nombre “Massa” salió de su boca diez veces; siete en un contexto neutro y otras tres como parte de una oración crítica.

Presentó a Massa como su principal rival en la carrera a la presidencia (”si hay segunda vuelta será con Sergio Massa”, dijo). Aunque centra su campaña en la promesa de terminar con la inflación que sufre la Argentina, no hizo un juicio técnico de la gestión del actual ministro de Economía más allá de alguna opinión contraria cuando lo consultaron sobre las últimas medidas de auxilio fiscal. En cambio, le dedicó enérgicas refutaciones a los economistas de la oposición y a los 170 profesionales apartidarios que publicaron una carta abierta con críticas a su propuesta de dolarización.

Milei niega la existencia de un pacto con Massa. Las sospechas de una conexión subterránea entre ambos rivales nacieron en los días previos al cierre de listas cuando LA NACION y otros medios revelaron que La Libertad Avanza acumulaba candidatos en sus boletas que habían pasado por el Frente Renovador o tenían vínculos personales y hasta familiares con Massa.

Milei recibe el salud de Massa el día en que se estrenó como diputado, a fines de 2021

“Son operaciones burdas de Juntos por el Cambio para perjudicarme”, repite, con tono indignado, cada vez que le recuerdan esa información.

La sola mención de Massa pone en guardia a Milei. A su otra adversaria, Patricia Bullrich, la nombra de manera espontánea en casi todas sus intervenciones y siempre seguida de una descalificación política y personal.

“Es casta”

La primera de las notas difundidas en los últimos siete días fue con Eduardo Serenellini en radio Continental. Inició la conversación de 25 minutos explicando su pedido al Gobierno para postergar la presentación del presupuesto 2024. El periodista intervino para recordar que el diputado radical Mario Negri, entre otros, había denunciado que la jugada era reflejo de “un pacto con Massa”. Milei estalló: “¡Qué me vienen a hablar a mí de los acuerdos con Massa si ellos tienen acuerdos con kirchneristas! ¿Acaso no tienen a Pichetto, que fue durante 16 años el jefe de la bancada kirchnerista? ¿O acaso no tienen a un tipo como Lousteau, que fue ministro de Economía de Cristina Kirchner?”

Javier Milei: "Bullrich y Massa son parte de la casta"

Esa tarde Eduardo Feinmann lo entrevistó LN+. En 42 minutos solo aludió una vez a Massa en el contexto de una disquisición sobre su definición de “casta”. Según explicó, “la casta son los políticos chorros”.

-¿Cristina? -le preguntó Feinmann.

-Cristina es casta, pero Bullrich y Larreta también son casta -respondió el candidato.

-¿Massa es casta?

-Massa es casta.

-¿Es chorro?

-Bueno, digo, eso lo tiene que probar la Justicia. Pero que es casta no tengo ninguna duda, arrancó con Larreta en el PAMI; es más fueron parte de la campaña de Palito Ortega. Casta son también los diputados de Juntos por el Cambio que votaron a favor de la estatización de YPF, los Mario Negri de la vida.

Tres horas después Milei concurrió al programa “A dos Voces”, en la señal TN. Fueron 32 minutos de entrevista en las que no pronunció el nombre del ministro de Economía. Dijo que Mauricio Macri es “un argentino de bien” y aunque juró que con el kirchnerismo no va “ni a la esquina” aclaró que “hay una parte del peronismo que adhiere a las ideas de la libertad”.

“Están aterrados”

Javier Milei, sobre las medidas de Massa y el papel de Bullrich

El jueves 14 Milei volvió a LN+, donde sostuvo una entrevista de 54 minutos con Jonatan Viale. Fue crítico de las medidas económicas que tomó el ministro aunque sin personalizar en él. Le mostraron el video en el que Massa anuncia que el Estado sorteará autos, motos y electrodomésticos entre los beneficiarios del plan de devolución de IVA. “Lo que se ve es un nivel de desesperación enorme”, respondió, sin mencionar en primera instancia al ministro. Lo involucró más adelante, cuando le propusieron reaccionar a un video en el que Cristina Kirchner habla de él con tono desafiante. “La casta está aterrada. Están aterrados de perder el queso, de que se les acaba el curro. El plan que acaba de hacer Massa no es ni más ni menos que reconocer que están aterrados. Está bien que nos tenga miedo porque somos los únicos que podemos terminar definitivamente con el kirchnerismo, porque hoy Juntos por el Cambio está tercero y en caída libre (...). Fíjate qué candidata tienen que tiene que mandar a hablar de economía a otro porque ella no puede ni balbucear una suma con un ábaco”.

-¿No te parece un irresponsable Massa con lo que está haciendo? -le preguntó Viale en un punto.

-Eh, a ver... Me parece absolutamente irresponsable. Acá lo que hay que entender es la basura que son los políticos. No son seres humanos razonables. Son basura. Lo único que les importa, ya sean los del Frente de Todos o Juntos por el Cambio, son los cargos. A ver, digamos, ¿o nos olvidamos de lo que hizo Lacunza cuando terminaba el gobierno de Macri? Defaulteó y lo llamaba reperfilamiento, el caradura.

En otro momento, le exhibieron una grabación en la que Juan Grabois denuncia que Massa construyó la oferta electoral de La Libertad Avanza. “Es falso. Vos creés que son tan tontos que crearon el monstruo que se los come a ellos mismos”, respondió. Y amplió -con una frase en la que volvió a pronunciar el apellido del ministro-: “El propio gobierno de Macri hizo acuerdos con Massa al inicio de su gestión; no sólo eso, digamos, si tanto les gusta tener el gorilismo en sangre les recuerdo que la señora Bullrich era de la Juventud Peronista, era montonera, o sea era una terrorista, es decir estaba en una organización criminal que mataba gente, secuestraba gente, extorsionaba gente y ponía bombas. ¡Dale, mira qué candidata!”.

Javier Milei: "No tengo gente de Massa en las listas"

-¿Tenés gente de Massa, entonces, o no? -inquirió Viale.

-La política tiene dinámicas y hay gente que se pasa. No, digamos, la gente que salió de un lado y se fue para el otro… es la vida.

Al terminar esa entrevista salió hacia A24, donde conversó durante casi una hora y media con Esteban Trebucq. El nombre del ministro surgió en el siguiente intercambio:

-Algunos dicen: “A Massa no lo critica Milei” -señaló el periodista.

-Menos mal. Lo sacudo todo el tiempo. Massa … no sé: hoy podría ser A, mañana B, después C.

-”Fullero” le dijo Macri (Trebucq se confunde, ya que en realidad fue Cristina quien lo calificó con ese adjetivo).

-No sé qué es eso.

-Alguien que hace trampa en el juego.

-Bueno, en la tropa propia tienen un montón que hacen eso. Que traicionan. El mejor ejemplo es la señora Losada, la pareja de Naidenoff. Acusó a Pullaro de narcotraficante y después salió a apoyarlo. O sea, por interés baila el mono. Los kirchneristas son impresentables, pero los que están enfrente también.

Milei habla sobre Massa en A24: "Lo sacudo todo el tiempo"

Entre una y otra nota se conoció en la red X (ex Twitter) la entrevista que le dio a Tucker Carlson, exconductor de Fox News. Previsiblemente allí habló de temas globales y no entró en nombres propios de la política argentina.

Tampoco habló de Massa en la charla de 1 hora y 26 minutos que tuvo con Alejandro Fantino el viernes 15, que estuvo dominada por sus explicaciones sobre el plan de dolarización y por una tormenta de críticas furibundas a quienes cuestionan sus ideas.

Mucho más suelto para hablar de Massa estuvo en su diálogo con Gabriel Anello en radio Mitre, el domingo.

Le preguntaron sobre las medidas que anunció Massa para compensar el golpe inflacionario de la devaluación posterior a las PASO y respondió: “Es un acto de desesperación, tiran más nafta al fuego. Es un festival de emisión de dinero. Un manotazo de ahogado”. Aclaró, eso sí, que acompañaría la baja del impuesto a las ganancias. “Si es alivio fiscal para la gente, bienvenido”.

Javier Milei: "Somos la única alternativa viable para terminar con el kirchnerismo"

En esa nota dijo que veía muy probable ganar en primera vuelta, pero ante una repregunta sobre quién sería su rival si tuviera que ir a un ballottage dijo: “La verdadera pelea es con Sergio Massa y somos la única alternativa al kirchnerismo. Porque Juntos por el Cambio no lo logró cuando tuvo la oportunidad. Juntos por el Cambio trabaja para ensuciarme, pero ellos no pueden ganar el ballottage. Es mentira que sean opositores al kirchnerismo, solo les importa conseguir más cargos”.

Más adelante volvió a mencionar a Massa en medio de una crítica a LN+, canal al que acusó de ser “el C5N amarillo”, de hacer “operaciones sucias” en su contra y de favorecer a Juntos por el Cambio: “En La Nacion + dicen que soy socio de Massa y en C5N, que soy socio de Macri. No soy Massa ni Macri, soy Milei”.

Fue curioso oírlo mencionar tantas veces en tan poco tiempo el apellido del ministro de Economía.