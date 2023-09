escuchar

El candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, se refirió hoy a las denuncias de acuerdos políticos con el ministro de Economía y también candidato, Sergio Massa. “¿Qué me vienen a hablar a mí de los acuerdos con Massa si ellos tienen acuerdos con kirchneristas?” , apuntó.

Así, el libertario no desmintió las denuncias y retrucó las acusaciones de dirigentes del peronismo y de Juntos por el Cambio, quienes han señalado que el economista tiene, por ejemplo, candidatos de filas massistas en sus listas. “¿Acaso no tienen a [Miguel Ángel] Pichetto, que fue durante 16 años el jefe de la bancada kirchnerista? ¿O acaso no tienen a un tipo como Lousteau que fue ministro de Economía de Cristina Kirchner?”, indicó Milei, en diálogo con Radio Continental.

Ayer, Milei le pidió al ministro de Economía que el Gobierno postergue hasta después de las elecciones del 22 de octubre próximo la presentación del proyecto de Presupuesto 2024, una vez que el texto sea acordado con la fuerza más votada en esa instancia. Ante el planteo, desde el Palacio de Hacienda indicaron que solicitarán una “opinión legal” sobre el pedido del libertario. La respuesta del Gobierno despertó sospechas y acusaciones en la oposición, que se sumaron a las denuncias por armados de listas.

El candidato presidencial de La Libertad Avanza realizó el pedido por medio de una nota firmada por él y por su compañera de fórmula, Victoria Villarruel. De inmediato, la oposición –en todas sus vertientes- rechazó el planteo del libertario y enfatizó que la ley de administración financiera, cuyo artículo 26 estipula que los proyectos de ley de presupuesto deben ser presentados al Congreso antes del 15 de setiembre, debe ser respetada a rajatabla.

“Nosotros enviamos una nota al Congreso junto a Victoria Villarruel pidiendo un aplazamiento en el tratamiento del presupuesto, porque este gobierno el 10 de diciembre se va y no puede ser que deje determinada la política fiscal del próximo gobierno”, argumentó Milei, en declaraciones radiales, y reforzó: “Está claro que el gobierno va a perder las elecciones, es lo más probable”.

Viaje a Estados Unidos y dolarización

En otro tramo de la entrevista radial que brindó esta mañana, al economista le preguntaron sobre el viaje que realizó su equipo económico a Estados Unidos, donde mantuvo un encuentro con distintos fondos a los que les planteó sus iniciativas como candidato a presidente. A ese respecto, dijo: “La verdad es que fue muy bueno [el encuentro]. Ahora a mí me tienen que estar pasando la síntesis de los resultados. Tengo entendido que la reunión duró cerca de cinco horas y eso ya es una muy buena noticia. Cuando vos estás con gente muy importante, difícilmente te den más tiempo, más de una hora, lo cual es un buen indicador”.

Tras ello agregó: “Hubo muy buena receptividad y no solo eso: aparecieron nuevas oportunidades de fondos que quieren participar en lo que sería la reestructuración y el rescate del Banco Central, porque vos lo que tenés es un rescate. Vos tenés que pagar 40 mil millones de dólares para que no exista más el Banco Central -30 mil por las Leliqs y 10 mil por la base monetaria”.

Así las cosas y en función de otras propuestas recibidas, sostuvo que “se ha captado la idea de entender el caso del Banco Central como un caso de reestructuración”. “Parece que ese discurso llegó y entró (...) y ahora están viniendo a proponernos a nosotros formas de hacerlo”, se jactó, y remató: “Para cuando nosotros lleguemos al poder, nosotros tenemos la forma de dolarizar y terminar con el Banco Central”.

