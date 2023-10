escuchar

Corrida de la campaña electoral por un problema de salud por el que ya recibió el alta, la líder de la Coalición Cívica (CC)-Ari, Elisa Carrió, se mostró anoche en el búnker de Parque Norte que montó Juntos por el Cambio. Desde allí ponderó la figura de la candidata Patricia Bullrich, pese a que no ingresó al ballottage, y realizó una explosiva declaración cuando lo culpó por la derrota al expresidente Mauricio Macri.

Primero, la exdiputada nacional aseguró que más adelante discutirán en el espacio por qué no ganaron las elecciones generales del domingo, aunque sostuvo: “Yo lo tengo claro desde el año pasado”.

Así Carrió, una de las referentes de la coalición opositora que había apoyado la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta en las PASO y que desde hace tiempo viene enviándole dardos a Macri, siguió en Cadena 3: “No sé, pregunten [como seguimos de acá en más] porque yo quedé fuera. Yo diseñé una estrategia, no fui escuchada el año pasado. Y hay que preguntarle al líder de la estrategia”.

De esta forma, la dirigente culpó al expresidente, a quien ya había atacado en una serie de oportunidades cuando lo acusó de intentar imponer “un orden represivo en el país” con un “ajuste brutal”, como así también de querer partir la alianza de Juntos por el Cambio.

En ese breve diálogo desde el búnker cambiemita, Carrió también deslizó que había decidido ir a último momento. “Ni me lavé el pelo”, dijo. Allí se encontró con Macri, que también estuvo en el escenario cuando admitieron que no habían ingresado a la segunda vuelta.

En tanto, Carrió admitió que pensaba que su fuerza iba a estar en la próxima instancia electoral, de noviembre, y aseguró que llegó hasta ahí para acompañar a Bullrich, a quien definió como una amiga. “El discurso de ella fue excepcional. Yo que estoy acostumbrada a derrotas y a victorias. Me han robado elecciones, me han hecho trampa... La causa permanece. Esta causa le ha dado sentido a nuestras vidas: a la de Patricia, a la mía. La lucha contra la corrupción, contra las mafias, por la república. Y esa causa permanece”, señaló como un espaldarazo a la exministra de Seguridad.

Y en esa línea hasta afirmó: “El año que viene la sociedad argentina se va a dar cuenta y va a repensar. A mí me pasó con el 1,8%, que al año siguiente todo el mundo me pedía perdón. Y después me fui al 35%”.

En tanto, con respecto a la victoria del oficialista Sergio Massa, que quedó secundado por Javier Milei, sostuvo: “Yo acepto la decisión de un pueblo, pero no comparto que la corrupción nos lleve a la salida”.

LA NACION