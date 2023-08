Elecciones 2023, en vivo: todo sobre las PASO, candidatos, fechas y noticias minuto a minuto

escuchar

El domingo 13 de agosto se realizarán en todo el país las elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) presidenciales, en Catamarca, Entre Ríos y en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires también definirán candidatos provinciales; mientras que en Santa Cruz elegirán gobernador.

En lo que va del año hubo elecciones para cargos ejecutivos y legislativos en Chubut, Santa Fe, Formosa, Córdoba, Chaco, Corrientes, Mendoza, San Luis, Tucumán, San Juan, Tierra del Fuego, Salta, La Pampa, Misiones, La Rioja, Jujuy, Río Negro y Neuquén.

Si todavía no sabés donde votás, podés ingresar al sitio web oficial del padrón electoral.

01.20 Larreta, en Córdoba y Bullrich, en Rosario

A cinco días de las elecciones PASO 2023, los precandidatos de Pro en Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich eligieron diferentes ciudades y provincias para continuar con su raid de actos de cierre de campaña de cara al gran cierre de este jueves, todos juntos en el predio de Parque Norte en la ciudad de Buenos Aires.

Por el lado del jefe de Gobierno porteño, este martes se presentará en Córdoba junto a gobernadores y dirigentes electos en las últimas elecciones provinciales para intentar captar los votos del precandidato peronista Juan Schiaretti, el gobernador de esa provincia, que pese a haber trabajado para que el oficialismo retenga Córdoba, sus proyecciones a nivel nacional no le alcanzarían para llegar a la Casa Rosada.

Bullrich y Rodríguez Larreta hace un mes, durante el lanzamiento de la candidatura de Luis Juez

Por su parte, la titular de Pro en licencia, decidió viajar a la provincia de Santa Fe, para organizar un movilizante acto en la ciudad de Rosario, en el monumento a la Bandera. Tierra a la que regresa luego de que su precandidata a gobernadora Carolina Losada, cayera en la interna contra su competidor aliado a Larreta, Maximiliano Pullaro.

El jueves, los dos precandidatos y el resto de Juntos Por el Cambio participarán de un cierre de campaña conjunto en el predio porteño de Parque Norte con el objetivo de máxima de lograr una foto de unidad ampliada. Además, estarán presentes los precandidatos que compiten por la gobernación bonaerense, Diego Santilli y Néstor Grindetti, así como los aspirantes a jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri y Martín Lousteau

01.00 El Gobierno acelera la devaluación oficial del peso a seis días de las elecciones

Lo que era una sensación, se va convirtiendo en realidad: sin reservas ya en el Banco Central (BCRA) y con un desembolso comprometido del FMI, pero, a la vez supeditado a que lleve adelante algunos reajustes, el Gobierno se muestra resignado a tener que convalidar la mayor tasa de devaluación del peso de la administración Fernández. Es decir, aunque tardíamente, el dólar oficial se sumó a la despiadada carrera de nominalidad de la economía local.

El dato quedó confirmado al permitir el ente monetario que el dólar mayorista vendedor, que venía de cerrar a $279,35 por unidad el viernes pasado, concluya la rueda de hoy a $283,20, es decir, con una suba de $3,85 (+1,38%) tras el fin de semana, a razón de $1,283 por día, algo por encima de la corrección de $1,25 que registró en la última rueda de la semana pasada.

Pesos argentinos y dólares Toasted Pictures - Shutterstock

“Es la corrección de un comienzo de semana más alta desde agosto 2019, a excepción de las que siguieron a semanas acotadas por feriados en las que los días de inactividad cambiaria son más”, hizo notar el operador Gustavo Quintana, de PR Cambios.

00.30 Mauricio Macri: “Cristina me habló cosas horribles de Massa”

El expresidente Mauricio Macri participó de Desde el llano, por TN, y apuntó contra la vicepresidenta. “Siguen hablando de la deuda. A hoy, este Gobierno se endeudó en 136.838 millones comparado con 48.970 mías y 68.369 de Cristina Kirchner. La otra mentira es que el Fondo Monetario es gente mala, que quiere perjudicar a la Argentina...”.

El exmandatario y líder del PRO se mostró en sintonía con el plan de Patricia Bullrich. “Hay que levantar el cepo cuánto antes”, indicó. Sin embargo, no dio un apoyo explícito a ninguno de los dos candidatos.

El expresidente Mauricio Macri entrevistado por Joaquín Morales Solá TN

“Este Gobierno es el peor de la vuelta de la democracia. Están vaciando el Banco Central, adelantan impuestos del año que viene, se gastan los yuanes, y ahora, por primera vez, han embargado las reservas de oro, y una bola de importaciones que no para. Por suerte es el final. No va a ser fácil, la herencia es mucho peor de la que recibí. Hay que ser consciente que este nivel de deterioro cultural no creo que lo hayamos vivido antes”, alertó.

00.00 Javier Milei en su acto de cierre de campaña: “Nadie daba dos mangos por nosotros”

El precandidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, realizó su acto de cierre de campaña de cara a las PASO en el estadio Movistar Arena. “Quiero agradecer a todos los que hicieron que esto pudiera ser posible, de que una candidatura presidencial liberal fuera una realidad”, afirmó. Tuvo una mención especial para su hermana Karina “El jefe” en la construcción de su postulación.

Rescató el crecimiento del espacio en el inicio de su discurso que lo posiciona como uno de los tres espacios más competitivos. “Hace dos años, cuando comenzábamos este recorrido nadie daba dos mangos por nosotros”, señaló. “Y a pesar de que el comprador hostil salió a comprar sellos por todos lados, logramos formar la Libertad Avanza”, dijo.

Cierre de campaña de Javier Milei. 07-08-23 LA NACION/Rodrigo Néspolo

