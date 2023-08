Un intendente bonaerense denunció que preparan un “escrache” en las inmediaciones de su casa

escuchar

El intendente de La Plata, Julio Garro, denunció la organización de un “escrache” frente a su casa para este martes por parte de la oposición e ideado por un dirigente social que forma parte del directorio del Mercado Central de la provincia de Buenos Aires. Mediante un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter, el funcionario aliado de Horacio Rodríguez Larreta y que busca la reelección en la capital bonaerense, indicó que existen “audios” y “chats” circulando en donde se alienta a la movilización frente a su hogar.

“Me llegan audios y copia de chats donde coordinan una marcha a mi casa mañana (hoy) 8 de agosto a la mañana, 6 días antes de la elección en nuestra ciudad”, expresó Garro al inicio de su mensaje. “Una marcha organizada por sectores vinculados a la oposición, entre ellos un director del Mercado Central por la provincia de Buenos Aires”, siguió.

En ese sentido, señaló: “En el chat aparecen nombres, ya que pasan lista, que espero no tener que presentar ante la Justicia y repasan la logística, desde dónde van a partir y cómo van a movilizarse, entre otras cosas. Sé que van a decir que me estoy victimizando pero los chats están y son reales. Solo me estoy anticipando y haciéndolo público ”.

Tras ello, remarcó que pese a su voluntad de escuchar los reclamos de los vecinos de La Plata, este caso se trata de algo diferente que lo consideró como un “escrache”. “Siempre estuve disponible para todos los vecinos y todas las inquietudes y lo seguiré estando. Pero en este caso no se trata de vecinos con inquietudes, sino de un burdo escrache en el tramo final de una elección”.

En ese sentido, recordó que en los últimos días presentó una denuncia a la Justicia “por la vandalización de distintas maneras, hasta con lanzallamas” de “distintos mensajes y carteleras” de campaña que fue documentado.

“ Repudio, como siempre lo hice, la política del escrache ¿Esto es lo que tienen para ofrecerle a los platenses para los próximos 4 años? ¿Así pretenden llevar adelante la ciudad? Por suerte, en pocos días los platenses, una vez más, vamos a poder volver a elegir”, disparó.

Julio Garro, Diego Santilli y Horacio Rodríguez Larreta en La Plata

Según publicó el medio local 0221, la persona a la que Garro le atribuye la organización de estos mensajes que circularon también por las redes sociales sería Nahuel Levaggi, coordinador nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y director del Mercado Central. El dirigente social ligado al kirchnerismo habría convocado de esta manera a que se interrumpa el tránsito en las inmediaciones de la casa del jefe comunal mediante un acampe de organizaciones sociales filo kirchneristas

Julio Garro fue elegido intendente en 2015 tras 24 años de dominio peronista en la capital bonaerense. Se trata de uno de los distritos más poblados de la Provincia. Con 763.618 habitantes, se ubica segundo, detrás de La Matanza que tiene 1.837.774, según los datos provisionales del censo de 2022.

El mandatario comunal participará el jueves 10 del acto de campaña de cierre antes de las PASO que realizará Horacio Rodríguez Larreta el próximo jueves 10 en la capital bonaerense junto a su precandidato a gobernador, Diego Santilli, en el Club Atenas de esa ciudad.

LA NACION