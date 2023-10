escuchar

Abroquelado a impulsar la campaña oficialista, el dirigente social y expostulante en la interna, Juan Grabois, analizó esta mañana el pacto que hicieron el libertario Javier Milei y el antes mandatario Mauricio Macri. Lo consideró “una combinación entre psicópata y psicótico”. En tanto, el dirigente del Frente Patria Grande reveló un mito familiar que lo vincula a quien fue la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

Convencido de que Macri le dará a la campaña de Milei la “hegemonía intelectual” y el “aparato” con miras a balotaje, Grabois analizó que este acuerdo entre los dos líderes opositores podría acercar a Unión por la Patria votantes “aliados de izquierda”, desencantados y aquellos que “no lo quieren mucho” al ministro de Economía, Sergio Massa. “Es una combinación jodida psicópata-psicótico. Esa gravedad ya es un fundamento muy sólido para votar a Massa”, entendió en Radio Futuröck Grabois, sobre lo que denominó como el “eje Macri-Milei”.

Además planteó que los macristas entienden que su jefe político ahora va a ser presidente a través del libertario y que la idea que pregonan es “Milei al gobierno, Macri al poder”. Siempre bajo esa postura indicó: “En gente psicopática como Macri, que disfruta hacer sentir al otro el rigor del poder, no había acuerdo posible si [Milei] no iba a Acassuso. Implica una relación de dominio”.

Dijo también Grabois que este entendimiento es una “traición” a los seguidores libertarios porque implica “aliarse con el jefe principal de la patria contratista”, mientras que consideró que Macri “detonó a Horacio Rodríguez Larreta y a Bullrich”, mientras que ahora no pretende hacer lo mismo con el líder de La Libertad Avanza.

Mito familiar

Por otra parte contó que en su familia hay una anécdota que se transmitió con el tiempo y que asegura que Bullrich lo conoció cuando era un bebé. ”Dice el mito que me tuvo en brazos cuando nací, son mitos familiares. No recuerdo bien cuál era el contexto, pero dice el mito familiar que me tuvo en brazos”, indicó y acotó: “Se lo pueden preguntar a ella, yo no lo recuerdo, ella va a decir que no”.

Mientras, aseguró que respalda a Massa “con absoluta convicción”, pese a las críticas que le giró antes de las PASO en que ambos compitieron. Y pese a que entendió que el ministro de Economía se impondrá el 19 de noviembre, advirtió: “No hay que dormirse, no está ganada la elección, no se gana hasta que se gana”.

Para imponerse en la segunda vuelta, el dirigente social que dijo sentirse sorprendido por los resultados de los últimos comicios, ya que no esperaba una diferencia a favor de Unión por la Patria de tanta cantidad de votos -36% a 30% contra Milei- pidió que en su rol de titular del Palacio de Hacienda Massa continúe “tomando medidas” que “marquen rumbo y la tónica del futuro gobierno”.

