El exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, quien esta semana sumó su apoyo al candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, explicó este miércoles su nuevo acercamiento al actual ministro de economía. “Él propone un espacio de unión nacional, algo que siempre pedí”, señaló, y resaltó: “No estamos planteando la continuidad de un gobierno, sino un nuevo presidente”.

Urtubey, en declaraciones radiales, expresó la necesidad de apoyar un gobierno de unidad nacional, de reforzar la institucionalidad y comenzar a desplegar políticas de Estado que trasciendan gestiones.“[Sergio Massa] es un tipo interesante para encarar esos objetivos”, consideró, y lo argumentó al destacar que ya pasó por varias funciones dentro de la estructura estatal.

El exgobernador salteño también se refirió al tiempo que estuvo distanciado de Massa, particularmente cuando se sumó al Frente de Todos. “Nosotros hemos trabajado [con Sergio Massa] en otra época, y nos distanciamos porque porque tuve una posición negativa con este gobierno. Cuando decidió ir al Frente de Todos se disolvió nuestro espacio en común. Ahora él propone este espacio de unión unidad nacional cuyo ordenador es el futuro, porque en la Argentina de hoy podemos discutir, pero dentro de un contexto: estamos a 10 días de las elecciones y tenemos dos modelos de país diametralmente opuesto”, dijo en diálogo con Radio Continental.

“Desde que voto, esta es la primera vez que lo veo con tanta claridad, porque antes había matices, se discutía cómo se hacían las cosas, hoy se discute el pacto de convivencia”, evaluó, y definió: “Este es un pésimo gobierno, pero hay una base social que nunca la discutimos, pero hoy lo estamos discutiendo y eso está buenísimo”.

Consultado sobre las razones que lo llevaron a apoyar la candidatura de Massa, dijo: “Debe ser de los tipo que más conoce el Estado en la Argentina de hoy y de tanta responsabilidad pública. Esa participación lo convierte en una persona interesante en este proceso”. Y sumó: “Me invitó a ser parte de este acuerdo de unidad nacional, y toda la vida dije que hay que hacer eso en la Argentina. Si viene un dirigente que dice esto por fin, no puedo decirle que no porque es de otro espacio”.

Luego, destacó: “Si bien me he separado de él en un momento cuando fue parte de este gobierno, no estamos planteando la continuidad de un gobierno, sino un nuevo presidente. Pero hay gente que te dice ´pero por qué no hace lo que dice, ahora´, pero entonces no elijamos más presidentes y votemos a ministros. Acá el problema es la Argentina, no es técnica económica, es político. Acá no ha gobierno, no hay autoridad y estoy convencido de que Sergio sí lo puede hacer”.

