El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, este jueves volvió a atacar a las propuestas económicas del candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, en un acto en el club Atenas de La Plata. Acompañado de su ministro de Salud Nicolás Kreplak y el diputado Daniel Gollán, el exministro de Economía de Cristina Kirchner fue muy efusivo al condenar las ideas del contendiente, al que calificó de “terraplanista”: “¿Dónde está el mercado? ¿De qué mercado hablan? ¿De qué voucher? ¡Quieren dejar a la gente sin salud, sin vida!”.

El gobernador, que irá por la reelección el 22 de octubre, también criticó con dureza algunas ideas políticas que profesó el libertario: “Parece que estamos en una etapa donde hay que discutir lo obvio y evidente, dar discusiones con un terraplanismo esencial, multidisciplinario. Todo en discusión, como si hubo 30.000 desaparecidos. A ver, esta democracia es producto de la lucha de los compañeros y compañeras, y es en su memoria”.

Al explayarse sobre su disidencia, Kicillof comparó el sistema de salud con las ideas de mercado, particularmente la demanda y la oferta: “Los bienes vinculados a la salud no son como comprar un par de medias o un kilo de tomate, no es lo mismo. Uno no decide ni siquiera qué es lo que tiene que consumir: se lo dice alguien que es un especialista, en el que confía pero también está sometido a presiones. La demanda nada tiene que ver con los deseos, la felicidad y la satisfacción del individuo. La demanda de los bienes sanitarios no tiene nada que ver con el individuo. Y para qué hablar de la oferta: nada que ver con la producción de bienes manufacturados. Los servicios, los bienes de salud y los medicamentos se producen en producciones absolutamente distintas, regidas por el monopolio, las patentes, la cartelización, la apropiación geopolítica, las disputas y los intereses”.

Asimismo, el gobernador insistió en su idea de integrar los sistemas de salud pública y privada bajo el ala del Estado: “Cada vez que hablamos, que habla Nicolás, Dani, Cristina, cada vez que hablamos de la integración del sistema de salud saltan como resorte a decir ‘integrarlo no’. ¿Y saben por qué? Porque saben que de esa manera se va a terminar el negocio con la vida y la salud de la gente. Se va a terminar la apropiación tanto de las prestaciones como de los recursos, en los oscuros rincones de un sistema que hay que organizar de cero. Por eso creo que la tarea de integrar el sistema de salud, de reconstruir el nivel de atención primario que consiste en poner la salud al lado, cerca, a mano a nuestro pueblo en su cotidianidad”.

A pesar de no mostrarse juntos en el acto, Kicillof volvió a llamar a votar a Sergio Massa como presidente

Por último, el también candidato, que competirá con Néstor Grindetti en Juntos por el Cambio y Carolina Píparo en La Libertad Avanza, cerró su discurso con un llamado a votar a Unión por la Patria en las elecciones generales: “Tenemos la responsabilidad y la obligación de ganar las próximas elecciones en cada municipio de la provincia de Buenos Aires. Y necesitamos que en el gobierno nacional quede depositado Sergio Massa como el próximo presidente. Porque nuestra provincia, sin un gobierno nacional que empuje para el mismo lado, no va a poder seguir desarrollando el proyecto que tenemos”.

“Si nos tomamos el tiempo y les explicamos qué amenazas hay, que vienen por las Malvinas, la soberanía, los derechos humanos y laborales, los jubilados, los trabajadores y los barrios populares. No es contra nosotros, sino contra el conjunto. Si les explicamos y logramos que comprendan y vean que estamos comprometidos a resolver todos los problemas que queden. Que todas las deudas que hay son las que vamos a afrontar, que vinimos a presentarnos a una elección por todo lo que falta y hay que hacer. Y con ese compromiso, con esa consciencia y voluntad, la elección se gana o se gana en provincia y en nación”, concluyó.

