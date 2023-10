escuchar

Dispuesto a forzar al alfil de Pro, Jorge Macri, a ir al ballottage, el candidato de Unión por la Patria en la ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro, aceleró el último tramo de la campaña con afiches distribuidos por la Capital que hasta pidieron los votos de los radicales que se fueron con Martín Lousteau en las PASO. Pero no fue solo eso. El también referente del radicalismo -que integra la coalición oficial a nivel nacional- hizo una tanda de spots con un hombre vestido de toro -en referencia a parte de su apellido- que marcó los problemas que pretende abordar en caso de ser elegido, como el alquiler o el horario en que funcionan los subtes.

Anoche, en tanto, durante el cierre de campaña que lo tuvo como invitado estrella al ministro de Economía y postulante a la Presidencia, Sergio Massa, en el Luna Park, su equipo dispuso al toro en el medio del escenario circular ploteado con el lema “Hay alternativa”. Vestido con una campera leopardo, cantó un tema mientras la militancia esperaba los discursos políticos.

Parado frente al micrófono y al lado de un guitarrista, el “animal” entonó Arrancarmelo, de Wos, la canción que se hizo conocida durante el Mundial Qatar 2022, que ganó la selección argentina. Pero en este caso, la letra que se replicó en las pantallas del estadio decía así:

“Y no tengo pensado, quedarme acá tirado. Y no tengo planeado bancar los negociados, no. No me pidas que no vuelva a intentar, que Santoro llegue al ballotage. Y no tengo pensado votar recién llegados, y no es de mi agrado que el sur siga olvidado y no, no me pidas que no vuelva a intentar, que Santoro gane en el ballotage.

Estamos siendo generosos, más de 15 años ya parece escandaloso, pensando que votar a otro nos lleva al fondo del pozo, será lo tembloroso de la baldosa floja en mi corazón rabioso. Entender todo es un poco soberbio, que el alquiler te deja tenso hasta los nervios, que el subte nunca crece pero hay guita para los medios, y ya no sé si es joda, no nos toman en serio. Y desconfío. Macri se borró y ahora lo puso al primo, espero que haya otros que sientan lo mismo, el miedo que esta mafia nos lleve al abismo, parece que alquilar ahora es todo un desafío.

¿Y con el río qué pasó? Van a arrancárnoslo. Y si no te gusta el Pro ahora no está Lousteau, prefiero lo auspicioso de cambiar que lo doloroso de estar siempre igual.

Y no tengo ahorrado para alquilar más caro, y no tengo planeado un colegio privado y no, no me pidas que no vuelva a intentar, que Santoro llegue al ballottage. No quiero gobernando, a un DJ fracasado, y no tengo planeado bancar los negociados no, no me pidas que no vuelva a intentar, que Santoro gane en esta ciudad”.

La interpretación recibió una ovación del público. Es que esta versión ya había aparecido en la publicidad del candidato que busca hacer una buena performance en el distrito más difícil para el peronismo y cuna de Pro . Para este domingo, la tercera opción competitiva en la elección es el libertario Ramiro Marra, que podría verse impulsado al segundo lugar si Javier Milei cosecha los votos de los porteños a nivel nacional.

Asimismo, otra duda es cómo impactará el sistema de votación, ahora que se eliminó la forma electrónica que no dio resultado en las PASO. Esta vez los porteños que se acerquen a las centros electorales tendrán dos boletas, una para los cargos locales y otra para los nacionales, que irán al mismo sobre y a una única urna.

Dónde voto: consultá el padrón para las elecciones generales 2023

Para agilizar el procedimiento de la votación, la Cámara Nacional Electoral (CNE) puso a disposición de la ciudadanía el padrón oficial. Allí los ciudadanos pueden conocer en detalle el lugar de votación que les fue asignado para sufragar.

Para consultar los datos, hay que entrar al sitio web de la CNE e ingresar el número de documento, género y el código de validación. Posteriormente, el sistema arrojará el nombre y dirección del establecimiento, el número de mesa y el número de orden que le corresponde a cada persona.

