escuchar

“Hay que salir a buscar uno por uno a los indecisos”, fue la consigna que el precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) Horacio Rodríguez Larreta emitió esta semana cuando acompañó el cierre de campaña de su referente bonaerense, Diego Santilli. Fue una tarea para la militancia a solo cuatro días de las PASO. Larreta precisó: “Cada uno tiene que convencer a 20 personas”. Este segmento electoral, que las encuestas estiman entre un 4% y un 6% del padrón, podrían ser decisivos en una pelea voto a voto, en la que se pronostica también un alto ausentismo. En un escenario todavía abierto, ¿a qué candidatos podrían beneficiar este tipo de v?

Así como la obsesión del jefe de Gobierno porteño se convirtió en estas últimas semanas en captar el voto de lo que él llama la “mayoría silenciosa”, el oficialismo de Sergio Massa también apunta a esta porción del padrón que aún no definió cuál será su elección. De un lado y del otro, estos candidatos se referencian con un votante “medio” o “de centro” que, según precisan los consultores de opinión pública, se condice con el principal rasgo del segmento indefinido.

En el cierre de campaña de su referente provincial, Larreta pidió a la militancia convencer, cada uno, a 20 personas; su obsesión es la "mayoría silenciosa" que no se ve reflejada en las encuestas Rodrigo Nespolo - Canon digital

“Este electorado es el menos politizado. Posterga la decisión porque no tiene interés en la política. Muchos, incluso, resuelven su voto el mismo día que ingresan al cuarto oscuro. Esta es una caracterización que los ubica en el centro, a diferencia de aquellos que están más politizados y tienen un voto más duro, ubicado en los extremos”, explicó a LA NACION Lucas Romero, politólogo y director de la consultora Synopsis. Según las estimaciones que realizó su equipo, este segmento ronda entre un 4% y un 5% del padrón; el 50% votó en 2019 al actual presidente Alberto Fernández y un 10% a Roberto Lavagna.

“Rodríguez Larreta es el candidato que tiene una estrategia política más orientada hacia ese tipo de votante y que presenta mejores posibilidades que Massa de atraparlo el domingo”, sumó Romero, y explicó que esto se da porque el actual ministro de Economía “es oficialista y responsable, en parte, de la situación económica”.

Mariel Fornoni, doctora en economía y directora de la consultora Management and Fit (M&F), destacó a LA NACION que cuando a una persona se le da a elegir entre una lista de candidatos, el porcentaje de indecisos ronda entre un 4% y un 5%. Sin embargo, cuando se le consulta respecto de si ya tiene decidido el voto por espacio y candidato, ese porcentaje asciende a un 21%.

Sergio Massa, junto a la plana mayor de la CGT en Malvinas Argentinas

Un estudio de julio de M&F precisa el perfil de este segmento, en el que se destacan los menores de 40 años, las personas con un nivel educativo bajo, quienes están desempleados y aquellos que residen en el interior del país.

Según lo que se desprende de las encuestas de opinión pública, Massa y Rodríguez Larreta registran una distribución similar en la edad de sus votantes, mientras que Patricia Bullrich concentra el mayor porcentaje de personas mayores de 60 años. El 55% de los electores de Javier Milei, en tanto, tiene menos de 40, al igual que el fuerte de los sufragantes de los partidos de izquierda.

Patricia Bullrich recorrió la semana pasada La Matanza Alejandro Guyot

Bajo este escenario, la candidata menos afectada por los indecisos sería Bullrich, que peleará la interna de JxC contra Larreta. Según Fornoni, ella captura el “voto militante”, que ya tomó una decisión.

Respecto del líder de La Libertad Avanza, Romero destacó que si bien tiene un electorado “muy fidelizado”, son personas jóvenes que componen un segmento “apático y lejos de sus representantes, que todavía no está convencido de ir a votar”. Se desprende así una nueva problemática que tiene que ver con la baja participación electoral. La pregunta que surge es: ¿a qué candidato podría hacer más daño?

Ausentismo

Cristian Buttié es director de CB Consultores. En diálogo con LA NACION indicó que su equipo proyecta un 65% de participación en las PASO. “Hay una merma electoral que se viene manifestando en las elecciones provinciales. No hay un compromiso cívico”, señaló.

Según el análisis de Romero, que estimó una participación del 70%, “la gente le perdió el miedo a la sanción por no participar en las elecciones”. Bajo su mirada, Milei es el candidato cuyo electorado es el que menos decidido tiene ir a votar porque “seduce a los más desafectados de la política”. Por eso, una baja convocatoria en los comicios del domingo podría mermar su potencial de cara a las elecciones generales del 22 de octubre .

Javier Milei, durante el acto de cierre de campaña en el Movistar Arena Natacha Pisarenko - AP

No obstante, el oficialismo también podría verse especialmente afectado si existe una alta abstención. La lectura del equipo del ministro de Economía es que un porcentaje de asistencia a las urnas por debajo del 70% podría arrojar resultados completamente imprevisibles.

“Massa interpreta que la deserción puede generar lo que pasó en el 2021, en donde el mayor ausentismo se dio en la tercera sección electoral, el principal bastión del peronismo. Actualmente, sigue habiendo un electorado desencantado con Unión por la Patria, que no encuentra otro candidato que los seduzca y decide no participar de la elección”, explicó Buttié. Por eso, en el oficialismo apuntan a que “vuelvan” los votos del espacio que en 2021 no los acompañó por el desencanto con la gestión, que “desertaron” de los comicios sin migrar hacia otras opciones electorales.