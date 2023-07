Elecciones 2023: Manuela Castañeira bailó y cantó su nuevo jingle al ritmo de Macarena

escuchar

Con el objetivo de convertirse en la precandidata más votada de la izquierda en estas elecciones 2023, pese a que compite por un espacio separado del resto de los referentes de la misma línea, Manuela Casteñeira aceleró su campaña no solo con propuestas como que el salario mínimo ascienda a 500 mil pesos, sino con un jingle pegadizo que bailó junto a otras tres chicas.

La nueva canción de la postulante izquierdista se basa en el clásico y conocido tema Macarena, de Los del Río, éxito durante la época de los 90 y que trascendió generaciones. La presentó con un video que publicó en sus redes sociales.

Vestida con una campera metalizada color dorada, polera y aros, Castañeira aparece frente a la cámara de un celular y mira fijo. “Manu, escuchame, en tus redes están preguntando si te sabés tu nuevo jingle” , le pregunta la mujer que la filma y que no sale en el plano. “¿Cuál? ¿Este?”, responde la dirigente del Nuevo MAS.

El spot de Manuela Castañeira

Inmediatamente, junto a otras tres jóvenes -dos a cada lado y una, agachada- comienzan a realizar la típica coreografía de Macarena, pero una letra reversionada. “Dale tu voto a Manuela Castañeira, que tu voto es pa’ darle a la izquierda que está buena. Dale tu voto a Manuela Castañeira. Eh, Castañeira, ¡ay!”, cantan las cuatro.

La grabación termina con risas y con pulgares arriba de la dirigente, que aseguró que ella quería llegar a un entendimiento con la otra precandidata de la izquierda, Myriam Bregman, pero que la referente del Frente de Izquierda dejó de contestarle cuando le escribió.

En tanto, otro de los jingles que sonó en esta campaña fue el de Patricia “la Colo” Cubría, la apuesta del Movimiento Evita para destronar al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, en la interna. “Llora Espinoza porque la Colo ya está aquí. Llora Espinoza, Cubría intendenta se ve venir. Y entre otras cosas, Magario se toma un remis”, se la vio bailar a la dirigente social matancera en ese sencillo basado en Lloran las rosas, de Cristian Castro.

“Llora: el bizarro spot del Movimiento Evita contra Espinoza en La Matanza

En Juntos por el Cambio, el diputado nacional Martín Tetaz apeló no solo a un tema sino a la inteligencia artificial. Así, un muñeco virtual con su apariencia física fue eje de un videoclip que se hizo sobre el tema Another one bites the dust, de Queen. “Si no llegás a fin de mes y te come la inflación. Imprimen pesos sin parar. ¡Maldita corrupción! ¿Ves? Esto no cambia más. Es tiempo de progresar. Entonces, tenés que votar a uno que sepa de verdad. Ahí viene Martín Tetaz. Él ya sabe qué hacer, no hay chamuyos acá. Ahí viene Martín Tetaz”, decía.

👋Les presentó a Martin Tetaz Virtual (M.T.V.) que protagonizará la segunda temporada del Grand Conurba, denunciando los resultados de 40 años de peronismo en el conurbano.

El 24/5, 19hs M.T.V. explicará cómo eliminar la inflación, por streaming y redes#inflacion #GrandConurba pic.twitter.com/6mx5wqVMgb — Martin Tetaz (@martintetaz) May 8, 2023

Las estrategias en esta campaña vienen variadas. Por ejemplo el aspirante a gobernador de Pro, Diego Santilli, enfatizó en cómo se sobrepuso al bullying. “De chico me decían fideos con tuco, ketchup, fosforito. Eso que era un estigma, una debilidad, es lo que me dio el carácter para cambiarlo”, contó en uno de sus spots.

Y ante el fuerte avance de las redes sociales, los dirigentes buscaron mostrar también otra faceta, sobre todo en TikTok, donde se la vio a la presidenciable de Pro Patricia Bullrich recomendarle a los chicos que salgan de esa red social y vayan a estudiar; a Horacio Rodríguez Larreta hablar de su fanatismo por Taylor Swift; o al oficialista Sergio Massa emular al productor musical Bizarrap y hacer el “Massarap”.

