escuchar

Desembarcado en Córdoba desde ayer, este martes el ministro de Economía y candidato oficialista, Sergio Massa, anticipó cómo piensa conformar su gobierno en caso de ser elegido en el balotaje del 19 de noviembre. En ese sentido adelantó que será una persona de otra fuerza política quien ocupe la titularidad del Palacio de Hacienda, y hasta dijo que tiene el nombre ya pensado. También reveló que la mitad del directorio del Banco Central será ocupado por representantes del principal bloque opositor del Congreso. “A mí me piden que defina los ministros, mientras el otro candidato habla con los perros”, se quejó, sin embargo, en relación con su contrincante, el libertario Javier Milei.

Con la promesa de que el año que viene -a través de una aumento de las exportaciones, una baja en el nivel de deuda a pagar y un presupuesto con déficit cero- se va a revaluar el peso y así se podrá enfrentar a la inflación, Massa anticipó esta mañana en diálogo con Cadena 3: “Mi ministro de Economía no va a ser de mi fuerza política, va a ser alguien de otro sector”.

Sergio Massa durante el "Encuentro de Cooperativismo Agroindustrial Programa CoopAr", en su gira de campaña en Córdoba

Dijo, entonces, que ya habló con esa persona, pero aclaró que “en su momento” lo comunicará, convencido de que atenta contra los candidatos prometer cargos y transmitirlos públicamente de forma prematura. “Eso lastimó a una de las candidatas”, deslizó, en relación con Patricia Bullrich, la postulante de Pro que quedó afuera de la segunda vuelta y que había anunciado como la cabeza de su equipo económico a Carlos Melconian, implicado durante la campaña en un problema con audios de dudosa procedencia, un tema ahora judicializado.

“A mí me piden que defina los ministros, mientras el otro candidato habla con los perros y nadie le dice nada”, se quejó, y siguió sobre Milei: “Solo da entrevistas en los lugares donde no tiene que debatir. No va a contestar de los perros, la venta de órganos, la eliminación de subsidios, la libre venta de armas”.

Por otra parte se refirió a su idea para el Banco Central, una entidad que el libertario prometió eliminar si llega a la Casa Rosada. “Tengo la decisión de que la mitad del directorio del Banco Central sea del principal bloque de la oposición, para que haya control”, remarcó.

Muchas gracias Córdoba!!! Con los cordobeses y las cordobesas, con el campo, la industria y los trabajadores, vamos a construir la Argentina de la Unión Nacional. 🇦🇷❤ pic.twitter.com/1r3uvqHrKU — Sergio Massa (@SergioMassa) November 7, 2023

En ese sentido, especuló con cómo podría ser la conformación del Congreso cuando termine el proceso electoral. “Pareciera que van a hacer un interbloque de centro con un pedazo de Juntos por el Cambio y otro de partidos provinciales, pero no quiero anticiparme porque entiendo que el 19 de noviembre empieza una nueva etapa”, comentó.

Mientras que insistió con no mencionar a quienes lo acompañarían en el Ejecutivo, dio una definición en cuanto a lo que piensa para esa conformación. “Los gobiernos loteados terminan mal”, sentenció el candidato, pese a que tiene aglutinados distintos sectores del oficialismo bajo su ala. Sonó también como un análisis sobre esta administración, la de Alberto Fernández, pero aclaró que lo decía “en general”.

Acto en Córdoba

Esta mañana, a menos de dos semanas del balotaje, el candidato a presidente de Unión por la Patria siguió su gira de campaña en Córdoba este martes de un encuentro de cooperativas. A la conquista de los votos de uno de los bastiones más críticos del kirchnerismo, el ministro de Economía asestó críticas a su rival político, Javier Milei, y destacó su vínculo con los productores agropecuarios: “No hubo un solo tractorazo porque fuimos a abrazar a cada productor sin importar cómo pensaba y decirles que estábamos al servicio”.

Así, el titular del Palacio de Hacienda aseguró que “es con el campo, nunca contra el campo”, y pidió el voto de los cordobeses. “Quiero decirles que desde el 10 de diciembre los necesito, que me ayuden, que de acá al 19 [de noviembre] le digan a cada argentino que mientras le quiere cobrar impuestas a las ganancias a cooperativas y mutuales, no voy a permitir que destruyan el sistema cooperativo cobrando impuestos que nada tiene que ver con la historia y el sistema cooperativista y mutual”, dijo.

Luego de -sin nombrarlo- enviar un dardo a Milei al apuntar que “no existen iluminados y los mesías, pero sí el trabajo y el esfuerzo”, Massa dijo: “Claro que tenemos problema, si hace un año nomás hablaban de helicóptero, pero soy de los que enfrenta y los resuelven”. “Es con el campo, nunca contra el campo; es con los productores, nunca en contra; es con la industria, nunca en contra; es con los trabajadores, nunca en contra. Es un estado presente y eficiente, nunca destruyendo derechos. Esa es la Argentina que tenemos que construir, la de unión nacional, la de largo plazo”, reforzó.

El ministro de Economía participó junto al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, del encuentro “El Cooperativismo Agroindustrial en el marco de los 40 años de Democracia: Programa CoopAR” en James Craik, Córdoba.

LA NACION