Mientras que en el peronismo cordobés dicen tras bambalinas que mantendrán institucionalmente un estado de “neutralidad” de cara al balotaje del 19 de noviembre, hoy llegó el segundo gesto desde esa provincia contra la campaña del candidato a presidente y ministro de Economía, Sergio Massa. El gobernador electo, Martín Llaryora, se plegó a las expresiones del mandatario saliente, Juan Schiaretti, y criticó el proceso de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia que acelera sobre todo el kirchnerismo y el presidente Alberto Fernández.

Las expresiones de Llaryora llegaron bien temprano este martes a la mañana. El mensaje se dio justo cuando Massa desembarcó en esa provincia para encabezar una serie de actividades en busca del voto cordobés, que necesita para la segunda vuelta contra el libertario Javier Milei. Tan solo un rato antes de un encuentro entre el titular del Palacio de Hacienda y representantes de cooperativas agroindustriales.

“Ratifico la defensa absoluta del federalismo y la institucionalidad en nuestro país, rechazando el proceso de juicio político a la Corte Suprema, en consonancia con Juan Schiaretti”, escribió en X (ex Twitter) Llaryora. Lo hizo en un tono más mesurado que el jefe político del peronismo de Córdoba, quien había no solo condenado ese procedimiento que se desarrolla en la Cámara de Diputados, sino que también se lo había endilgado al “gobierno kirchnerista del ministro Sergio Massa”, a quien el gobernador entrante no nombró.

Ratifico la defensa absoluta del federalismo y la institucionalidad en nuestro país, rechazando el proceso de #JuicioPolítico a la Corte Suprema, en consonancia con @JSchiaretti. — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) November 7, 2023

El domingo, el postulante de Unión por la Patria buscó bajarle el tono al tema cuando fue consultado en LN+ y dijo que ni siquiera había leído los planteos del juicio, pese a que los diputados del Frente Renovador Ramiro Gutiérrez y Micaela Morán integran la comisión de la Cámara baja donde se lleva adelante la discusión desde hace un año.

“Pedí que este tema no sea parte de la agenda de disputa ahora, que entiendan que este proceso no puede ser parte del debate electoral porque la Corte no puede ser sujeta a una discusión de política electoral”, indicó ese día Massa, luego de que también el exministro de Economía Roberto Lavagna -a quien pretende sumar a un posible gobierno suyo- hubiera puesto el foco sobre este juicio al máximo tribunal, al alegar que el oficialismo pretende así “condicionar a la Justicia”.

De momento, ayer el Poder Ejecutivo prorrogó hasta el 9 de diciembre las sesiones ordinarias en el Congreso, algo que le permite a la Comisión de Juicio Político extender la emisión de dictamen que estaba prevista para el 17 de noviembre, algo que hubiera causado un fuerte impacto político justo dos días antes de las elecciones.

