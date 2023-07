Elecciones 2023: Massa y Kicillof se lanzan a una caravana por La Matanza preocupados por las encuestas

escuchar

Sergio Massa y Axel Kicillof, los dos principales candidatos de Unión por la Patria (UP), se reunieron anoche junto a intendentes de la primera y tercera sección electoral, en el bunker de la calle Mitre para delinear los pasos a seguir en la campaña electoral en el conurbano bonaerense. Preocupados por las encuestas, acordaron una caravana conjunta por La Matanza, el distrito más populoso de la provincia de Buenos Aires y un bastión del peronismo.

Massa se sumará allí tras un recorrido por tres provincias del norte: San Juan, La Rioja, y Tucumán, que hará entre el jueves por la noche y el sábado. En tanto que durante este jueves y viernes estará en Almirante Brown, Lomas de Zamora e Ituzaingó. Intentará así dejar de lado el manejo de la crisis económica y la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para dedicarse a la campaña.

Los números en territorio bonaerense preocupan al interior del oficialismo. Lo que hasta hace un tiempo era la confianza en que Kicillof podría retener el principal bastión electoral, ya no lo es tanto. “No sé si la puede retener”, se sinceró un importante dirigente del espacio ante LA NACION, aunque rápidamente trató de remontar la situación y aludió que nada está claro aún. En el massismo se muestran entusiasmados con los números de las encuestas.

Por ahora no hay planteos de actos tradicionales, con escenario. La idea es que más allá del sábado Massa y Kicillof sumen participaciones conjuntas. “Se llevan bien y se complementan”, deslizaron en el espacio, desde donde creen que ambos pueden llegar a ampliar el espectro de a quiénes se les habla. Insisten que Massa tiene buena recepción entre los intendentes y que eso puede sumar en la estrategia.

Sergio Massa junto a Axel Kicillof y Malena Galmarini, en la antesala a lo que fue el cierre de las listas, en junio Sergio Massa

Con una campaña corta que no da margen para hacer muchos actos y también ante la desconfianza de poder movilizar la cantidad de gente para llenarlos, el formato caravana asoma como una opción elegida más allá de lo que pueda darse el sábado en La Matanza. “Es peronismo puro. Hay que movilizar e instalar que es importante ir a votar”, deslizó una de las voces consultadas que auguró que el formato se repetirá en otras jurisdicciones.

“La calles está fría”, es una de las definiciones que se escuchan entre quienes caminan en la campaña y creen que en ese sentido la caravana puede ayudar a licuar ese efecto. Esa frialdad también se traduce en gente que no va a votar y en UP trabajan en estrategias para intentar combatir lo que puede ser una cifra importante de baja participación.

Preocupa la abstención

Para revertir esa abstención se trabaja sobre los padrones, para identificar quienes no fueron a votar en las últimas elecciones, ir a buscarlos para convencerlos y así revertir ese escenario. “Los que nos votaban y se fueron no van a votar a (Javier) Milei o (Patricia) Bullrich, directamente no van a votar. Hay que ir a buscarlos”, explicaron sobre la variable de la participación, una de las que más les preocupa al oficialismo.

En medio de una campaña “etapista”, en el búnker de la calle Mitre se entusiasman con que pueda haber un 30% para Massa en las PASO y consolidar luego de cara a las generales, sumando a los votos de Grabois. Pero para eso la provincia de Buenos Aires jugará un rol clave, con más del 40% de la padrón electoral.

“Sergio va a acelerar en los últimos, con una campaña más de candidato que de ministro”, dijo a LA NACION una fuente que conoce de cerca a Massa y los movimientos de la campaña. “Tiene que hablar de futuro y de reconocer que hay cosas que no funcionan”, dijo un asesor.

