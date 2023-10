escuchar

La diputada electa por La Libertad Avanza (LLA) Diana Mondino habló este domingo respecto de la posible quita de subsidios al transporte en un eventual gobierno de Javier Milei y desmintió que, producto de dicha resolución, el boleto de colectivo vaya a salir 700 pesos, tal como auguró el candidato a presidente de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa. En este sentido, Mondino calificó de “disparate mayúsculo” aquella posibilidad.

En diálogo con FM Milenium, la potencial canciller del libertario admitió verse “sorprendida” porque “alguien [en referencia a Sergio Massa] tenga la caradurez de plantear algo como el aumento del boleto, sabiendo que perjudica a otros”. Tras aquella apreciación, afirmó que “el boleto no va a valer 700 pesos”, y explicó qué piensan hacer desde LLA para quitar los subsidios sin que esta decisión tenga impacto directo sobre el costo de los viajes en colectivo.

“Primero hay que entender que, si el boleto aumento, es por inflación. Y segundo, sí existe la posibilidad de sacar los subsidios. Piensen en otras provincias o países. La gente puede pagar la comida sin retenciones, el transporte sin subsidios y la luz sin ningún escándalo. ¿Cómo en todos lados se puede y acá no?”, insistió Mondino. Y profundizo: “Ahora, esa quita de subsidios va a depender directamente de los impuestos que podamos sacar también”.

La diputada electa por La Libertad Avanza, Diana Mondino

“Si vos podés quitar los impuestos que les cobrar una y otra vez a los argentinos, y les permitís disponer de un sueldo sustancialmente mayor, entonces el sistema sin subsidios va a funcionar”, resaltó en primera instancia. Y, luego, sumó: “Otra opción sería darle una tarjeta precargada con 50 viajes gratuitos para usuarios que se desplazan a través del colectivo”. Para la diputada electa, “hay muchas opciones y todas son mejores que pagar el doble por las cosas o tener colectivos hechos pedazos”.

Con respecto a la “campaña del miedo”, apodo que desde La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio le adjudicaron a la campaña de Massa, Mondino sostuvo: “Te asustan con que el que viene quizás va a cambiar algo. Y sí, nosotros queremos cambiar este bodrio que hay ahora. ¿Quién puede querer seguir este sistema? El actual ministro de Economía dice qué él va a cambiar todo esto. Bueno, ¿para qué esperar? Que lo haga ya. A esta altura, no le creo mucho”.

El acuerdo Milei-Bullrich

Durante los últimos tramos de la entrevista, Mondino se pronunció sobre la alianza entre Patricia Bullrich y el líder de su espacio de cara a la segunda vuelta electoral, que provocó una fractura dentro de JxC. Si bien confesó que el acercamiento entre la exministra de Mauricio Macri y Milei no le “cae simpático”, destacó que es necesario.

“Tenemos un problema más grande que amerita tomar decisiones que en otras circunstancias no hubiera tomado. Hablamos de una situación [la victoria de Sergio Massa] que nos llevaría a que haya un monopolio total de una fuerza única en el Estado. Perderíamos la posibilidad de alternar en el gobierno, discutir una ley y recurrir a la Justicia. Y ante esa dificultad, no me caerá simpático, pero vamos a trabajar juntos”, dijo al justificar el accionar de Milei.

Para finalizar, insistió en que no hay motivo por el que JxC y LLA tengan que “ser amigos”. Y cerró: “Javier no se va a casar con Patricia. Él tiene novia y ella está casada. Simplemente, esto nos permite hacer las cosas más ordenadas. En un equipo de fútbol o de rugby no todos son amigos, pero todos salen a ganar”.

LA NACION