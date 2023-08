Elecciones 2023 | Pablo Moyano cruzó a Malena Galmarini: “No creo que votar a Grabois sea tirar el voto”

escuchar

Malena Galmarini paga todavía los costos de una frase que tensó la interna de Unión por la Patria. “Votar a Juan Grabois es tirar el voto”, dijo la titular de AySA y esposa del ministro de Economía, Sergio Massa, el rival del dirigente social en las PASO del oficialismo para definir a su candidato presidencial.

La reacción de Grabois fue casi inmediata y retrucó: “Cristina [Kirchner] apoya a Massa, pero también me apoya a mí porque sino no habría PASO. A Massa no hay que darle un cheque en blanco”. Después hubo una sucesión de hechos y gestiones del kirchnerismo que ubicaron a Grabois en las mismas condiciones que Massa. El dirigente social fue recibido por gobernadores y las centrales obreras, como sucedió con el ministro de Economía. Se garantizó por la mano de la vicepresidenta que los gobernadores lleven en su boleta. Lo logró en 21 distritos, con la excepción de Misiones, Salta y Santiago del Estero.

Justo hoy, cuando Massa será agasajado por la CGT con un multitudinario acto, Pablo Moyano, uno de los jefes de la central obrera, salió a diferenciarse de Galmarini con una férrea defensa a Grabois. “Grabois es un compañero, un amigo, durante los cuatro años de Macri estuvimos tres años y medios en la calle, va a sacar muchos votos de los trabajadores. No creo que votar a Grabois sea tirar el voto, tirarlo es si votas a Milei, Larreta, Bullrich”, dijo el número dos del sindicato de los camioneros en Radio 10. Y agregó: “Esos que dicen que hay que hacer voto estratégico, de votar a uno para sacar a otro, es una boludez”. La frase del sindicalista puede interpretarse como una respuesta a Galmarini, que busca ser la próxima intendenta de Tigre.

Massa, ayer, el orador central en el acto que le preparó una de las vertientes de la CTA

Moyano aprovechó que Massa se reunirá hoy con los sindicalistas para recibir su apoyo de cara a las elecciones para demandarle al ministro-candidato una suma fija para los asalariados. “Le estamos pidiendo a Massa que hagan un esfuerzo más, que den una suma fija para los trabajadores”, dijo el camionero. Según fuentes de la CGT consultadas por LA NACION, Massa podría anunciar después de las PASO un refuerzo salarial que se añadirá a las paritarias con la intención de que “ningún salario quede por debajo de la línea de pobreza”.

Massa será esta tarde el orador central de un acto que organiza la CGT en un estadio de Malvinas Argentinas, donde apuestan a reunir más de 10.000 personas. Antes del ministro, hablará su compañero de fórmula, Agustín Rossi. Ayer, los precandidatos estuvieron en la CTA de los Argentinos, la vertientes más kirchnerista de la central obrera que nació en los 90 en contraposición a la CGT.

