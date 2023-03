Elecciones 2023: Patricia Bullrich sumó a su equipo al neurólogo Conrado Estol

escuchar

Camino a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Patricia Bullrich sumó a un nuevo integrante a su equipo: el reconocido neurólogo, Conrado Estol. Ambos subieron un video a redes sociales en el que dieron a conocer la información de la incorporación del médico a las filas de la precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio.

“Patricia, si puedo ayudar, no soy un político, pero soy técnico, tengo conocimiento científicos. Creo que en la salud hay muchísimo para hacer en el país. Te he escuchado y sé que se puede hacer con lo que vos proponés. Así que estoy a tu disposición para que juntos podamos intentar, cambiar y mejorar la vida, la expectativa de vida y la expectativa de salud de la gente en la Argentina, de todos”, dijo en el video Estol en el que está sentado junto a Bullrich.

En tanto, la precandidata, sumó: “Para mí, que Conrado Estol se sume a esta patriada de un cambio, de un cambio fuerte en la Argentina para que, como él ha dicho, un técnico de su calidad pueda ayudar a que tengamos mejor medicina para todos los argentinos es un honor. Así que te agradezco muchísimo que te sumes. Muchísimas gracias”.

En diálogo con LA NACION, Estol se explayó: “La noticia no soy yo, la noticia es el país. Decidí sumarme al equipo de Patricia porque siento que el país está a la deriva y necesita liderazgo. El liderazgo se basa en confianza y si bien, todos tenemos ideas, quiero decir que yo no tengo ideología, por supuesto que ideas y siento que hay cosas muy básicas que corregir. Para que la persona que lo haga tenga éxito, todos tenemos que tenerle confianza. Cada uno decide quién es esa persona. En Patricia yo veo esa persona que tiene las características de liderazgo y que transmite esa confianza ”.

Luego hizo un paralelismo entre su rol de comunicador científico durante la pandemia del coronavirus Covid-19 y la precandidata y explicó: “En mi visión, lo que yo pretendía hacer en el Covid, era ser transparente y reconocer que había problemas. Yo respondía, transparentemente, sin ningún interés colateral. En el caso de Patricia, siento una persona que habla transparentemente, que habla con carácter y que entonces puede ser la persona que enderece esa deriva y que encause el rumbo. Es simplemente eso”.

¡Bienvenido Conrado Estol a La Fuerza del Cambio! pic.twitter.com/W9tEYtUtEA — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 28, 2023

Ante la consulta de por qué decidió sumarse al equipo de la titular del PRO, respondió: “Faltan cuatro meses para las PASO, eso es nada. Es mañana. Y faltan seis meses para las elecciones del presidente que tiene que dirigir el país. Entonces, pienso que cada uno de nosotros puede hacer algo. Hay un espectro de opciones, pero no tengo dudas que es Patricia Bullrich la persona con la que me gustaría trabajar y tratar de ayudarla”.

¿Tiene pensado ser candidato o le ofrecieron algún ministerio en caso de que Bullrich sea electa?: “Yo no soy político y entiendo que uno tiene que saber ciertas cosas para poder hacerlas bien. Ese traje me queda grande. Yo no sabría hacerlo bien. Hablar de ministerio, obviamente te referís al Ministerio de Salud, creo que tiene que estar al frente una persona que sea experta en política y en medicina. Pero creo que hay muchos lugares en los que uno puede ayudar al país en la ciencia y en la medicina. Hay muchos otros lugares y hay equipos. Sin equipos, esto no funciona. Yo estoy dispuesto a colaborar. Es lo que me enseñaron siempre y es lo que he visto que funciona en medicina. Si soy parte del equipo, lo voy a hacer encantado”.

“ Sigo siendo médico. Pretendo ser médico y científico. Pero voy a acompañar a la política con todo lo que pueda ”, cerró el neurólogo.

En tanto, desde el entorno de Bullrich contaron: “Estol es de esos hombres de bronce. No creo ni por casualidad que busque una diputación”. Sin embargo, no descartaron que pueda formar parte del gabinete de Bullrich si resulta ganadora de las elecciones de octubre.

Temas Elecciones 2023