Elecciones 2023: un intendente radical acompañará a Omar de Marchi, el expresidente de Pro en la provincia, en la formula contra Alfredo Cornejo

MENDOZA.- Aunque es una provincia acostumbrada a los movimientos sísmicos, este terremoto sorprendió. Los movimientos empezaron con el reciente portazo del exlíder local de Pro y diputado nacional, Omar de Marchi, quien conformó su propio frente para disputarle en las urnas la gobernación al exmandatario y senador nacional Alfredo Cornejo (UCR). Ahora se escribe un nuevo capítulo: uno de los referentes radicales más importantes de la región decidió hacer las valijas y subirse al tren del exreferente “amarillo” como su candidato a vicegobernador de Mendoza.

Se trata del reconocido médico Daniel Orozco, intendente de Las Heras, una de las comunas más pobladas de Mendoza, quien probará suerte acompañando en la fórmula a De Marchi, luego de que, semanas atrás, Cornejo lo dejara al margen de esa posibilidad, camino a las PASO provinciales que se disputarán el 11 de junio y a las generales del 24 de septiembre.

Nada hacía suponer que se produciría lo que para Mendoza es el pase del año en materia electoral, pero finalmente ocurrió y sacudió el tablero político, por lo que empiezan a reverse las estrategias de todos los frentes. No se descarta que De Marchi, a última hora de este sábado, cuando cierren las listas de precandidatos, consiga sumar a otros dirigentes de diferentes partidos.

El anuncio de la fórmula fue realizado por el diputado nacional cerca de la medianoche del jueves, en sus redes sociales. “Gracias por sumarte y acompañarme como candidato a vicegobernador. Tu experiencia, tu conocimiento y tu impulso son vitales en estos nuevos tiempos que vienen para Mendoza”, posteó De Marchi, con una foto sonriente junto al jefe comunal.

Tras dar a conocer a su compañero de fórmula, De Marchi dialogó con LA NACION. “La Unión Mendocina [el nuevo frente de De Marchi] es el futuro, es animarse a pensar Mendoza por fuera del molde autoritario actual, y devolverle a la provincia la potencia económica que viene perdiendo desde hace muchos años. La Unión nace proyectándose hacia adelante y superando la grieta mendocina que nos mantiene paralizados”, expresó.

En La @UnionMendocina somos más: ¡Bienvenido, @mdanielorozco! Gracias por sumarte y acompañarme como candidato a Vicegobernador. Tu experiencia, tu conocimiento y tu impulso son vitales en estos nuevos tiempos que vienen para Mendoza. pic.twitter.com/Ec3oj06XOe — Omar De Marchi (@omardemarchi) April 21, 2023

Las repercusiones no se hicieron esperar. Generó alegría y entusiasmo en las filas demarchistas el traspaso del cacique radical, que alimenta la esperanza del expresidente del Pro y sus seguidores de ampliar las posibilidades en las votaciones. En cambio, crece el malestar en la UCR y en el gobierno provincial, conducido por el radical Rodolfo Suárez, uno de los más fieles seguidores de Cornejo en los últimos años, quien se mantiene en silencio por estas horas.

De hecho, el presidente del partido en la provincial, el actual intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Salazar, trató de “panqueque” a su par de Las Heras, donde se ha generado un estallido, con varias renuncias en puerta. “Noche de panqueques”, publicó en su perfil de Twitter el jefe comunal, con el emoji de una cara guiñando un ojo. Otro dirigente que cargó duro contra Orozco fue el intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias. “La Gran Ramón: hoy aquí, mañana allá, pasado con los K. Descubra las diferencias con Orozco: un carguito como premio”, ironizó en referencia a los “saltos” de partido del exlegislador nacional José Luis Ramón, quien ahora está en las filas kirchneristas.

Los motivos de Orozco

La decisión de Orozco tiene que ver con una situación que venía reclamando desde el año pasado, ya que se vence su mandato, sin posibilidad de reelección: pretendía ser candidato a gobernador para suceder a Suárez o, en su defecto, el vicegobernador de Cornejo. Frente a la negativa del exmandatario, el médico aceptó esa decisión, pero sin dejar de reclamar su lugar en la mesa de discusión de las precandidaturas de, al menos, su propio departamento, donde Cornejo también insiste en poner su postulante. Finalmente, Orozco se abrió, con su candidato municipal, actual presidente del Concejo Deliberante, para presentarse en las listas de “La Unión Mendocina”, el frente opositor que según De Marchi, encarna el proyecto de renovación y desarrollo de la tierra cuyana.

Omar De Marchi y Alfredo Cornejo

Lo llamativo es que Orozco, esta semana, daba indicios de que seguía en el frente y que no estaba en negociaciones sobre su futuro político. “Mi candidato a intendente de Las Heras es Martín Bustos. Si alguien tiene tiempo para tomar un cafecito y armar algo que lo haga, yo no tengo tiempo. Con la cocina y el núcleo duro, no me junto”, indicó el intendente en declaraciones a Radio Mitre Mendoza.

Así las cosas, todo indica que se viene una campaña electoral caliente, a la espera de los nuevos números que arrojen las encuestas, más allá de que Cornejo lidera los sondeos de las últimas semanas. De todas formas, la nueva jugada, con la ampliación y refuerzo de “La Unión Mendocina”, deja en claro que nadie tiene asegurado el Sillón de San Martín y mucho menos, las bancas en la Legislatura provincial.