Jorge Altamira y Marcelo Ramal, referentes de Política Obrera, una de las vertientes de la izquierda que no integró el frente que encabezó Myriam Bregman, llamó a votar en blanco en el balotaje presidencial entre Sergio Massa y Javier Milei, que se desarrollará el 19 del mes en curso. El mensaje de Altamira y Ramal, que contiene críticas a los dos candidatos y al sistema electoral, se diferencia ligeramente del posicionamiento que adoptaron desde otros sectores afines en los que rechazaron tajantemente al libertario, aunque aseguraron que no existiría apoyo político ni electoral al actual ministro de Economía.

“La ´libertad de voto´ de los políticos que han descubierto el neutralismo constituye una declaración de crisis del sistema de balotaje mismo Los realineamientos de fuerzas serán determinados por la evolución de la crisis económica y política”, consideraron en Política Obrera, en un apartamiento de la prescindencia a la que llamaron Bregman y Nicolás del Caño la semana pasada. Altamira y Ramal argumentaron: “El balotaje es escenario de una pelea entre la gran burguesía local, de un lado, y los fondos internacionales perjudicados por la enorme desvalorización de la deuda externa Argentina, con legislación en Nueva York. La escuela y la salud pública no serán salvadas por Massa, ni tampoco la legislación laboral”.

Jorge Altamira y Marcelo Ramal quedaron afuera de la contienda electoral en las PASO

La semana pasada, el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) llamó a “no votar” a Milei, en el balotaje del próximo 19 de noviembre, pero aclaró que su posición no implica “darle ningún tipo de apoyo político ni electoral” al postulante de Unión por la Patria. “Desde ya que llamamos a no votar a Milei, sin embargo desde la izquierda no podemos darle ningún tipo de apoyo político ni electoral a Massa”, señala un comunicado del partido conducido por Myriam Bregman y Nicolás del Caño y que conforma el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), que obtuvo en las elecciones generales 2,70 por ciento de los votos.

Altamira y Ramal se diferenciaron y llamaron directamente a votar en blanco. “Después de 40 años de régimen pseudo constitucional, la bancarrota política está consumada. Argentina está dirigida por un ministro no electo, en la mayor burla popular de la historia. Del otro lado, un bufón -Milei- ha reemplazado a los partidos históricos. La incapacidad de gobierno de la gran patronal augura crisis sociales y política extraordinarias. Con esta plataforma política llamamos al voto en blanco. Solamente una clase obrera independiente y con conciencia de clase puede ofrecer una salida histórica progresista y consecuente”, señalaron en un comunicado.

Y agregaron: “El balotaje muestra un panorama inequívoco. De un lado, una quiebra fulminante de la derecha política, que se ha astillado en varias fracciones y, del otro, un impasse terminal del oficialismo, que enfrenta un lock out petrolero gestado en sus propias filas”. Ambos dirigentes darán hoy más argumentos de su posicionamiento en una conferencia de prensa en la sede partidaria, en Yatay al 1100.

