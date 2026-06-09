Martín Menem, tras la muerte de su amigo y socio: “Me golpea profundamente”

Martín Menem habló por primera vez luego de que se conociera la noticia de la muerte de uno de los directivos de su empresa de suplementos deportivos Gentech. “Me golpea profundamente”, expresó el presidente de la Cámara de Diputados sobre el fallecimiento de Daniel Antonio Osorio Peñaloza, contador venezolano de 46 años.

“Dani fue mi amigo, mi compañero de trabajo y el gerente general de una empresa que construimos y desarrollamos juntos. Quienes lo conocieron saben de su compromiso, su profesionalismo y de la enorme calidad humana que tenía", añadió en un posteó de X este martes.

El hallazgo del cuerpo de Osorio Peñaloza ocurrió este domingo en un departamento del barrio porteño de Almagro, pudo saber LA NACION. Según consignaron fuentes al tanto, el hombre no respondía los llamados desde hacía varios días, por lo que un allegado que tenía llaves para acceder a la vivienda se acercó al domicilio ubicado en un piso 8 de la calle Díaz Vélez.

El comunicado de Martín Menem X

Tal como confirmaron desde el entorno del diputado libertario a este medio, cuando se enteró se acercó rápidamente al lugar. Menem se refirió a este último punto y explicó que tomó conocimiento de la muerte a partir de un llamado telefónico y que, al llegar, ya se encontraban en el lugar personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y de la Policía de la Ciudad, quienes confirmaron el fallecimiento.

“Permanecí allí mientras actuaban las autoridades y los profesionales intervinientes, profundamente impactado por lo que le había sucedido a mi amigo. Mi presencia respondió exclusivamente a la preocupación lógica que genera una noticia tan dolorosa”, subrayó.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°22, que conduce Eduardo Cubría. Por el momento, el expediente fue caratulado como “muerte dudosa” y los investigadores intentan determinar las causas del fallecimiento. Entre las hipótesis bajo análisis figura la posibilidad de que haya sufrido un edema pulmonar, aunque aún se aguardan peritajes y estudios complementarios.

Martín Menem Rodrigo Néspolo

Para cerrar, Menem remarcó: “Hoy existe una investigación judicial en curso para determinar qué fue lo que ocurrió. Por respeto a Daniel, a su familia y a todos sus seres queridos, les pido a los medios de comunicación, periodistas y usuarios de redes sociales que eviten especulaciones y versiones sin sustento. Es momento de permitir que la Justicia trabaje con la seriedad que el caso requiere y aguardar el esclarecimiento de los hechos".

Osorio era contador público egresado de la Universidad de Yacambú, en Venezuela. Se incorporó a Gentech como gerente de Producción y Desarrollo y, en 2019, asumió como gerente general de la compañía.

Junto con su hermano Adrián, Menem es propietario de Gentech Argentina SA, una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de suplementos vitamínicos, barras proteicas y bebidas isotónicas, entre otros productos. La firma distribuye sus productos en gran parte del país y figura entre los proveedores de la selección argentina de fútbol.