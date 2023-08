escuchar

La candidata a vicepresidente de Javier Milei, Victoria Villarruel, cruzó este martes al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, por sus dichos ante una eventual victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones presidenciales. Luego de que el funcionario de Alberto Fernández advirtiera que si eso ocurre habrá “sangre y muertos”, la diputada lo acusó de buscar crear un “clima destituyente”.

Esta mañana en Cadena 3, a Villarruel le consultaron respecto de las declaraciones de Fernández, quien ayer alertó sobre la posibilidad de que Milei se convierta en el próximo jefe de Estado. “Lo que dije antes es: ‘Si lo que ellos dicen es lo que van a hacer, esto solo cierra con represión. Van a tener muertos, van a tener sangre’. Ahora digo: ‘Si lo que dijeron lo van a hacer, solo cierra con represión, van a tener muertos’”, sentenció.

Frente a la postura del ministro de Seguridad, la candidata a vice del libertario afirmó: “El actual gobierno ya ha dicho varias veces que el próximo va a tener muertos y sangre. O sea, están creando un clima destituyente y están creando una situación de intranquilidad social que ellos aspiran a que le explote como una bomba al próximo gobierno”.

En respuesta a la situación descrita, Villarruel planteó que LLA tiene la “obligación de conocer cuáles son los recursos que va a tener el Estado, en qué situación va a estar e informárselo a la sociedad”. “Difícilmente podamos fantasear con esta situación más allá de lo que vemos desde afuera. Tengamos presente que tanto Milei como yo, Carolina Píparo y los legisaldores que están en la Ciudad no estamos en el Ejecutivo y no lo hemos estado nunca. Por ende, lo que vamos a encontrar va a ser lo que va a encontra cualquier ciudadano que accede a semejante lugar y que viene cuestionando las políticas estatales. O sea, vamos a encontrar devastación, se la vamos a informar a la sociedad y, por supuesto, vamos a reordenar esta sitaución”, completó.

En otro tramo de la nota, a la diputada le hicieron escuchar una canción de Lali Espósito, quien también se manifestó crítica de Milei y lo tildó de “anti-derechos” luego de que se conociera su victoria a nivel nacional en las PASO por más del 30% de los votos. Tras ello, le preguntaron si conocía el tema, a lo que contestó: “No, no le reconozco la voz”. Luego, al ser consultada en particular sobre los dichos de la artista, dijo: “Sé lo que dijo porque leí la prensa, pero la verdad es que no me parece muy relevante en la discusión política lo que ha dicho. Es confesa militante por el aborto y feminista, así que no me parece una opinión política relevante. Sí me parece la opinión de una ciudadana y es respetable”.

Por último, cuando le preguntaron si su espacio planea un acuerdo a futuro con la precandidata a presidente de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, señaló: “No tenemos pautado ningún tipo de acuerdo previo a las elecciones y posteriormente analizaremos la situación. No es algo que en este momento estemos pensando como una opción. El ciudadano hoy y hasta octubre va a tener la opción de elegir distintas propuestas. Una es la de LLA con Milei y Villarruel y las demás son las que conocemos públicamente, pero nosotros queremos defender nuestros postulados, que son la defensa de la vida, la libertad, la propiedad, la reducción del Estado, más seguridad, que se termine la obra pública y en definitiva, barajar, dar de nuevo y un punto y aparte, como dice Javier”.

LA NACION