Elecciones 2025: estas son todas las listas y candidatos a diputados en la provincia de Buenos Aires
Los bonaerenses deben votar el próximo 26 de octubre quiénes ocuparán las 35 butacas de la Cámara de Diputados que se renuevan este año
- 7 minutos de lectura'
Se dieron a conocer las listas para las elecciones legislativas nacionales, que se llevarán a cabo el próximo domingo 26 de octubre. Este año se renuevan 24 bancas del Senado de la Nación y 127 de la Cámara de Diputados. En ese sentido, surge la pregunta quiénes son los candidatos a diputados de la provincia de Buenos Aires.
Cabe recordar que cada provincia define sus representantes en el Poder Legislativo nacional. En esta ocasión, los electores bonaerenses determinan quiénes ocuparán 35 butacas de la Cámara Baja los próximos cuatro años. Este número es elevado respecto a otros distritos porque la composición de la Cámara de Diputados es proporcional a la población de cada provincia, y Buenos Aires es la más poblada del país.
A continuación, estos son todos los candidatos a diputados de la provincia de Buenos Aires en las elecciones 2025 confirmados, según la fuerza política y el orden de las listas. Es importante destacar que algunas fuerzas políticas aún no difundieron la totalidad de sus 35 candidatos, por lo que algunas listas están incompletas.
La Libertad Avanza
- José Luis Espert
- Karen Reichardk
- Diego Santilli
- Gladys Humenuk
- Sebastián Pareja
- Johanna Longo
- Alejandro Carrancio
- Miriam Niveyro
- Alejandro Finocchiaro
- Giselle Castelnuevo
- Sergio Figliuolo
- María Florencia De Sensi
- Miguel Smuckler
- María Rosa González
- Álvaro García
- Andrea Vera
- Joaquín Ojeda
- Ana Tamango
- Carlos Pirovano
- Martina Leon
Fuerza Patria
- Jorge Taiana
- María Jimena López
- Juan Grabois
- Vanesa Siley
- Sergio Palazzo
- Teresa García
- Horacio Pietragalla
- Agustina Propato
- Hugo Moyano (hijo del líder camionero)
- Fernanda Díaz
- Sebastián Galmarini
- Fernanda Miño
- Hugo Yasky
- Marina Salzman
- Nicolás Trotta
- María Elena Velázquez
- Luis Alberto Calderaro
- Aldana Giselle Rodríguez Golisano
- Daniel Adolfo Catalano
- Claudia Alicia Bernazza
- Jorgen Rivas
- Rocío Di Bastiano
- Oscar Gerardo De Isasi
- Silvia Saravia
- Carlos Alberto Raimundi
- Macarena Quinteros
- Carlos Alberto Ortega
- Macarena Ayelén Rusconi
- Federico Aldo De Marziano
- María Cristina Moreno
- Arístides Bernabé Leinenn
- Florencia Defelipe
- Sebastián Javier Bertoldo
- Julieta Ferrari
- Alejandro Esteban Rodríguez
Provincias Unidas
- Florencio Randazzo
- Margarita Stolbizer
- Emilio Monzó
- Danya Tavela
- Alfredo Lazzaretti
- Andrea Almenta
- Osvaldo Caffaro
- Josefina Lauría
- Julio Pasqualín
- Silvina Green Asteazarán
- Sergio Buil
- Natalia Dziakowski
- Julio Daniel Dunogent
- Graciela Rego
- Oscar Alva
- Verónica Gabriela Zamora
- Juan Pablo Ripamonti
- Jorgelina López
- Gianella Gianella
- Marianela López
- Marcelo Fraga
- Stella Medaño
- Ricardo Fabián Choffi
- María Luján Rodríguez
- Sergio Fabián Carciofi
- Silvana Bergel
- José María Duhalde
- Gladys Villalba
- José Enrique Velazco
- Fabiana Nardi
- Juan Colli
- Marcela Loyola
- Hernán Kapoluto
- Nelly Muniz
- Alejandro Cieri
Unión Federal
- Fernando Gray
- María Laura Guazzaroni
- José Antonio Ibarra
- Analía Pérez
- Federico Martelli
- Carina Biroulet
- Adolfo Suarez
- Gisela Oliva
- Ángel Alberto García
- Rosana Tortosa
- Mariano Fernandino
- María Isabel Casas
- Alejandro López
- Romina Rojas
- Horacio Azzoni
- Emilce Beatriz Blanco
- Guido Mengia
- Iris Noemí Barrios
- Ernesto García
- Marcela Ludueña
- Hugo Davila
- Andrea Piantanida
- Javier Raffaellino
- Sabrina Alsina
- Luis Roberto Cano
- Mirta Azucena Koch
- Ariel Montes
- Ramona Cruz Barraza
- Pablo Etchegoyhen
- Blanca Cristaldo
- Manuel Sánchez
- Sabrina Soria
- Facundo Fernández Araujo
- Silvana Fernández
- Ignacio Trucco
Coalición Cívica
- Juan Manuel López
- Elsa Llenderozas
- Lisandro Hourcade
- Maricel Etchecoin Moro
- Matías Yofe
- Nadia Porro
- Román Bouvier
- Victoria Borrego
- Héctor Flores
- Graciela Andrada
FIT-U
- Nicolás Del Caño
- Romina Del Pla
- Juan Carlos Jiordano
- Mónica Leticia Schlotthauer
- Alejandro Bodart
- Ana Irene Paredes Landman
- Néstor Antonio Pitrola
- Nathalia Inés González Seligra
- Eduardo Ayala
- Luana Simioni
- Sebastián Rodriguez
- Jorgelina Matucevicius
- Federico Francisco Novo Foti
- Norma Inés Lezama
- Ariel Marcelo Somer
- Agustina Belén Barrios
- Guillermo Enrique Pacagnini
- Diana Solange Cabrera Sanchez
- Lucas Hernán Cuenca
- Graciela Beatriz Calderón
- Juan Emiliano Romero
- Karen Florencia Leguizamón
- José Alejandro Sebriano
- Andrea Bernarda Lanzette
- Franco Rapanelli
- Emilce Alejandra Correa Louzao
- Claudio Emanuel Mora
- Nora Iris Biaggio
- Luis Mariano Sucher
- Mónica Silvia Mendez
- Ricardo Javier Segretti Valdueza
- Paula Yamila Akerfeld
- Osvaldo Omar López
- Natalia Marisa Espasa
- Luciano Corradi
Nuevos MAS
- Manuela Castañeira
- Juan Cruz Ramat
- María Paz Álvarez
- Lucas Correa
- Soledad Yapura
- Marcos Pascuan
- Paula Abal
- Leandro Hidalgo Robles
- Karina Colodro
- Jorge Ayala
- Graciela Robles
- Facundo Díaz
- Andrea Dopazo
- Ramiro Manini
- Natalia Faganello
- Facundo Raggio
- Laura Gómez
- Emilio Almada
- Karen Nuñez
- Benjamín Caviedes
- Emma Vecchio
- Maximiliano Wasserman
- Lucía Camara
- Sergio Martínez
- Paula Rojas
- Miguel Ángel Mugueta
- Evelyn Mac Dermott
- Eduardo Martínez
- Florencia González
- Jaime Lasa Matteucci
- Florencia Benitez
- Gustavo Juarez
- Sofía Carneiro
- Alejandro Schmale
- Andrea Núñez
Proyecto Sur
- Ricardo Alfonsín
- Lilia Estrella Marina Cassese
- Gustavo Fernando López
- Marina Celina Sburlatti
- Hugo Adolfo Maltempo
- Julia Larcamón
- Manuel Martín Canay
- Carina Ester Zeli
- José Luis Fabris
- Marianella Islas
- Santiago Luis Hernández
- Gabriela Alejandra Adorno
- Germán Kohl
- Mónica Beatriz Sequeira
- Christian Carlos Greco
- Verónica Beatriz Mateo
- Fabio Gabriel Perussich
- Silvia Beatriz Fernández Zena
- Pablo Cristian Foster
- Viviana Haydee Forti
- Daniel Deserti
- Evelin Gonzalez
- Osvaldo Gatti
- Marta Campos
- Antonio Corona
- Laura Pérgola
- Eduardo Bogado
- Leila Rashid
- Walter Flores
- Gisella Mattea
- Leonel Antonuchi
- Irene Barzola
- Guillermo García
- Fernanda Fernández Vizcay
- Rodolfo Suárez
Potencia
- María Eugenia Talerico
- Ricardo Inti Alpert
- María Sofía De Hagen
- Fernando Pablo Mascetti
- Flavia Noelia Acuña
- Miguel Ángel Echeverría
- Eva Beatriz Gigena
- Ricardo José Stoddart
- Amalia Francini
- Carlos Manuel Álvarez
- María Gabriela Hernández
- Aníbal Anselmo Cevasco
- Cecilia Virginia Rumi González
- Marcelo Fabián García
- Ariana Magalí Schiavi
- Jorge Luis Berisso
- María Eugenia Villata
- Alejandro Bartoletti
- Marcela Estela Chui
- Luis Enrique Palmiotti
Unión Liberal
- Roberto Horacio Cachanosky
- Griselda Mirian Romariz
- Hugo Eduardo Bontempo
- Patricia Marcela Heltner
- Alejandro Raul Mansilla
- Evangelina Noemi Martin
- Francisco Antonio Soraci
- Monica Alejandra Leguizamón
- Leonardo Maximiliano Panebianco
- Vanessa Mariel Spinola Torres
- Cristian Sebastian Leon
- Romina Victoria Trotta
- Ramon Argentino Palacios
- Bianca Giangrande
- Francisco Sicardi De Estrada
- Clara Lorena Espinosa
- Jorge Centurión
- Vera Maria Laura Montenegro
- Gustavo Adolfo Díaz
- Erika Romina Spitteler
- Marcelo Daniel Carola
- Dora Elizabeth Marcelino
- Claudio Daniel Giménez
- Mónica Patricia Fernández
- Horacio Alejandro Santillán
- Natalia Laura Mariotti
- Roberto Guillermo Casal
- Alicia Lidia Casal
- Carlos Daniel Harendorf
- Alicia Magdalena Rivero
- Matías Ferrario
- Roxana Laura Marga
- Jose Fernando Bustamante
- Marisa Lorena Mraca
- Sebastian Manuel Vilas
Fte. Patriota Federal
- Alberto Samid
- María Cristina Dip
- Alejandro Carlos Biondini
- Marisa Cecilia Scarafia
- Martín Adán Iodko
- Eliana Solange Ott
- Diego Ariel Carlomagno
- Sandra Marcela García
- Valentino Bellini
- Yolanda Beatriz Kayser
- Claudio Hernán García
- Yanel Daiana Etcheverry
- Américo Antonio Fresca
- Mariana Paula Patricia Mollo
- Sebastián Jorge Salvador Bustamante
- María Laura Ferreyra
- Héctor Ismael Rodríguez
- Silvia Irene Bostjancic
- Esteban Oscar Mannarino
- Silvia Raquel Clavijo
- Roberto Gabriel Spinosa Castaño
- Marcela Ana García
- Alberto Enrique Cetrola
- Raquel Alejandra Aguilera
- Sebastián Gabriel Gutiérrez
- Nancy Elizabeth Castillo
- Miguel Omar Julian
- Alicia Beatriz Quiroz
- Rolando Martín Riss
- Erica Raquel Salto
- Juan Carlos Rosito
- Yesica Andrea Colicino
- Enrique Marcelo Ariel Oros
- Mónica Isabel Pérez
- Jorge Eduardo Arias
Movimiento Democrático Confederal
- Santiago Cúneo
- A Confirmar
- Raúl Biaggioni
- Ximena Rijel
Nuevos Aires
- Sixto Cristiani
- Catalina Achilli
- Leandro Nievas
- Milagros Alfonso
- Cristian Ruiz
- Romina Elizabeth Díaz
- Tomas Joaquín Cuervo
- Rosana Cecilia Sobré
- Cristian Fabian Quillotay
- Nerea Gómez
- Tiago Aranzabe
- Andrea Alejandra Repetto
- Alejandro Martín Torre
- Aldana Belén Gómez
- Raúl Eduardo Ramos
- Natalia Antonia Muller
- Emiliano Daniel Acosta
- Tamara Anabella Arredondo
- Roberto Mariano Brizuela
- Anahí Anabel Vallejo
- Agustín Lautaro García Ruiz
- Mariela Verónica Méndez
- Patricio Longarini
- Micaela Jazmín Di Palma
- Mauricio Esteban González
- Marcela Elisabeth Sejas
- Guillermo Darío Carrizo
- María Jimena López
- Cristian Mario Loff Fonseca
- Ana María Offidani
- Ramon Rafael Pérez
- Mariela Alejandra Meconcelli
- Nicolás Agustín Gómez
- Selene Eva Posteraro Sánchez
- Gonzalo Adrián Araujo Álvarez
Propuesta Federal
- Fernando Burlando
Partido Libertario
- Juan Carlos Blumberg
- Abigail Mercado
Otras noticias de Agenda
- 1
La Libertad Avanza presentó a Virginia Gallardo como primera candidata a diputada en Corrientes
- 2
Milei homenajeó a San Martin vestido de militar y Villarruel envió una corona a la Catedral
- 3
Por “arbitrario”, la Justicia declaró inválido el veto de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad
- 4
Análisis | Un estudio que corrobora la autenticidad de la evidencia y deja sin argumentos al kirchnerismo