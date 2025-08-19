Elecciones 2025: estas son todas las listas y candidatos a diputados en la provincia de Buenos Aires

Se dieron a conocer las listas para las elecciones legislativas nacionales, que se llevarán a cabo el próximo domingo 26 de octubre. Este año se renuevan 24 bancas del Senado de la Nación y 127 de la Cámara de Diputados. En ese sentido, surge la pregunta quiénes son los candidatos a diputados de la provincia de Buenos Aires.

Elecciones legislativas 2025: los candidatos que buscan llegar al Congreso

Cabe recordar que cada provincia define sus representantes en el Poder Legislativo nacional. En esta ocasión, los electores bonaerenses determinan quiénes ocuparán 35 butacas de la Cámara Baja los próximos cuatro años. Este número es elevado respecto a otros distritos porque la composición de la Cámara de Diputados es proporcional a la población de cada provincia, y Buenos Aires es la más poblada del país.

A continuación, estos son todos los candidatos a diputados de la provincia de Buenos Aires en las elecciones 2025 confirmados, según la fuerza política y el orden de las listas. Es importante destacar que algunas fuerzas políticas aún no difundieron la totalidad de sus 35 candidatos, por lo que algunas listas están incompletas.

La Libertad Avanza

José Luis Espert lidera la lista de LLA para diputados en la provincia de Buenos Aires

José Luis Espert

Karen Reichardk

Diego Santilli

Gladys Humenuk

Sebastián Pareja

Johanna Longo

Alejandro Carrancio

Miriam Niveyro

Alejandro Finocchiaro

Giselle Castelnuevo

Sergio Figliuolo

María Florencia De Sensi

Miguel Smuckler

María Rosa González

Álvaro García

Andrea Vera

Joaquín Ojeda

Ana Tamango

Carlos Pirovano

Martina Leon

Fuerza Patria

Jorge Taiana es el primer candidato de la lista de Fuerza Patria

Jorge Taiana

María Jimena López

Juan Grabois

Vanesa Siley

Sergio Palazzo

Teresa García

Horacio Pietragalla

Agustina Propato

Hugo Moyano (hijo del líder camionero)

Fernanda Díaz

Sebastián Galmarini

Fernanda Miño

Hugo Yasky

Marina Salzman

Nicolás Trotta

María Elena Velázquez

Luis Alberto Calderaro

Aldana Giselle Rodríguez Golisano

Daniel Adolfo Catalano

Claudia Alicia Bernazza

Jorgen Rivas

Rocío Di Bastiano

Oscar Gerardo De Isasi

Silvia Saravia

Carlos Alberto Raimundi

Macarena Quinteros

Carlos Alberto Ortega

Macarena Ayelén Rusconi

Federico Aldo De Marziano

María Cristina Moreno

Arístides Bernabé Leinenn

Florencia Defelipe

Sebastián Javier Bertoldo

Julieta Ferrari

Alejandro Esteban Rodríguez

Provincias Unidas

Florencio Randazzo

Margarita Stolbizer

Emilio Monzó

Danya Tavela

Alfredo Lazzaretti

Andrea Almenta

Osvaldo Caffaro

Josefina Lauría

Julio Pasqualín

Silvina Green Asteazarán

Sergio Buil

Natalia Dziakowski

Julio Daniel Dunogent

Graciela Rego

Oscar Alva

Verónica Gabriela Zamora

Juan Pablo Ripamonti

Jorgelina López

Gianella Gianella

Marianela López

Marcelo Fraga

Stella Medaño

Ricardo Fabián Choffi

María Luján Rodríguez

Sergio Fabián Carciofi

Silvana Bergel

José María Duhalde

Gladys Villalba

José Enrique Velazco

Fabiana Nardi

Juan Colli

Marcela Loyola

Hernán Kapoluto

Nelly Muniz

Alejandro Cieri

Florencio Randazzo se postula como candidato or Provincias Unidas Marcos Brindicci

Unión Federal

Fernando Gray

María Laura Guazzaroni

José Antonio Ibarra

Analía Pérez

Federico Martelli

Carina Biroulet

Adolfo Suarez

Gisela Oliva

Ángel Alberto García

Rosana Tortosa

Mariano Fernandino

María Isabel Casas

Alejandro López

Romina Rojas

Horacio Azzoni

Emilce Beatriz Blanco

Guido Mengia

Iris Noemí Barrios

Ernesto García

Marcela Ludueña

Hugo Davila

Andrea Piantanida

Javier Raffaellino

Sabrina Alsina

Luis Roberto Cano

Mirta Azucena Koch

Ariel Montes

Ramona Cruz Barraza

Pablo Etchegoyhen

Blanca Cristaldo

Manuel Sánchez

Sabrina Soria

Facundo Fernández Araujo

Silvana Fernández

Ignacio Trucco

Coalición Cívica

Juan Manuel López

Elsa Llenderozas

Lisandro Hourcade

Maricel Etchecoin Moro

Matías Yofe

Nadia Porro

Román Bouvier

Victoria Borrego

Héctor Flores

Graciela Andrada

FIT-U

Nicolás Del Caño

Romina Del Pla

Juan Carlos Jiordano

Mónica Leticia Schlotthauer

Alejandro Bodart

Ana Irene Paredes Landman

Néstor Antonio Pitrola

Nathalia Inés González Seligra

Eduardo Ayala

Luana Simioni

Sebastián Rodriguez

Jorgelina Matucevicius

Federico Francisco Novo Foti

Norma Inés Lezama

Ariel Marcelo Somer

Agustina Belén Barrios

Guillermo Enrique Pacagnini

Diana Solange Cabrera Sanchez

Lucas Hernán Cuenca

Graciela Beatriz Calderón

Juan Emiliano Romero

Karen Florencia Leguizamón

José Alejandro Sebriano

Andrea Bernarda Lanzette

Franco Rapanelli

Emilce Alejandra Correa Louzao

Claudio Emanuel Mora

Nora Iris Biaggio

Luis Mariano Sucher

Mónica Silvia Mendez

Ricardo Javier Segretti Valdueza

Paula Yamila Akerfeld

Osvaldo Omar López

Natalia Marisa Espasa

Luciano Corradi

Nicolás del Caño es tanto candidato a diputado nacional como provincia en la provincia de Buenos Aires Diputados TV

Nuevos MAS

Manuela Castañeira

Juan Cruz Ramat

María Paz Álvarez

Lucas Correa

Soledad Yapura

Marcos Pascuan

Paula Abal

Leandro Hidalgo Robles

Karina Colodro

Jorge Ayala

Graciela Robles

Facundo Díaz

Andrea Dopazo

Ramiro Manini

Natalia Faganello

Facundo Raggio

Laura Gómez

Emilio Almada

Karen Nuñez

Benjamín Caviedes

Emma Vecchio

Maximiliano Wasserman

Lucía Camara

Sergio Martínez

Paula Rojas

Miguel Ángel Mugueta

Evelyn Mac Dermott

Eduardo Martínez

Florencia González

Jaime Lasa Matteucci

Florencia Benitez

Gustavo Juarez

Sofía Carneiro

Alejandro Schmale

Andrea Núñez

Proyecto Sur

Ricardo Alfonsín encabeza la lista de Proyecto Sur Telam

Ricardo Alfonsín

Lilia Estrella Marina Cassese

Gustavo Fernando López

Marina Celina Sburlatti

Hugo Adolfo Maltempo

Julia Larcamón

Manuel Martín Canay

Carina Ester Zeli

José Luis Fabris

Marianella Islas

Santiago Luis Hernández

Gabriela Alejandra Adorno

Germán Kohl

Mónica Beatriz Sequeira

Christian Carlos Greco

Verónica Beatriz Mateo

Fabio Gabriel Perussich

Silvia Beatriz Fernández Zena

Pablo Cristian Foster

Viviana Haydee Forti

Daniel Deserti

Evelin Gonzalez

Osvaldo Gatti

Marta Campos

Antonio Corona

Laura Pérgola

Eduardo Bogado

Leila Rashid

Walter Flores

Gisella Mattea

Leonel Antonuchi

Irene Barzola

Guillermo García

Fernanda Fernández Vizcay

Rodolfo Suárez

Potencia

María Eugenia Talerico

Ricardo Inti Alpert

María Sofía De Hagen

Fernando Pablo Mascetti

Flavia Noelia Acuña

Miguel Ángel Echeverría

Eva Beatriz Gigena

Ricardo José Stoddart

Amalia Francini

Carlos Manuel Álvarez

María Gabriela Hernández

Aníbal Anselmo Cevasco

Cecilia Virginia Rumi González

Marcelo Fabián García

Ariana Magalí Schiavi

Jorge Luis Berisso

María Eugenia Villata

Alejandro Bartoletti

Marcela Estela Chui

Luis Enrique Palmiotti

Unión Liberal

Roberto Cachanosky es el primer candidato a diputaod por Unión Liberal Fabian Marelli - LA NACION

Roberto Horacio Cachanosky

Griselda Mirian Romariz

Hugo Eduardo Bontempo

Patricia Marcela Heltner

Alejandro Raul Mansilla

Evangelina Noemi Martin

Francisco Antonio Soraci

Monica Alejandra Leguizamón

Leonardo Maximiliano Panebianco

Vanessa Mariel Spinola Torres

Cristian Sebastian Leon

Romina Victoria Trotta

Ramon Argentino Palacios

Bianca Giangrande

Francisco Sicardi De Estrada

Clara Lorena Espinosa

Jorge Centurión

Vera Maria Laura Montenegro

Gustavo Adolfo Díaz

Erika Romina Spitteler

Marcelo Daniel Carola

Dora Elizabeth Marcelino

Claudio Daniel Giménez

Mónica Patricia Fernández

Horacio Alejandro Santillán

Natalia Laura Mariotti

Roberto Guillermo Casal

Alicia Lidia Casal

Carlos Daniel Harendorf

Alicia Magdalena Rivero

Matías Ferrario

Roxana Laura Marga

Jose Fernando Bustamante

Marisa Lorena Mraca

Sebastian Manuel Vilas

Fte. Patriota Federal

Alberto Samid busca ocupar una banca en la Cámara de Diputados

Alberto Samid

María Cristina Dip

Alejandro Carlos Biondini

Marisa Cecilia Scarafia

Martín Adán Iodko

Eliana Solange Ott

Diego Ariel Carlomagno

Sandra Marcela García

Valentino Bellini

Yolanda Beatriz Kayser

Claudio Hernán García

Yanel Daiana Etcheverry

Américo Antonio Fresca

Mariana Paula Patricia Mollo

Sebastián Jorge Salvador Bustamante

María Laura Ferreyra

Héctor Ismael Rodríguez

Silvia Irene Bostjancic

Esteban Oscar Mannarino

Silvia Raquel Clavijo

Roberto Gabriel Spinosa Castaño

Marcela Ana García

Alberto Enrique Cetrola

Raquel Alejandra Aguilera

Sebastián Gabriel Gutiérrez

Nancy Elizabeth Castillo

Miguel Omar Julian

Alicia Beatriz Quiroz

Rolando Martín Riss

Erica Raquel Salto

Juan Carlos Rosito

Yesica Andrea Colicino

Enrique Marcelo Ariel Oros

Mónica Isabel Pérez

Jorge Eduardo Arias

Movimiento Democrático Confederal

Santiago Cúneo

A Confirmar

Raúl Biaggioni

Ximena Rijel

Nuevos Aires

Sixto Cristiani

Catalina Achilli

Leandro Nievas

Milagros Alfonso

Cristian Ruiz

Romina Elizabeth Díaz

Tomas Joaquín Cuervo

Rosana Cecilia Sobré

Cristian Fabian Quillotay

Nerea Gómez

Tiago Aranzabe

Andrea Alejandra Repetto

Alejandro Martín Torre

Aldana Belén Gómez

Raúl Eduardo Ramos

Natalia Antonia Muller

Emiliano Daniel Acosta

Tamara Anabella Arredondo

Roberto Mariano Brizuela

Anahí Anabel Vallejo

Agustín Lautaro García Ruiz

Mariela Verónica Méndez

Patricio Longarini

Micaela Jazmín Di Palma

Mauricio Esteban González

Marcela Elisabeth Sejas

Guillermo Darío Carrizo

María Jimena López

Cristian Mario Loff Fonseca

Ana María Offidani

Ramon Rafael Pérez

Mariela Alejandra Meconcelli

Nicolás Agustín Gómez

Selene Eva Posteraro Sánchez

Gonzalo Adrián Araujo Álvarez

Propuesta Federal

Fernando Burlando es el principal candidato de Propuesta Federal (Photo by Nicolas Suarez / AFP) NICOLAS SUAREZ - AFP

Fernando Burlando

Partido Libertario