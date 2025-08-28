Elecciones 2025, en vivo: qué pasa en la campaña de la provincia de Buenos Aires este jueves 28 de agosto
Todas las repercusiones sobre la agresión a piedrazos a Javier Milei durante la caravana en Lomas de Zamora; la Provincia elegirá el 7 de septiembre los representantes en el Poder Legislativo
Elecciones en la Provincia de Buenos Aires
Buenos Aires es una de las provincias que decidió desdoblar sus elecciones locales de las nacionales, previstas para el 26 de octubre de este año.
En ese contexto, el 7 de septiembre se elegirán los representantes en el Poder Legislativo bonaerense, que incluyen 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, y 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes.
El mensaje del intendente de Lomas y de Bullrich
Aunque en X el peronista Federico Otermín había pedido a los ciudadanos opositores al gobierno que se expresaran con “tranquilidad y sin ningún tipo de violencia”, la situación se desmadró.
En diálogo con LN+, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, responsabilizó a la intendencia. Aseguró que el secretario de Seguridad del municipio estuvo involucrado, sostuvo que fue un “ataque organizado” y apuntó contra el kirchnerismo: “Se desesperan por la pérdida de poder”. Además, apuntó contra Otermín: “Él es el primer responsable de lo que pasó hoy”.
Campaña violenta en el conurbano
Presuntos militantes kirchneristas atacaron a piedrazos el miércoles por la tarde a Javier Milei durante una actividad proselitista en Lomas de Zamora. La camioneta en la que estaba junto con su hermana Karina, el candidato José Luis Espert y el armador Sebastián Pareja debió acelerar y salir de la zona.
La concentración había comenzado a las 14 en Hipólito Yrigoyen 10699, en Temperley, y se extendió hasta la calle Portela, según la convocatoria difundida por el espacio oficialista. El acto se dio en medio de la tensión generada por las denuncias que involucran a Karina y “Lule” Menem en supuestos pedidos de coimas vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Pese al escándalo, el oficialismo buscó mostrar fuerza en el conurbano sur, distrito clave en la disputa electoral.
