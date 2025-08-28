Elecciones 2025, en vivo: qué pasa en la campaña de la provincia de Buenos Aires este jueves 28 de agosto

Buenos Aires es una de las provincias que decidió desdoblar sus elecciones locales de las nacionales, previstas para el 26 de octubre de este año.

La Provincia elegirá el 7 de septiembre los representantes en el Poder Legislativo Santiago Hafford - LA NACION

En ese contexto, el 7 de septiembre se elegirán los representantes en el Poder Legislativo bonaerense, que incluyen 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, y 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes.