LA NACION
en vivo

Elecciones 2025, en vivo: qué pasa en la campaña de la provincia de Buenos Aires este jueves 28 de agosto

Todas las repercusiones sobre la agresión a piedrazos a Javier Milei durante la caravana en Lomas de Zamora; la Provincia elegirá el 7 de septiembre los representantes en el Poder Legislativo

Javier Milei encabezó una tensa caravana en Lomas de Zamora
Javier Milei encabezó una tensa caravana en Lomas de ZamoraJuan Ignacio Roncoroni - EFE

Elecciones en la Provincia de Buenos Aires

Buenos Aires es una de las provincias que decidió desdoblar sus elecciones locales de las nacionales, previstas para el 26 de octubre de este año.

La Provincia elegirá el 7 de septiembre los representantes en el Poder Legislativo
La Provincia elegirá el 7 de septiembre los representantes en el Poder LegislativoSantiago Hafford - LA NACION

En ese contexto, el 7 de septiembre se elegirán los representantes en el Poder Legislativo bonaerense, que incluyen 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, y 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes.

El mensaje del intendente de Lomas y de Bullrich

Aunque en X el peronista Federico Otermín había pedido a los ciudadanos opositores al gobierno que se expresaran con “tranquilidad y sin ningún tipo de violencia”, la situación se desmadró.

"La campaña del kirchnerismo es violencia total y absoluta": Bullrich, sobre la agresión a Milei
"La campaña del kirchnerismo es violencia total y absoluta": Bullrich, sobre la agresión a Milei

En diálogo con LN+, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, responsabilizó a la intendencia. Aseguró que el secretario de Seguridad del municipio estuvo involucrado, sostuvo que fue un “ataque organizado” y apuntó contra el kirchnerismo: “Se desesperan por la pérdida de poder”. Además, apuntó contra Otermín: “Él es el primer responsable de lo que pasó hoy”.

Campaña violenta en el conurbano

Presuntos militantes kirchneristas atacaron a piedrazos el miércoles por la tarde a Javier Milei durante una actividad proselitista en Lomas de Zamora. La camioneta en la que estaba junto con su hermana Karina, el candidato José Luis Espert y el armador Sebastián Pareja debió acelerar y salir de la zona.

Caravana de La Libertad Avanza: tensión e incidentes
Caravana de La Libertad Avanza: tensión e incidentes

La concentración había comenzado a las 14 en Hipólito Yrigoyen 10699, en Temperley, y se extendió hasta la calle Portela, según la convocatoria difundida por el espacio oficialista. El acto se dio en medio de la tensión generada por las denuncias que involucran a Karina y “Lule” Menem en supuestos pedidos de coimas vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Pese al escándalo, el oficialismo buscó mostrar fuerza en el conurbano sur, distrito clave en la disputa electoral.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Política
  1. El Gobierno fijó los valores que cobrarán las autoridades de mesa y los delegados en las elecciones de octubre
    1

    El Gobierno fijó los valores que cobrarán las autoridades de mesa y delegados en las elecciones de octubre

  2. Todo lo que hay que saber sobre las elecciones en la provincia de Buenos Aires
    2

    Elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires: cuándo se vota y todo lo que hay que saber

  3. El celular de Spagnuolo no tiene chats con los hermanos Milei: sospechan que fueron eliminados
    3

    Presuntas coimas | El celular de Spagnuolo no tiene chats con los hermanos Milei y sospechan que fueron eliminados

  4. La Corte rechazó una demanda colectiva por jubilaciones y exhortó al Congreso a que nombre Defensor del Pueblo
    4

    Tras 16 años de trámite, la Corte rechazó una demanda colectiva por jubilaciones y exhortó al Congreso a que nombre Defensor del Pueblo

Cargando banners ...