Elecciones 2025 | Guillermo Francos condicionó los cambios en el gabinete al resultado y le hizo un guiño a Macri

En el barrio porteño de Puerto Madero, Guillermo Francos emitió su voto antes de las 13 en el edificio Santo Tomás Moro de la Universidad Católica Argentina (UCA), ubicado en Alicia Moreau de Justo 1400. A la salida, en diálogo con la prensa, el jefe de Gabinete no despejó las versiones en torno a la posibilidad de que abandone su cargo y dijo que “el Presidente va a pensar en función del resultado electoral”, por lo que pidió esperar a la cosecha del oficialismo en las urnas.

“Creo que se han especulado distintas circunstancias que tienen que ver con un proceso electoral habitual. Como todos los ministros, siempre estamos a disposición del presidente, y el Presidente ha dicho que va a pensar, en función del resultado electoral, cuál es el mejor Gabinete y el mejor equilibrio que puede generar. Con lo cual, como el resultado electoral todavía no está, hay que esperar al resultado electoral. El Presidente seguramente va a tomar la mejor dirección. No dije que descart o no descarto, esto lo decide el presidente”, dijo Francos. De esta manera, dejó abierta cualquier tipo de especulación.

“El Presidente ya ha dicho que se viene una etapa de cambios y reformas importantes para los cuales deben conseguirse consensos y acuerdos con legisladores actuales, los que se elijan y los gobernadores”, dijo Francos. Y agregó: “El equilibrio fiscal seguirá siendo el punto número uno”. Reforzó su perfil dialoguista con esta frase: “Hay que generar un diálogo interno dentro del Gobierno y que haya una línea clara de diálogo hacia afuera”.

Un guiño a Macri

En otro pasaje de la ronda de prensa desde la UCA, Francos habló de la relación del presidente Javier Milei y el titular del Pro, Mauricio Macri, cuya figura ponderó. “El presidente [SIC] Macri sigue siendo una persona muy importante en el país, muy respetada internamente y el Presidente tiene muy buen diálogo con él, así que no veo por qué no lo vaya a llamar, seguramente conversarán para trabajar juntos por el futuro de la Argentina”.

Al votar, Mauricio Macri se mostró proclive a colaborar con el Gobierno y reclamó diálogo. “Espero que el Gobierno emprenda una agenda de cambio. Milei tiene mi número”, dijo el jefe de Pro.

En paralelo, el funcionario analizó la situación actual del Poder Ejecutivo y reconoció un proceso de desgaste. “Haber tomado el Gobierno en las circunstancias en la que se lo tomó con ese nivel de inflación aterrador, habiendo superado varias etapas, habiendo bajado la pobreza como se bajó, haber logrado la desintermediación de los planes sociales y haber obtenido que los cortes que volvían loca a esta Ciudad me parece que son cambios importantes y generan un desgaste lógico, pero veo a un equipo de Gobierno con mucho optimismo y entusiasmo”, señaló Francos.

Francos destacó la implementación de la boleta única papel. “Lo veo bien. En el camino hacia acá venía escuchando a gobernadores, candidatos, senadores y diputados que comentaban que era un sistema sencillo y rápido. Estos cambios no son menores, pero a mí me pareció muy fácil votar así”, cerró.

También se refirió a la inestabilidad cambiaria. “Todos los altos y bajos de las últimas semanas tienen que ver con la volatilidad que se generan en los días previos a una elección”, dijo, y negó que vaya a haber un salto brusco en el valor del dólar con la reapertura de los mercados.