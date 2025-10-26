Elecciones 2025 | Macri dijo que espera que el Gobierno refuerce el equipo y apuntó al diálogo: “Milei tiene mi número”

Pasadas las 11.30 de este domingo, votó el expresidente Mauricio Macri en el barrio porteño de Recoleta y dijo ante los medios: “Espero que el Gobierno emprenda una agenda de cambio”. El expresidente se mostró confiado, aventuró “un lunes tranquilo” y apuntó hacia el diálogo futuro con la administración mileísta. “Milei tiene mi número”, adelantó.

“Más allá de que algunos no tengan tanto entusiasmo, es un buen momento para renovar esperanzas, hay que acercarse a votar, hay que ir al cambio o volver para atrás”, añadió el fundador y líder de Pro. Al ser consultado si se siente valorado por el presidente Javier Milei, el exfuncionario dijo: “Lo importante es tratar de poner sentido común a lo que está pasando, aportar algo. Espero que el gobierno emprenda la agenda de cambio que todo el mundo espera, que refuerce su equipo".

Frente a los cambios en el gabinete que el jefe de Estado definirá a partir de este lunes, Macri indicó: “Estoy a disposición para hablar de cómo generar gobernabilidad y aportar cambio, pero no hemos hablado de ministros. Si [Javier Milei] necesita algo me va a llamar”.

Macri. Tadeo Bourbon - LA NACION

“Espero una elección pareja, que el mercado se calme y de una oportunidad de que el gobierno plantee cambios en serio en dirección de gobernabilidad y mayor capacidad de gestión que reforzaría los esfuerzos enormes que hizo el gobierno de Milei para sacar a la Argentina de la crisis que había dejado el populismo irresponsable”, aventuró.

Mientras hablaba con los medios, por detrás del líder de Pro se escucharon cánticos de apoyo de algunas de las personas que se encontraban en el colegio y que se acercaron a saludarlo al reconocerlo. “¡Mauricio! ¡Mauricio!“, entonaron al unísono.

En la misma línea que Macri, el gobernador bonaerense Axel Kicillof también llamó al diálogo y fue contundente al hacer su reclamo al Gobierno: “Las autoridades de la Rosada tienen mi teléfono, úsenlo”. “Todos los días estoy dispuesto a hablar con la máxima autoridad nacional. ¿Cómo no van a querer hablar con la provincia con 17 millones de habitantes para coordinar políticas?”, marcó.

Tras emitir su voto en una escuela de La Plata, el funcionario había sido consultado por si, tal como hizo el pasado domingo 7 de septiembre tras el cierre de las elecciones locales, llamaría a la gestión de Milei a retomar el diálogo entre las partes.