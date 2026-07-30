Milei acusó a Cristina Kirchner de haber robado “10.000 millones de dólares” con el Banco Central

El presidente Javier Milei arremetió este jueves contra la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner y la acusó de haber “robado 10.000 millones de dólares” con el Banco Central en 2010, durante su primera gestión.

En un discurso difundido por cadena nacional para presentar el proyecto de reforma del Banco Central, el mandatario vinculó a Fernández de Kirchner con maniobras de corrupción durante su gestión e hizo énfasis en su actual condena por “delitos de corrupción” en la causa Vialidad.

“La voracidad y la pasión por robar de la alta política no terminaron allí”, inició el mandatario, al recordar medidas económicas pasadas como la convertibilidad.

El presidente Javier Milei envía mensaje sobre Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en cadena nacional Captura

Y acto seguido agregó: “En 2010, con motivo de la creación del Fondo del Bicentenario, la expresidenta y ahora condenada por delitos de corrupción, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, en complicidad con la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, le robaron al Banco Central 10.000 millones de dólares”, expresó Milei.

El jefe de Estado señaló que esos “10.000 millones de dólares, expresados a moneda de hoy, equivalen a 15.000 millones de dólares”.

“A partir de dicha estafa y para esquivar las consecuencias legales de la misma, en 2012 se creó una nueva carta orgánica del Banco Central que permitía emitir bajo cualquier pretexto e impidió responsabilizar penalmente a los funcionarios que falsificaban el dinero de todos los argentinos”, señaló Milei sobre la gestión de Marcó del Pont, ya en el segundo mandato de Fernández de Kirchner.

Mercedes Marcó del Pont AFP

Y añadió: “Frente a esta pasión expropiatoria de la alta política decidimos poner fin a 91 años de historia y reformar la carta orgánica del Banco Central”.

La reforma

Milei presentó este jueves por la noche en cadena nacional el proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central, una de las prioridades legislativas del oficialismo para las próximas semanas.

El Presidente enumeró las “cinco premisas fundamentales” en las que se basa la reforma de la carta orgánica. “Se termina con la bestialidad de tener cinco objetivos para un solo instrumento. La misión del Banco Central vuelve a ser la de preservar el valor de la moneda. La nueva carta orgánica reconoce la naturaleza monetaria de la inflación: se trata de un fenómeno generado por un exceso de oferta”, dijo como primer punto.

Y añadió que también “se prohíbe de manera taxativa el financiamiento del Estado, tanto del Tesoro nacional como de las provincias y los municipios, así como toda compra de títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario”.

El mandatario estuvo acompañado de Luis Caputo (ministro de Economía); Santiago Bausili (titular del BCRA); Karina Milei (secretaria general de la Presidencia); Diego Santilli (jefe de Gabinete), Patricia Bullrich (jefa del bloque libertario en el Senado) y Martín Menem (titular de la Cámara Baja).