Elecciones CABA 2025: Vanina Biasi no pudo asistir al debate y explicó que atraviesa un “delicado problema de salud”

La carrera electoral para las elecciones del 18 de mayo en la ciudad de Buenos Aires vive esta noche el primer debate de candidatos para ingresar a la legislatura porteña, sin embargo uno de ellos no pudo asistir. Se trata de la candidata del Frente de Izquierda Unidad (FITU) y diputada nacional, Vanina Biasi, quien contó que atraviesa un “delicado problema de salud”. Durante la transmisión del debate se mencionó que tiene un cuadro de "neumonía bilateral agudo”.

Mediante un mensaje compartido desde su cuenta oficial de X, Biasi, de 51 años, explicó: “En mi condición de cabeza de la lista del FITU hoy no podré concurrir al debate organizado por la justicia electoral de CABA por encontrarme atravesando un delicado problema de salud”.

En mi condición de cabeza de la lista del FITU hoy no podré concurrir al debate organizado por la justicia electoral de Caba por encontrarme atravesando un delicado problema de salud. Por la misma razón no podré estar presente, en mi carácter de diputada nacional, en la sesión de… — Vanina Biasi (@vaninabiasi) April 29, 2025

De la misma forma, la actual diputada nacional indicó que por la misma razón no pudo estar presente, en la sesión de interpelación, al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la Cámara de Diputados, que giró en torno al caso de la criptomoneda $LIBRA y la relación con el presidente Javier Milei. Según Biasi, la sesión “fue brutalmente vaciada por el gobierno de los estafadores”.

Como es obligatoria la presencia de al menos un candidato del partido que se presenta para las elecciones en el debate, Biasi indicó quién sería su reemplazo: “Como fija el reglamento, Luca Bonfante, segundo candidato de la lista del FITU, va a concurrir al debate de CABA y va a representar excelentemente a nuestra lista, integrada de punta a punta por luchadoras y luchadores del campo barrial, estudiantil y laboral de nuestra Ciudad”.

Los candidatos en los momentos previos al debate porteño en el Canal de la Ciudad Rodrigo Nespolo - LA NACION

Alrededor de las 20 horas comenzó la transmisión oficial del debate en el Canal de la Ciudad. Allí mismo se aclaró que desde el entorno de la candidata presentaron en tiempo y forma el correspondiente “certificado médico” con el que se dio aviso del cuadro que padece Biasi.

En su minuto de presentación, Bonfante se refirió a la ausencia de la candidata y le deseó una pronta recuperación: “En primer lugar, mandarle un caluroso saludo y desearle que se recupere a mi compañera Vanina Biasi. Como ella no pudo estar acá, definimos hoy que yo la reemplace”.

Luca Bonfante, el segundo candidato de FITU para las elecciones legislativas de la ciudad de Buenos Aires que reemplazó a Vanina Biasi en el debate 2025

“Quizás algunos me conocen, quizás otros no. El año pasado fui parte de los tantos miles de jóvenes que salieron a la calle en defensa de la educación pública. También estoy todos los miércoles poniéndole el cuerpo a los jubilados. Tengo 26 años. Estudio Historia, trabajo en una biblioteca y soy zurdo. Socialista. Y quizás soy lo que más odia el Gobierno. Lo digo con orgullo: soy zurdo porque me representan los valores de la solidaridad. Los valores de no dejar a nadie tirado, de acompañar cada pelea, no panquequear e ir siempre al frente. Y me alegra que haya podido venir el candidato Manuel Adorni, porque hoy es 29, es su día, el día del ñoqui”, se presentó Bonfante.

El debate de este martes 29 de abril está fijado por ley y requiere de la participación de un candidato de cada una de las 17 fuerzas políticas que participan de las elecciones del próximo 18 de mayo. La legislatura porteña renueva este año 30 bancas.