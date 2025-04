Debate por las elecciones en CABA 2025, en vivo: hablan los principales candidatos a la Legislatura porteña

📌 20.00 | Debate por las elecciones en CABA 2025, en vivo

20.05 | La presentación de los candidatos

El primer candidato en realizar su presentación fue César Biondini (Frente Patriota Federal): “Soy abogado, vecino del barrio de Mataderos. Hay una grieta de ellos que defienden a la patria y lo que quieren entregarlas. Vengo a hablar del futuro, de una Ciudad posible, que proteja a los vecinos y las familias. Vengo a hablar de una Ciudad libre del veneno liberal”.

Le siguió Manuel Adorni (La Libertad Avanza): “Hace un año y cinco meses que estamos gobernando. Hemos hechos logros increíbles. Terminamos con el déficit fiscal, estamos fulminando la inflación, terminamos con los curros y los piquetes. Nos decían que era imposible. El kirchnerismo quiere revertir todo lo que estamos haciendo. El único modelo que los puede frenar somos nosotros. Las demás propuestas fracasaron en el pasado”.

“Es momento de que mi generación tenga más espacio en la política. Sé que soy una desconocida pero al resto los conocemos demasiado. Van a escuchar viejas promesas. Yo les propongo algo diferente. Escuchen a la nueva generación”, dijo por su parte Lucille Levy (Evolución).

20.00 | Lo que hay que saber sobre el Debate Ciudad 2025

Un total de 17 aspirantes a la Legislatura porteña presentarán sus propuestas y responderán preguntas en vivo desde 20 por el Canal de la Ciudad. El evento se estructurará en cuatro bloques: apertura a cargo de los moderadores, presentación individual (1 minuto por candidato/a), debate temático (exposición, preguntas cruzadas y respuestas), y cierre final (1:30 minutos por participante).

Cada postulante contará con 2 minutos para exponer su propuesta -bajo el módulo “Propuesta Legislativa-, recibirá 3 preguntas de sus pares (20 segundos cada una) y tendrá 2 minutos para responder. El orden de intervención y de preguntas fue definido previamente mediante sorteo público. La discusión tiene lugar tres semanas antes de los comicios en territorio porteño, que se llevarán a cabo el próximo 18 de mayo.

19.30 | El arribo de los candidatos al canal donde se desarrollará el debate, en imágenes

Los candidatos llegan al debate que se llevará a cabo en el Canal de la Ciudad Rodrigo Néspolo - LA NACION

19.00 | El posteo de Manuel Adorni en la previa del debate con una dura promesa

“Rumbo al Canal de la Ciudad para el debate de candidatos a legisladores porteños. El PRO prometió cerrar este canal hace 17 años: hoy le destina 4.500 millones de pesos anuales de presupuesto. El kirchnerismo si pudiera lo llenaría de ñoquis y militantes. Nosotros vamos a cerrarlo”, escribió el vocero presidencial en la red social X.

Rumbo al Canal de la Ciudad para el debate de candidatos a legisladores porteños. El PRO prometió cerrar este canal hace 17 años: hoy le destina 4.500 millones de pesos anuales de presupuesto. El kirchnerismo si pudiera lo llenaría de ñoquis y militantes.



Nosotros vamos a… — Manuel Adorni (@madorni) April 29, 2025

18.30 | Caruso Lombardi: “Estoy aburrido de como ciudadano me prometan cosas y no las cumplan”

El candidato a la legislatura porteña por el Movimiento de Integración y Desarrollo dijo en declaraciones a la prensa, en la previa del debate: “Estoy bien, tranquilo. Mi vida fue siempre de debate. El futbol y el periodismo tienen esas cosas. Es el momento ideal para mi carrera. Que no me dejen dirigir me abrió la puerta a la política. Ojalá pueda ser un poquito más de la mitad de lo que fui como técnico para ayudar a la Ciudad. Tenemos que ser lógicos. Tenemos que trabajar para la gente, dejar de hablar y no hacer nada”.

“Estoy aburrido como ciudadano de que me prometan cosas y no las cumplan. Te harta ver a las cosas que les pasan a la gente. El tiempo pasa”, remarcó a continuación. Y anticipó que una de sus prioridades a nivel legislativo serán los clubes de barrio: “Son importantes. Había alrededor de 300 y hoy solo hay 100″.

18.15| Qué ocurre si un candidato se ausenta

En caso de inasistencia de algún postulante, su atril quedará visiblemente vacío y no se modificará la dinámica establecida. La agrupación política correspondiente será sancionada con una multa de 10.000 Unidades Fijas.

17.30 | Por dónde se transmitirá el evento

En principio, podrá verse en vivo a través del canal de la Ciudad a partir de las 20.Y si bien también estará disponible en el canal de YouTube de la emisora, podrá ser además visualizado en los siguientes diales:

80.2 DTV Flow clásico HD.

26 Telecentro.

515 Flow.

401 Red Intercable.

127 DIRECTV.

27 INTV.

7 Claro.

17.5 y 125 Gigared.

17.00 | Quiénes participarán del debate

Participarán de la discusión los primeros postulantes de cada nómina:

Silvia Lospennato (PRO).

(PRO). Manuel Adorni (La Libertad Avanza).

(La Libertad Avanza). Leandro Santoro (Es Ahora Buenos Aires).

(Es Ahora Buenos Aires). Horacio Rodríguez Larreta (Volvamos Buenos Aires).

(Volvamos Buenos Aires). Ramiro Marra (Libertad y Orden).

(Libertad y Orden). Lucille Levy (Evolución).

(Evolución). Paula Oliveto Lago (Coalición Cívica).

(Coalición Cívica). Alejandro Kim (Principios y Valores).

(Principios y Valores). Yamil Santoro (Unidad Porteña Libertaria).

(Unidad Porteña Libertaria). Juan Manuel Abal Medina (Justa, Libre y Soberana).

(Justa, Libre y Soberana). María Eva Koutsovitis (Confluencia por la Unidad y la Soberanía).

(Confluencia por la Unidad y la Soberanía). Ricardo Caruso Lombardi (Movimiento de Integración y Desarrollo).

(Movimiento de Integración y Desarrollo). Federico Winokur (La Izquierda en la Ciudad).

(La Izquierda en la Ciudad). César Biondini (Frente Patriota Federal).

(Frente Patriota Federal). Marcelo Peretta (Remedios para CABA).

(Remedios para CABA). Mila Zurbriggen (El Movimiento - Nueva Generación).

En el caso de Vanina Biasi (Frente de Izquierda y los Trabajadores - Unidad), anunció en la red social X que no participará de la discusión ya que atraviesa un “delicado problema de salud”. Por ende, será Lucas Bonfante, segundo candidato de la lista del FITU, quien concurrirá el debate de esta noche.