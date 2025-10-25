Elecciones: dónde voto para las legislativas de Argentina 2025

La Cámara Nacional Electoral (CNE) hizo público el padrón definitivo el 16 de septiembre, en vistas a las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el 26 de octubre. Los ciudadanos pueden consultar en el sitio oficial del organismo los detalles de su lugar de votación, como el establecimiento y la mesa que les fue asignada.

Los ciudadanos ya pueden consultar en el sitio oficial del organismo los detalles de su lugar de votación Soledad Aznarez

La consulta del padrón electoral para las elecciones de 2025 fue diseñada para ser un proceso sencillo y accesible para todos los ciudadanos habilitados para sufragar. A través del portal digital de la CNE, los electores pueden acceder al listado completo y obtener la información detallada de su centro de votación.

El procedimiento de verificación requiere el ingreso de datos personales básicos, que son indispensables para confirmar la identidad del elector y garantizar la seguridad del sistema. Para conocer el lugar exacto de votación, los ciudadanos deben introducir su número de Documento Nacional de Identidad (DNI), seleccionar su género, especificar su distrito electoral y, finalmente, ingresar un código de validación que es provisto por el mismo sistema en el momento de la consulta. Este mecanismo de seguridad busca proteger la integridad de los datos y asegurar que solo el titular pueda acceder a su información electoral.

Una vez que todos los campos requeridos fueron completados correctamente, la plataforma digital de la CNE despliega de manera clara y concisa toda la información que el elector necesitará para el día de la elección. Los datos proporcionados incluyen el nombre completo y la dirección exacta del establecimiento de votación, lo que facilita la ubicación del lugar. Además, se indica el número de mesa asignada, un dato crucial para dirigirse al sector correcto dentro del establecimiento, y el número de orden que le corresponde al ciudadano dentro del registro de esa mesa.

Qué cargos se eligen en todo el país

Este domingo 26 de octubre, los argentinos se prepararán para una jornada electoral de gran relevancia, en la que se definirá la renovación de una parte significativa del Congreso Nacional. Estas elecciones legislativas son cruciales para la conformación de ambas cámaras, ya que se elegirán a los representantes que ocuparán un total de 24 bancas en el Senado de la Nación y 127 butacas en la Cámara de Diputados. La distribución de estos cargos no es uniforme en todo el país, sino que varía considerablemente según la provincia y la cámara que corresponda renovar, reflejando la diversidad demográfica y política de Argentina.

Se elegirán a los representantes que ocuparán un total de 24 bancas en el Senado de la Nación Nicolás Suárez

En lo que respecta a la Cámara Alta, el Senado de la Nación, la renovación abarcará a ocho distritos electorales clave. Cada una de estas provincias tendrá la responsabilidad de elegir a tres senadores, quienes representarán a sus respectivas jurisdicciones en el ámbito federal. Las provincias que participarán en esta renovación son Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego. La elección de estos 24 senadores es fundamental para el equilibrio de poderes y la representación federal en el Congreso.

Por su parte, la renovación en la Cámara de Diputados es de alcance nacional, lo que afecta a todas las provincias del país. La cantidad de bancas que se renuevan en esta cámara es considerablemente mayor, sumando un total de 127 escaños que serán ocupados por nuevos representantes. La distribución de estas bancas por provincia es la siguiente: la provincia de Buenos Aires, el distrito electoral más grande del país, renovará 35 bancas; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elegirá 13 diputados; Córdoba y Santa Fe renovarán nueve bancas cada una; Mendoza, por su parte, elegirá cinco representantes.

La renovación en la Cámara de Diputados es de alcance nacional, lo que afecta a todas las provincias del país Soledad Aznarez

Para seguir con la distribución de bancas en la Cámara de Diputados, varias provincias renovarán un número significativo de legisladores. Tucumán y Chaco elegirán cuatro diputados cada una. Un grupo importante de provincias renovará tres bancas: Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Catamarca, Corrientes, Misiones, San Juan, San Luis, La Pampa y Santa Cruz. Finalmente, Formosa, La Rioja, Chubut y Tierra del Fuego renovarán dos bancas cada una. Esta amplia renovación en la Cámara de Diputados es vital para la representación de las diversas voces y necesidades de todas las regiones del país en el ámbito legislativo nacional.

Además de las elecciones nacionales para renovar el Congreso, cuatro provincias tendrán una jornada electoral aún más compleja, ya que celebrarán comicios locales de manera simultánea con las votaciones federales. Los ciudadanos de Mendoza, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero no solo elegirán a sus representantes en el Senado y la Cámara de Diputados, sino que también votarán por cargos provinciales.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.