Elecciones en Chubut: la sucesión de crisis que golpean a la provincia se acentuó a la sombra de Vaca Muerta

TRELEW (Enviada especial).– La oferta electoral por la que los chubutenses tendrán que elegir el próximo domingo forma parte de un escenario provincial marcado por una crisis económica y social que lleva varios años. El gobierno de Mariano Arcioni, quien no irá por la reelección, ha transitado su mandato con serias dificultades derivadas no solo por el vacío de poder que dejó su antecesor, Mario Das Neves, sino también por la pérdida de centralidad del principal activo económico provincial, la cuenca del Golfo San Jorge, frente al boom energético y productivo de Vaca Muerta.

Los vencimientos de deuda, atados a regalías petroleras futuras, son el escollo inicial de la provincia. En 2019, el descalabro en las cuentas públicas desató conflictos con empleados estatales, paros docentes, cortes de ruta, y una crispación social sin precedente . Arcioni, quien había asumido dos años atrás en reemplazo de Das Neves, propuso aumentos salariales sustanciales antes de ser reelegido en su cargo. Dos meses después debió escalonar los pagos por falta de liquidez. En 2021, una pugna por los recursos naturales puso nuevamente en jaque al gobierno provincial, que debió derogar la ley de zonificación minera tras el rechazo ciudadano enmarcado en masivas manifestaciones que dejaron como saldo el destrozo de la Casa de Gobierno, la Legislatura, y el Tribunal Superior de Justicia.

“Desactivar la bomba financiera”, fue lo primero que dijeron tanto el candidato oficialista como opositor, Juan Pablo Luque e Ignacio Torres, respectivamente, sobre las primeras medidas de un eventual gobierno propio. Quien resulte ganador el domingo deberá afrontar una deuda de 650 millones de dólares, con vencimientos trimestrales de 3000 millones de dólares hasta 2030. Arcioni, el gobernador en retirada, es un aliado desde hace años de Sergio Massa.

Oscar Antonena es ministro de Economía del gobierno de Chubut desde 2019. Sobre el estado financiero provincial, dijo: “No es una bomba porque trabajamos en su reestructuración y lo logramos. Fue una situación que heredamos del gobierno de [Mario] Das Neves y hoy está estabilizada. Vamos a dejar una provincia con el aguinaldo pago, salarios al día y una deuda sostenible”.

La preponderancia de Vaca Muerta

La capacidad de pago, no obstante, se vincula directamente con los ingresos de la provincia en regalías hidrocarburíferas, que son variables y que están ligadas directamente con la inversión. “Las dos provincias más endeudadas de la nación son Chubut y Neuquén. El problema es que Neuquén aumenta sus ingresos y Chubut los deprime”, indicó a LA NACION una persona ligada al sector emprendedor de la cuenca del Golfo San Jorge, quien precisó que la curva de producción cayó alrededor de un 10% en los últimos cuatro años.

La cuenca chubutense tiene un tipo de extracción convencional, que presenta una declinación de producción natural. Cuanto más madura sea la cuenca, se gasta más para sacar cada vez menos. Sin embargo, los especialistas advierten que este proceso no es lineal. “Hoy los pozos convencionales son viejos, y lo son también porque no hubo inversión en exploración convencional durante muchos años. Lo que sí hubo fue una inyección de dinero en los desarrollos no convencionales, como Vaca Muerta, que representa el centro de las inversiones hidrocarburíferas. Hay muchas empresas que han migrado sus proyectos hacia Vaca Muerta desde las cuencas convencionales”, explicó a LA NACION Julián Rojo, economista especialista en energía y parte del Instituto Mosconi. Esta menor inversión significa menos producción y actividad, así como un recorte de personal y empresas de servicios.

Martín Cerdá es el ministro de Hidrocarburos de Chubut. Respecto de la merma en las inversiones en la cuenca del Golfo San Jorge, indicó: “La actividad petrolera tiene vaivenes así como los tiene el país. Es importante el contexto económico nacional, y si hay una macroeconomía ordenada y sin inflación”.

El impacto político

Para Analía Orr, secretaria de investigación en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y parte de la Red de Politólogas, destacó que las sucesivas crisis económicas y sociales en Chubut afectaron la confianza en las instituciones representativas. “Ese efecto recién lo vamos a ver en esta elección”, señaló.

Tanto Luque como Torres reordenaron sus armados políticos en función del contexto provincial y reconocieron, en diálogo con LA NACION, las dificultades que tendrán por delante de resultar ganadores.

Mientras que Luque pretendió distanciarse de la gestión provincial, Torres ocupó los espacios que el peronismo cedió. Jorge “Loma” Ávila, el líder del sindicato de petroleros privados de Chubut, hoy es parte del armado de Juntos por el Cambio (JxC) y encabeza la lista de diputados nacionales.

Su desembarco en el Congreso significará su despegue en la política partidaria, con la posibilidad de devolverle la centralidad al Golfo San Jorge en una agenda energética nacional que tiene el foco puesto en Vaca Muerta. La decisión de Ávila, que respaldó las campañas y gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, así como la de Alberto Fernández, tuvo un impacto en el oficialismo. “Dios atiende en Buenos Aires”, deslizó a LA NACION un actor clave en la escena hidrocarburífera provincial.

Una fuente cercana a Ávila habló de un “acuerdo programático”, y de una apuesta municipal, provincial y nacional del gremialista por JxC. Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, los referentes nacionales de este espacio, fueron los garantes de este novedoso pacto. “La principal actividad que tiene Chubut se apaga y los actores que hoy están al frente no han hecho nada en estos cuatro años. Ha caído la actividad, han bajado perforadores y lo único que ha sostenido la paz social ha sido Loma”, sumó. La misma fuente detalló que “no pelearon lo suficiente” por incentivos como agrandar el cupo de exportación, que hoy está en un 30% de su producción, o negociar un dólar petrolero de la cuenca para aumentar la rentabilidad de las operadoras y cautivar inversiones.

Para JxC, esta alianza es clave para ganar la intendencia de Comodoro Rivadavia, la principal ciudad petrolera y la que mayor volumen electoral aporta para una posible victoria provincial.

Por eso, el jueves, en el cierre de campaña del armado opositor, figuraba Ávila junto a Ana Clara Romero, quien aspira a suceder a Luque en la intendencia de Comodoro. “El Loma le aportó barrio y territorio. Va a ser una campaña muy disputada”, señaló un referente del peronismo local.

