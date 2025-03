Elecciones en la Ciudad: María Eugenia Vidal no descartó ser candidata a legisladora y criticó a Karina Milei

La diputada nacional María Eugenia Vidal, actual jefa de campaña de Pro en la ciudad de Buenos Aires, dejó la puerta abierta este jueves para ser candidata a la Legislatura en las elecciones del 18 de mayo. Pese a que no descartó competir como cabeza de lista del oficialismo local públicamente, en el ámbito privado la exgobernadora bonaerense se resiste ante los insistentes pedidos de una buena parte de la fuerza amarilla.

“Lo vamos a decidir entre todos [si soy candidata], no voy a negar que mi nombre ha sido evaluado, como muchos otros, pero no lo decido yo sola, lo vamos a decidir entre todos, con el jefe de Gobierno [Jorge Macri] a la cabeza, que es quien está liderando la Ciudad” , sostuvo en Radio Mitre Vidal, que avivó así los rumores sobre una posible postulación suya.

Mientras que en off the record desde Pro dejan trascender que la diputada nacional se opuso a todos los que fueron a decirle que tiene que ser la número uno de la boleta, Vidal dijo este jueves que no se trata de “convencerla” a ella y enfatizó en el conjunto de dirigentes que Pro tiene como opciones, por gobernar desde hace tantos años la Capital.

“Nosotros ya tenemos un candidato, el candidato es Pro, es un equipo que viene transformando la Ciudad hace 17 años y necesita aumentar sus legisladores para seguir transformando”, indicó y acotó: “El candidato es el equipo. Por suerte nuestro partido puede elegir, no necesita una figurita o un nombre para liderar , tenemos mucha gente con experiencia. Cuando el sábado demos a conocer la lista, los porteños se van a sentir orgullosos. Va a ser una lista con gente con experiencia en la gestión de la Ciudad, van a ver gente joven, nueva, voces distintas; eso queremos en la Legislatura”.

Según pudo saber LA NACION, en el búnker amarillo todavía no definieron el listado y continúan con los sondeos para ver cuál es la mejor opción. Es que la elección de mayo tomó una alta trascendencia porque es la primera de peso dentro del calendario electoral, más allá de que antes está la PASO legislativa y la selección de convencionales constituyentes en Santa Fe. Los partidos políticos utilizaron a figuras de alto peso para dirimir la competencia capitalina. Anotados ya están Leandro Santoro por el peronismo, Horacio Rodríguez Larreta como cuentapropista y Paula Oliveto por la Coalición Cívica.

Como seguros para integrar en Pro hasta ahora no solo lo dan a Darío Nieto, a quien se le vence la banca y responde a Mauricio Macri, sino también al exministro de Seguridad, Waldo Wolff. En danza están también, además de Vidal, Fernán Quirós y Laura Alonso.

Contra Rodríguez Larreta y Bullrich

Mientras, a Rodríguez Larreta Vidal lo cuestionó por su frase de que en la Ciudad “hay olor a pis” y le achacó haber decidido irse del partido, misma crítica que le giró a la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que este jueves salió a hacer campaña para los libertarios.

“Todo el mundo sabe que yo con Horacio tengo una relación y un vínculo de muchos años, una amistad, eso no cambió, pero me da mucha tristeza que haya arrancado su campaña con esa frase [la del ‘olor a pis’], porque soy parte de un equipo en el que trabajamos juntos hace poco más de un año, no hace una eternidad que gobernábamos juntos en la Ciudad”, planteó primero Vidal.

Asimismo, y siempre contra Rodríguez Larreta, indicó: “Por otro lado, me da tristeza que discutamos un problema tan grave, que no es el olor a pis, es el problema social. La Ciudad tiene familias y gente rota que viene del conurbano, todos deben haber visto la imagen muy triste de gente metiéndose dentro de los contenedores a revolver basura, buscando sobrevivir, y esto tiene que ver con que del otro lado de la General Paz nadie se ocupa de ellos, vienen a esta Ciudad a buscar basura porque ni basura pueden encontrar en el conurbano. Entonces creo que, antes de pensar en el olor a pis, tenemos que pensar que hay personas, familias, chicos que después del 200% de inflación de 2023 quedaron rotos, quebrados. La Ciudad les ofrece oportunidades, tiene equipos de calle, crea centros de atención, pero también necesitamos que los que hablan de los derechos y siempre en nombre de los pobres hagan algo por los pobres en serio. No lo reduzcamos a la banalidad del olor a pis, hablemos en serio del problema profundo que tiene la Argentina y se refleja en la Ciudad ”.

En tanto, para Bullrich también tuvo su descargo. “Patricia Bullrich decidió irse, luego de que perdió la elección. Como presidenta del partido y sin consultar al partido tomó un cargo en el Ejecutivo. Es una gran ministra pero decidió irse fuera de Pro, en la Ciudad sus legisladores rompieron el bloque, en la Provincia también, ha atacado públicamente a Mauricio Macri, que le dio todas sus mejores oportunidades en su carrera política en los últimos años. Ella tomó la decisión de irse, de la misma manera que Horacio tomó la decisión de irse en esta elección”, comentó la jefa de campaña de Pro. Minutos después, la ministra recorrería las calles de Recoleta con una acérrima detractora de Jorge Macri, la legisladora Pilar Ramírez, alfil de Karina Milei en la Capital y titular de la bancada libertaria.

Dardos a Karina Milei

La secretaria general de la Presidencia fue otro de los blancos de Vidal. La diputada nacional le adjudicó que, por su decisión, no se avanzó en un acuerdo entre amarillos y libertarios para la Ciudad. En la campaña nacional de Pro están trazados estos dardos contra Karina Milei, pero buscan dejar a salvo al presidente Javier Milei.

“Nosotros sin ningún tipo de especulación acompañamos al presidente Milei en el Congreso, en todas las leyes, incluso muchas que tenían costo político. Pusimos en primer lugar que el programa económico funcionara, que se pudiera bajar la inflación. Sin el apoyo de Pro no podríamos tener esta Argentina estable y con inflación a la baja. En la Ciudad no pasó lo mismo. La decisión de la presidenta de La Libertad Avanza, que es Karina Milei, fue no apoyar a Pro. No se votó el presupuesto ni los cambios que propusimos, el bloque de La Libertad Avanza se partió al poco tiempo... La Libertad Avanza confundió a su enemigo en la Ciudad; el enemigo de La Libertad Avanza no es Pro, es el kirchnerismo”, marcó.

Karina Milei y Luis Caputo de campaña por la Ciudad Nicolás Suárez

Consultada sobre si Karina Milei fue “la piedra en el zapato” que derivó en una falta de convergencia, Vidal ahondó: “Es la presidenta del partido, y la que tiene la responsabilidad de la confección de la listas y el armado en todo el país. Pro quiere ir junto con La Libertad Avanza, propuso en muchas oportunidades que fuéramos juntos. Lo estamos proponiendo en la Provincia porque no queremos que la Argentina vaya para atrás. Y en la Ciudad ir divididos y no ir juntos le hace el juego al kirchnerismo. Santoro no tiene más votos que los que tuvo en otras elecciones, el problema es que aquellos que estábamos juntos antes, no lo estamos en esta elección. Y eso no fue por falta de vocación de diálogo desde Pro”.

En eso, la jefa de campaña macrista ponderó a su partido y dijo que es el único que puede “frenar al kirchnerismo”, que podría quedar primero en la Ciudad si se replican en la elección los números de las encuestas. “Lo que está en juego es la oportunidad de que los porteños sigamos transformando la Ciudad, vamos a elegir legisladores que van a discutir temas como el Presupuesto, que el jefe de Gobierno tenga para obras como la línea F, si tenemos o no ficha limpia, cómo mejorar los hospitales, las guardias, el sistema de salud... Eso es lo que se debate en la Legislatura, es muy distinto a lo que se debate en el Congreso”, comentó.

LA NACION