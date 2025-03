Horas cruciales en el macrismo de la Ciudad para definir la cabeza de lista y la estrategia para evitar el escenario más temido

Balcarce 412. Van y vienen sobre los adoquines de esa esquina del centro porteño los popes de Pro. Como en las viejas épocas, en las campañas de Mauricio Macri, ahora la sede está activadísima también para una campaña macrista, en este caso la de Jorge. El jefe de la Ciudad quiere refrendar su gestión y conseguir una cantidad de legisladores que le permitan asegurarse la gobernabilidad, pero sobrevuelan dos miedos que tienen algún asidero en lo concreto (o al menos en las encuestas): que el peronismo salga primero con Leandro Santoro a la cabeza; y quedar terceros, con el segundo puesto para los libertarios, que por estas horas barajan como opciones al vocero Manuel Adorni y al ministro desregulador Federico Sturzenegger para liderar la oferta capitalina, que terminarán de anunciar por redes el viernes. El plazo para presentar los nombres de los candidatos para la elección del 18 de mayo vence el sábado a las 23.59.

En la sede ubicada a tres cuadras de la Casa Rosada están los más y los menos optimistas. Sin embargo, el grupo completo se encuentra aferrado a la estrategia de un hombre que no lleva el apellido Macri. Se trata de Antoni Gutiérrez-Rubí, exasesor catalán de Sergio Massa para las presidenciales que, instalado en Buenos Aires, los reúne con frecuencia en el búnker para bajar las directivas. Pululan con frecuencia por ahí la jefa de campaña, María Eugenia Vidal; la número dos del Gobierno porteño, Clara Muzzio, que tendrá a cargo la agenda de los candidatos; Fernando de Andreis, hombre de Mauricio Macri que oficia como nexo entre la gestión y la campaña; y Hernán Lombardi, la última incorporación del Ejecutivo porteño. El expresidente Macri también va seguido. El objetivo: dar el batacazo que, sorpresivamente, sería que Pro gane en su bastión histórico, donde triunfa y administra desde hace 17 años.

Antoni Gutiérrez-Rubí

Trazó el gurú catalán dos líneas de acción: una, la principal, es “la gran conversación” , como denominó el eje central de esta carrera hacia mayo. No le gustan los timbreos ni los globos amarillos ni las sombrillas... todas esas cosas que se utilizaron en su momento y que llevaron a Mauricio Macri hasta la Casa Rosada, con el sello de Jaime Durán Barba. Por eso hubo una rápida reacción en el búnker de Pro cuando algunos interpretaron que las imágenes de Macri y Vidal junto a vecinos implicaban el regreso de los timbreos. Dicen que no. La pauta que bajó el asesor es ubicar a los vecinos en las veredas, en los parques, en los comercios y en los bares para hacerles preguntas sencillas: ¿cómo ves la Ciudad? ¿Qué problema tenés?

Primera recorrida para escuchar. Mucha gente, buena onda, mucho afecto. También me contaron sin vueltas los problemas y cómo la ven. pic.twitter.com/6foaVadDA2 — Mauricio Macri (@mauriciomacri) March 22, 2025

En las fotos difundidas por las redes aparecen los dirigentes más importantes, como el expresidente y la exgobernadora bonaerense. Dicen que eso les suma. Gutiérrez-Rubí también bajó a territorio a Muzzio -quien todavía no es identificada por la mayoría de los vecinos pero tiene fuertes ambiciones personales-, a los ministros y a los legisladores. Sin videos y sin micrófonos. “Basta de marketing”, cuentan que pidió el catalán, quien diseñó el nombre Buenos Aires Primero, que aglutina al espacio oficialista.

Es emocionante escuchar las historias de personas que su trabajo y compromiso transforman vidas 💛 pic.twitter.com/ZwJ2vAtQ3t — Sergio Siciliano (@sergesiciliano) March 15, 2025

Hoy estuve recorriendo la comuna 3.

Me encontré a Rosa y a Ester, tomamos un café y charlamos sobre cómo ven la Ciudad.

¡Gracias por el tiempo! 💛@ProCiudadBsAs pic.twitter.com/BrwNMFNIQ3 — Ignacio Baistrocchi (@ibaistrocchi) March 25, 2025

Asimismo, mandó a caminar a 938 militantes amarillos y a relevar las respuestas a los mismos cuestionamientos que salen a hacer los políticos de más alto perfil dentro del partido. La idea es buscar una solución y resolver los dramas de cada uno. Mostrar la gestión de Jorge Macri en las pequeñas cosas.

Los candidatos

En estos comicios, Pro pone en juego seis escaños de los 35 que se renuevan. Entre los legisladores a los que se les vence la banca están Darío Nieto -que responde a Mauricio Macri e integrará la nómina este año -, Juan Pablo Arenaza -dirigente de Patricia Bullrich que se incorporará a otra lista, la libertaria- y Emmanuel Ferrario -que va a jugar con Horacio Rodríguez Larreta-. Los otros tres no pueden volver a candidatearse porque ya tienen dos mandatos. A los seis se suman otros seis que ganó el conjunto de aliados de Juntos por el Cambio en 2021.

A tres días del cierre de listas, en Pro el número uno del listado no está definido. Siguen las conversaciones y sobre todo también las mediciones. Calculan que tal vez el viernes lleguen a presentar los primeros cinco integrantes de la nómina y que terminarán de definir el resto el sábado. Al contrario que las demás apuestas porteñas, Pro buscará cinco personas que estén plenamente identificadas con el espacio y no un apellido único resonante , aunque pretenden que quien encabece tenga peso, por eso picó en punta Vidal. Sin embargo, ella resiste y dice que quiere quedarse como jefa de campaña. Como seguros para integrar hasta ahora no solo lo dan a Nieto sino también al exministro de Seguridad, Waldo Wolff. En danza están también Fernán Quirós y Laura Alonso. Hay algo claro: ya ultiman un acto de presentación de lista para el 3 de abril próximo, en un sitio al aire libre de Palermo.

La idea en el búnker amarillo para estas elecciones es capitalizar el voto duro de Pro. Van por ese 25-30%, sabiendo que les queda lejos el +50% necesario para las ejecutivas.

Reunión del Pro. Salida del ex Presidente de la Nación Mauricio Macri. Ricardo Pristupluk

Contraste

La segunda vertiente de la carrera para estas elecciones porteñas buscará caerle de lleno a la campaña de Santoro, pero no directamente hacia él, sino activar el “fantasma del kirchnerismo” que suele fogonear Pro y que intentará sacudir al electorado porteño que rehúye a los 12 años K en la Casa Rosada y al dominio territorial de esa fuerza en el conurbano bonaerense. Lo resumen así: “Si no nos votás y te vas a los libertarios, el kirchnerismo se puede quedar con la Ciudad”.

Tuit de cuentas cercanas a Pro

El contraste con La Libertad Avanza (LLA), en tanto, apuntará a la hermana presidencial, Karina Milei, y no al presidente, Javier Milei. “Si quieren votar a Milei en la nacional, todo bien, pero ¿están seguros de dejar la Ciudad en manos de Karina?” , es otra de las preguntas que se escuchará seguido de parte de la dirigencia amarilla, que asimismo refrendará -sobre todo en voz de Jorge Macri- que acá no se para la obra pública, que invierten en cultura y que atienden a los jubilados.

Karina Milei y Luis Caputo buscaron afiliados para La Libertad Avanza en la Ciudad; la secretaria general es la jefa de LLA a nivel nacional y quien define las candidaturas Nicolás Suárez

Que Rodríguez Larreta haya decidido ir para la Legislatura no pasó desapercibido en Balcarce 412. “Varios dirigentes lo llamaron para putearlo”, aseguran. El tema del “olor a pis” que asegura sentir el exjefe de Gobierno cayó pésimo. “ Eso Horacio lo leyó en alguna encuesta y lo usó para lanzarse ”, trinan, pese a que admiten que la relación entre el exalcalde y el actual nunca fluyó. Están los que creen que Rodríguez Larreta le quita sufragios a Pro y los que consideran que los votantes amarillos ya le pasaron factura y lo dejaron ir, por lo que los más afectados serán Santoro y el radicalismo. En la Ciudad deslizan que Juan Manuel Olmos, estratega del peronismo, estaría enojado con Jorge Macri porque habrían pactado acompañar la anulación de las PASO si no se abría una vertiente de Pro en las candidaturas.

Una parte del partido amarillo cree que, si se efectiviza un tercer lugar en las elecciones, llegará una fuerte intervención del gabinete porteño. ¿Más macrismo? Pero de Mauricio, aventuran algunos. Otros mencionan que perderían la Ciudad, su casa histórica, la que siempre ganaron “caminando”; que tendrían menos poder de negociación para trazar un acuerdo con los libertarios en la provincia de Buenos Aires; que implicaría esto un desgaste (¿hasta qué punto?) de la fuerza. Eso nutre las charlas. De momento, solo potenciales. La tropa de Balcarce 412 acelera ante un futuro incierto.

Paula Rossi Por