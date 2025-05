Elecciones en la Ciudad | Vanina Biasi cuestionó a Santoro y dijo que Pro y LLA “se pelean para la tribuna”

La candidata a legisladora porteña Vanina Biasi, del Frente de Izquierda, cerró este miércoles su campaña de cara a las elecciones del próximo domingo con un acto en el Obelisco. Desde allí apuntó contra el postulante peronista Leandro Santoro y advirtió que “Pro y LLA se pelean para la tribuna pero en la Legislatura van a votar exactamente igual”.

“Santoro posa de opositor pero no puede explicar como el PJ está hace 18 años en la Auditoría General de la Ciudad y no dice ni ‘mu’. Tampoco por qué es un diputado a quien no se le conoce la voz en el recinto. ¿Alguien puede pensar que los poderosos de esta Ciudad tienen miedo de que Santoro salga primero en una elección legislativa?“, se preguntó Biasi.

Junto a Biasi estuvieron, en el acto de cierre del Frente de Izquierda, los candidatos a legisladores Luca Bonfante, Tati Fernández Martí, Cele Fierro, Mercedes Trimarchi y Alejandro Lipcovich. También fue de la partida el actual legislador porteño Gabriel Solano. Todos ellos hicieron luego una recorrida por la avenida Corrientes junto a militantes y vecinos.

Biasi y los compañeros de lista

Antes, en el acto, Biasi -que no había podido participar del debate por problemas de salud-agradeció a la militancia por una “campaña a pulmón” y llamó a cuidar los votos que el domingo se emitan para el Frente de Izquierda. La postulante figura en las encuestas con un promedio del 4% de intención de voto, lo que le permitiría ingresar a la Legislatura el 10 de diciembre.

“Hay que votar a legisladores que te dan la confianza de que jamás van a negociar ni con (Javier) Milei ni (Mauricio) Macri. La campaña ha servido para demostrar que somos el único espacio verdaderamente opositor a ellos. Hoy estuvimos, como siempre, con los jubilados. Ningún otro espacio estuvo”, remarcó Biasi en su última actividad de campaña.